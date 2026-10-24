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Furor en Netflix: la nueva miniserie de 5 capítulos que podés terminar en un solo día

Netflix tiene esta miniserie española donde en un viaje de despedida de soltera, todo cambia cuando a dos compañeros de departamento les cuesta ocultar lo que sienten.

Furor en Netflix: la nueva miniserie de 5 capítulos que podés terminar en un solo día. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la nueva miniserie de 5 capítulos que podés terminar en un solo día. (Foto: Archivo)

Netflix cuenta con una miniserie española ideal para quienes buscan una historia breve, cargada de romance, amistad y secretos. Se trata de Toda la verdad de mis mentiras, una producción de cinco episodios basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, la escritora que conquistó a numerosos lectores con sus historias de amor y relaciones personales.

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La ficción propone una trama en la que los vínculos entre amigos se ponen a prueba cuando salen a la luz sentimientos ocultos y verdades que algunos de los protagonistas preferirían mantener en secreto.

Con una combinación de comedia, romance y conflictos emocionales, la miniserie explora las contradicciones de las relaciones personales. Los protagonistas deberán enfrentarse a sus propias decisiones, reconocer aquello que sienten y descubrir hasta qué punto conocen realmente a las personas que tienen a su alrededor.

De qué trata Toda la verdad de mis mentiras en Netflix

La trama de Toda la verdad de mis mentiras gira en torno a Coco y Marín, dos mejores amigos que comparten departamento desde hace años. La convivencia que pasaron juntos construyeron una relación cercana, marcada por la confianza y la complicidad.

Sin embargo, detrás de esa amistad existen sentimientos que ninguno de los dos se anima a expresar abiertamente. Esa situación introduce uno de los principales conflictos de la historia: la dificultad de reconocer que una relación puede haber cambiado cuando el miedo a perder lo construido pesa más que la posibilidad de comenzar algo nuevo.

La historia toma otro rumbo cuando el grupo de amigos organiza un viaje en casa rodante para celebrar la despedida de soltera de Blanca. La propuesta parece ser la oportunidad perfecta para compartir unos días lejos de la rutina, divertirse y acompañar a la futura novia en una etapa importante de su vida.

Según el resumen oficial en Netflix: "En un viaje de despedida de soltera, todo cambia cuando a dos compañeros de departamento les cuesta ocultar lo que sienten".

Está basada en una novela de Elísabet Benavent, la autora detrás de otras adaptaciones de Netflix

Toda la verdad de mis mentiras está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, escritora española reconocida por sus historias centradas en el amor, la amistad y las relaciones personales.

En sus obras, Benavent suele explorar las distintas formas de relacionarse, las expectativas que rodean a las parejas y los desafíos que aparecen cuando los protagonistas deben elegir entre lo que desean y lo que consideran correcto.

En el caso de Toda la verdad de mis mentiras, el punto de partida permite reunir esos elementos en una historia coral. Aunque Coco y Marín ocupan un lugar importante, los demás integrantes del grupo también tienen un papel relevante en el desarrollo de los conflictos.

La adaptación lleva a la pantalla una historia en la que la amistad no aparece como un vínculo libre de problemas. Por el contrario, los años compartidos, la cercanía y la confianza pueden hacer que determinadas verdades resulten todavía más difíciles de revelar.

Cuántos capítulos tiene Toda la verdad de mis mentiras en Netflix

Uno de los aspectos que convierte a Toda la verdad de mis mentiras en una alternativa para una maratón es su formato breve: la miniserie cuenta con cinco episodios. De esta manera, la historia ofrece un recorrido concentrado, pensado para desarrollar sus conflictos sin extenderse durante varias temporadas.

El formato puede resultar atractivo para quienes prefieren las ficciones cortas y buscan una producción que puedan terminar durante el fin de semana. La cantidad limitada de capítulos también permite seguir con facilidad la evolución de los personajes y los cambios que se producen en sus relaciones.

La estructura de miniserie permite mantener el foco en los conflictos principales: los sentimientos que Coco y Marín no expresan, las dificultades que atraviesa el grupo y las consecuencias de las mentiras que cada uno decidió sostener.

Quiénes integran el elenco de Toda la verdad de mis mentiras

  • Daniel Ibáñez
  • Itziar Manero
  • Ricardo Gómez
  • Lucía de la Fuente
  • Clara Sans
  • Brays Efe
  • Iratxe Emparán

Anuncio del estreno de Toda la verdad de mis mentiras en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Presenta la miniserie española Toda la verdad de mis mentiras, basada en la novela de Elísabet Benavent.
  • Trama: Explora los sentimientos ocultos entre dos compañeros de piso y amigos durante un viaje de despedida de soltera.
  • Formato: Consta de cinco episodios, permitiendo una visualización completa en un solo día.
Resumen generado por Thinkindot AI
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