Álvaro Morte y José Coronado encabezan la nueva apuesta criminal de Netflix que puede arrasar en la plataforma

Álvaro Morte será Marcos en Nueve reinas, el personaje que interpretó Ricardo Darín

La elección de Álvaro Morte para interpretar a Marcos es uno de los principales atractivos de la nueva producción. El actor cuenta con experiencia en historias donde la inteligencia, la planificación y la capacidad de manipular a otros personajes resultan fundamentales para el desarrollo del relato.

En La casa de papel, Morte construyó a Sergio Marquina, conocido como El Profesor, un estratega que organizaba operaciones complejas y procuraba anticiparse a las decisiones de sus adversarios. Su personaje combinaba una apariencia tranquila con una gran capacidad para analizar situaciones y encontrar soluciones inesperadas.

En Nueve reinas, esas habilidades interpretativas pueden adquirir un sentido diferente. Marcos no es un hombre que opera desde una posición de autoridad institucional, sino un delincuente que conoce los mecanismos de la calle y utiliza su experiencia para identificar oportunidades de negocio.

La nueva versión lo presenta como un estafador veterano y sin escrúpulos. Su encuentro con Juan desencadena una asociación que inicialmente parece limitada a pequeños timos, pero que pronto se transforma en una operación mucho más ambiciosa.

La comparación con la película argentina será inevitable. En el largometraje original, Ricardo Darín interpretó a Marcos con una combinación de carisma, cinismo y capacidad de persuasión que resultó decisiva para el éxito de la historia.

Morte tendrá que evitar una simple repetición de aquella interpretación. Su desafío consistirá en conservar la esencia del personaje, un hombre que conoce las reglas del engaño, mientras desarrolla una identidad propia dentro de una producción española.

La experiencia del actor en el thriller y el drama criminal constituye un punto de partida para ese trabajo. Sin embargo, el resultado dependerá también del guion, de la relación con Patrick Criado y de la manera en que la serie actualice los conflictos de la película original.





Patrick Criado será Juan: la sociedad que desencadena la gran estafa

El otro protagonista de la serie será Patrick Criado, quien interpretará a Juan, el joven que se cruza con Marcos cuando atraviesa una situación económica complicada.

La relación entre ambos constituye el motor de la historia. Marcos tiene experiencia, conoce los riesgos del mundo del delito y sabe reconocer las debilidades de las personas. Juan, en cambio, llega a esa sociedad desde una posición de mayor vulnerabilidad económica.

La diferencia entre los dos permite desarrollar uno de los conflictos centrales de Nueve reinas: la confianza entre personas que se dedican a engañar a los demás.

En una operación convencional, los socios deberían colaborar para alcanzar un objetivo común. En una estafa, sin embargo, cada decisión puede esconder un interés particular. La pregunta no es solamente si conseguirán completar el negocio, sino también si alguno de ellos está preparando una jugada que el otro desconoce.

La serie plantea que la alianza comienza con pequeños fraudes y que, en apenas 24 horas, ambos terminan involucrados en una operación que puede cambiar sus vidas.

Ese límite temporal añade presión al relato. Los personajes necesitan avanzar con rapidez, encontrar un comprador y cerrar el acuerdo antes de que las circunstancias cambien.

Para Álvaro Morte, la relación con Criado será fundamental. El funcionamiento de la trama requiere que los dos personajes mantengan una conexión convincente, pero también que el espectador dude de sus verdaderas intenciones.

La tensión no depende exclusivamente de la aparición de obstáculos externos. También nace de la posibilidad de que uno de los protagonistas esté utilizando al otro para alcanzar un beneficio personal.

De qué trata la nueva serie Nueve reinas de Netflix

La adaptación española estará ambientada en Madrid durante 2012, en un contexto de crisis económica. La elección de ese escenario modifica el entorno social de la película original y sitúa a los protagonistas en una ciudad atravesada por las dificultades financieras.

Marcos, interpretado por Álvaro Morte, se gana la vida mediante estafas y engaños. Cuando conoce a Juan, descubre la posibilidad de sumar a su operación a un socio que atraviesa una situación económica delicada.

La alianza comienza con pequeños timos, pero pronto aparece una oportunidad extraordinaria: vender una serie de sellos falsificados como si fueran piezas auténticas de gran valor.

El negocio tiene como objetivo a un magnate interpretado por José Coronado, un hombre poderoso que puede convertirse en la pieza decisiva para concretar la operación.

El problema es que una estafa de semejante magnitud exige coordinación, capacidad de persuasión y un conocimiento preciso de las debilidades del comprador. También obliga a los protagonistas a sostener una versión de los hechos sin cometer errores que puedan poner en peligro el acuerdo.

La trama se apoya en varios elementos:

La experiencia de Marcos, que conoce las reglas del engaño y busca aprovechar cada oportunidad.

La situación económica de Juan, que condiciona sus decisiones y su participación en el negocio.

