Así es el impacto de la victoria de Lula da Silva en las acciones y bonos de Argentina y Brasil

El triunfo de Lula: problemas para empresas de ese país y, ¿en la Argentina?

Las empresas brasileñas tuvieron caídas en la preapertura de Wall Street que en algunos casos llegaron al 40%. En las empresas argentinas, no fue tanto, pero a primera hora, sufrieron las ADR de nuestro país (empresas que cotizan en Wall Street) esta victoria de Lula.

Bajan las empresas argentinas como efecto rebote del mal impacto del triunfo de Lula en la bolsa de Nueva York. (foto: Captura de TV)

Como podía esperarse, una de las más golpeadas ha sido "Mercado Libre" con un 11,65% abajo porque mudó su base operativa a Brasil y eso se hace sentir.

Ya con la apertura formal del mercado en la bolsa de valores de Nueva York. La baja de las acciones se consolidó salvo algunas excepciones.

En el inicio de la actividad en Wall Street el "efecto Lula" arrastra a las acciones argentinas. (Foto: Gentileza Rava)

La cotización de Mercado Libre - por su vínculo directo con Brasil, es la más castigada con más del 10%. En la otra punta, una de las empresas agropecuarias que cotizan en Wall Street, CreSud, sube casi un 5%.

Los bonos tampoco escaparon a esta tendencia en la apertura y bajaron en Wall Street. No mucho pero también sufren el "efecto Lula".

Caída de los bonos soberanos argentinos. El "efecto Lula" golpea en la macro argentina. (foto: Captura de TV)

Esta tendencia no se revierte - que la Argentina logre despegarse de la elección en Brasil - y ya tiene impacto también en el riesgo país. Que cerró el viernes pasado a 707 puntos básicos (estaba en 402 el 7 de julio de este año) y así fue. Está todavía más alto. En 745 puntos.

Vuelve a subir el riesgo país. Aumentó 38 puntos en desde el viernes. Está en 745 puntos básicos. (foto: A24.com/Gentileza RAVA)

No hay mal que por bien no venga

El real se depreció en un 9% con relación al dólar. Eso puede hacer que el peso se "aprecie" y haga más complicado el intercambio con Brasil. Pero hay una buena noticia. Se acerca el verano y si el real baja al 11% en relación a la cotización del dólar, estará al mismo nivel o más barato que en el verano 2026 para los turistas que quieran ir a pasas sus vacaciones a Brasil.