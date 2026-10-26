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Así es el impacto de la victoria de Lula da Silva en las acciones y bonos de Argentina y Brasil

El mercado internacional había reaccionado positivamente cuando Flávio Bolsonaro ganó en la primera vuelta. Ante el triunfo definitivo de Lula, que seguirá en la presidencia por otros cuatro años, la reacción inicial fue de alerta y desfavorable. Cómo impacta a la Argentina.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Los mercados internacionales reaccionan inicialmente al triunfo presidencial de Lula da Silva en Brasil. (Foto: A24.com)

Los mercados internacionales reaccionan inicialmente al triunfo presidencial de Lula da Silva en Brasil. (Foto: A24.com)

Brasil es la economía mas importante de Sudamérica y la victoria presidencial de Lula da Silva tuvo una repercusión inmediata en las principales empresas de Brasil durante la preapertura del mercado de Wall Street. Con la alternativa de ver qué rebote puede producir su inédito cuarto período de gobierno en la macro argentina: las acciones en Wall Street, los bonos soberanos y, por supuesto, el riesgo país.

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  • ETF EWZ: el principal fondo que replica acciones brasileñas en Nueva York llegó a caer cerca del 20% en las operaciones nocturnas y superó el 27% de caída en algunas cotizaciones previas a la apertura, según el momento de medición.

  • Bancos y financieras: los ADR (acciones de empresas brasileñas que cotizan en Wall Street) de XP y PagSeguro llegaron a perder cerca del 19,5%; Itaú uno de los principales bancos de Brasil, retrocedió casi un 18% en la negociación nocturna.

  • Petrobras: sus acciones negociadas en Nueva York llegaron a caer alrededor del 16% en una medición nocturna, con pérdidas mayores en otras cotizaciones previas a la apertura.

  • Real brasileño: los futuros de la moneda se depreciaron más del 10% frente al dólar en algunas operaciones.

  • Bonos soberanos: también registraron caídas, ante el temor de los inversores a que aumente el costo de financiar la deuda brasileña.

Las empresas principales brasileñas y la primera reacción de los mercados internacionales ante el triunfo de Lula. (foto: A24.com)

Las empresas principales brasileñas y la primera reacción de los mercados internacionales ante el triunfo de Lula. (foto: A24.com)

Estados Unidos: Wall Street resiste, pero caen las empresas expuestas a Brasil

La reacción de los mercados estadounidenses fue más contenida. Los futuros del Dow Jones subían alrededor del 0,5% y los del S&P 500 avanzaban un 0,3%, mientras los del Nasdaq retrocedían un 0,2%. Es decir, el resultado electoral brasileño no provocaba una caída generalizada de Wall Street.

Pero sí afectó de esta manera a las de Brasil:

  • Banco Santander: sus acciones caían más del 4% en Nueva York, mientras en la Bolsa española retrocedían más del 5% en las primeras operaciones.

  • Las empresas financieras brasileñas y los fondos con exposición al mercado de ese país concentraban las mayores pérdidas. Un hecho especial es Mercado Libre. La empresa del argentino Marcos Galperín mudó su base de operaciones a Brasil ( se llama "mercado Livre" en portugués) y recibió un impacto inicial por esta nueva victoria del candidato del PT ( partido de los Trabajadores).

  • MercadoLibre: llegó a perder cerca del 11% en las operaciones previas a la apertura, según Investing.com

Todas estas malas noticias llevaron a la Bolsa de San Pablo a tomar una medida preventiva: La Bolsa de Brasil suspende su cotización tras desplomarse un 17% en la preapertura después de la victoria de Lula da Silva. El índice Ibovespa no comenzó con el "toque de campana", que quedó demorado según informó Bloomberg.

El triunfo de Lula: problemas para empresas de ese país y, ¿en la Argentina?

Las empresas brasileñas tuvieron caídas en la preapertura de Wall Street que en algunos casos llegaron al 40%. En las empresas argentinas, no fue tanto, pero a primera hora, sufrieron las ADR de nuestro país (empresas que cotizan en Wall Street) esta victoria de Lula.

Bajan las empresas argentinas como efecto rebote del mal impacto del triunfo de Lula en la bolsa de Nueva York. (foto: Captura de TV)

Bajan las empresas argentinas como efecto rebote del mal impacto del triunfo de Lula en la bolsa de Nueva York. (foto: Captura de TV)

Como podía esperarse, una de las más golpeadas ha sido "Mercado Libre" con un 11,65% abajo porque mudó su base operativa a Brasil y eso se hace sentir.

Ya con la apertura formal del mercado en la bolsa de valores de Nueva York. La baja de las acciones se consolidó salvo algunas excepciones.

En el inicio de la actividad en Wall Street el

En el inicio de la actividad en Wall Street el "efecto Lula" arrastra a las acciones argentinas. (Foto: Gentileza Rava)

La cotización de Mercado Libre - por su vínculo directo con Brasil, es la más castigada con más del 10%. En la otra punta, una de las empresas agropecuarias que cotizan en Wall Street, CreSud, sube casi un 5%.

Los bonos tampoco escaparon a esta tendencia en la apertura y bajaron en Wall Street. No mucho pero también sufren el "efecto Lula".

Caída de los bonos soberanos argentinos. El

Caída de los bonos soberanos argentinos. El "efecto Lula" golpea en la macro argentina. (foto: Captura de TV)

Esta tendencia no se revierte - que la Argentina logre despegarse de la elección en Brasil - y ya tiene impacto también en el riesgo país. Que cerró el viernes pasado a 707 puntos básicos (estaba en 402 el 7 de julio de este año) y así fue. Está todavía más alto. En 745 puntos.

Vuelve a subir el riesgo país. Aumentó 38 puntos en desde el viernes. Está en 745 puntos básicos. (foto: A24.com/Gentileza RAVA)

Vuelve a subir el riesgo país. Aumentó 38 puntos en desde el viernes. Está en 745 puntos básicos. (foto: A24.com/Gentileza RAVA)

No hay mal que por bien no venga

El real se depreció en un 9% con relación al dólar. Eso puede hacer que el peso se "aprecie" y haga más complicado el intercambio con Brasil. Pero hay una buena noticia. Se acerca el verano y si el real baja al 11% en relación a la cotización del dólar, estará al mismo nivel o más barato que en el verano 2026 para los turistas que quieran ir a pasas sus vacaciones a Brasil.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Caída inicial: El ETF EWZ, que replica acciones brasileñas, llegó a caer un 20% en operaciones nocturnas.
  • Mercados afectados: Acciones de empresas brasileñas en Wall Street como XP, PagSeguro, Itaú y Petrobras retrocedieron entre 16% y 19,5%.
  • Wall Street: Los futuros de índices como Dow Jones y S&P 500 mostraron reacciones mixtas, sin caída generalizada en EE.UU.
Resumen generado por Thinkindot AI
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