La venta de los sellos falsificados, que se convierte en el objetivo central de la operación.

La presencia del magnate, un comprador cuya intervención puede modificar el destino de los protagonistas.

La desconfianza entre los socios, que amenaza con complicar el plan incluso cuando parece estar cerca de concretarse.

La serie recupera así el mecanismo narrativo que hizo reconocible a la historia original: una operación aparentemente definida en la que cada personaje puede estar ocultando información.





José Coronado y el resto del reparto de Nueve reinas

Además de Álvaro Morte y Patrick Criado, la producción contará con José Coronado, Aura Garrido y Margarida Corceiro, entre otros intérpretes.

Coronado interpretará al magnate al que Marcos y Juan intentarán vender los sellos. Su personaje tendrá una posición importante dentro de la operación, ya que representa el objetivo económico que los estafadores necesitan alcanzar.

La presencia de un comprador poderoso también introduce un nuevo nivel de riesgo. Marcos y Juan pueden conocer las técnicas de las estafas callejeras, pero concretar una operación de mayor escala exige enfrentarse a alguien que no necesariamente será fácil de engañar.

Aura Garrido, conocida por su participación en producciones como El inocente, también forma parte del elenco. Margarida Corceiro integra la adaptación junto a otros actores que completan el universo de la serie.

La producción está a cargo de LAZONA, mientras que Xosé Morais y Víctor Sierra son los creadores y guionistas. La dirección corresponde a Álex Rodrigo y Jorge Saavedra.

La combinación de un elenco conocido en España con una historia reconocida en Argentina constituye uno de los aspectos centrales del proyecto. Netflix apuesta por una propiedad cinematográfica que ya cuenta con una identidad consolidada, pero que será presentada en un contexto cultural y geográfico diferente.

Nueve reinas, la película argentina que convirtió a Ricardo Darín y Gastón Pauls en dos estafadores inolvidables

Para comprender la expectativa que rodea a la nueva serie es necesario volver a 2000, cuando se estrenó la película original dirigida y escrita por Fabián Bielinsky.

Nueve reinas tuvo como protagonistas a Ricardo Darín y Gastón Pauls, acompañados por Leticia Brédice, Tomás Fonzi, Alejandro Awada y otros intérpretes.

La película presentó a Marcos y Juan, dos estafadores que se conocen en Buenos Aires y terminan involucrados en una operación vinculada con una serie de sellos falsificados. El negocio debe concretarse rápidamente, porque el comprador tiene previsto abandonar el país.

El relato transcurre durante un período breve y utiliza ese límite temporal para incrementar la tensión. Los protagonistas necesitan resolver problemas, sostener sus engaños y evaluar constantemente si pueden confiar en las personas que los rodean.

La película se destacó por la construcción de sus personajes, el ritmo narrativo y una sucesión de revelaciones que obliga a reconsiderar lo ocurrido hasta ese momento.

Darín construyó un Marcos experimentado, persuasivo y capaz de leer las intenciones de los demás. Gastón Pauls, por su parte, interpretó a Juan, un personaje que se incorpora al mundo de las estafas y cuya relación con su socio constituye uno de los ejes de la historia.

La química entre ambos actores fue fundamental para que el público siguiera una trama en la que las apariencias resultan engañosas y los acuerdos pueden esconder intereses contrapuestos.





La película de Fabián Bielinsky se convirtió en un clásico del cine argentino

Estrenada el 31 de agosto de 2000, Nueve reinas ocupa un lugar destacado dentro del cine argentino contemporáneo.

Fabián Bielinsky escribió y dirigió una película que combinó el thriller criminal con una mirada sobre las relaciones económicas, la ambición y la desconfianza. Su historia transcurre en espacios urbanos reconocibles y presenta personajes que sobreviven mediante pequeños engaños hasta que aparece una oportunidad capaz de modificar sus vidas.

El largometraje dura aproximadamente 115 minutos y fue filmado en locaciones reales de Buenos Aires. La ciudad no funciona solamente como escenario: sus calles, edificios y espacios comerciales forman parte del universo cotidiano de los protagonistas.

La película también quedó asociada a una época marcada por la incertidumbre económica. El contexto de fines de los años noventa y comienzos de los dos mil contribuyó a que la historia de los estafadores tuviera una resonancia particular entre los espectadores argentinos.

Con el paso del tiempo, Nueve reinas consolidó su lugar como una referencia del thriller nacional. Su guion, la construcción de los personajes y su capacidad para mantener la incertidumbre hasta el final explican buena parte de su permanencia en la memoria del público.

La nueva serie deberá enfrentar una dificultad importante: la película original sigue siendo reconocible para varias generaciones de espectadores. Por eso, la adaptación necesita algo más que reproducir la operación de los sellos falsificados. También deberá construir personajes convincentes y encontrar una perspectiva propia.

Qué cambia en la versión española protagonizada por Álvaro Morte

La principal diferencia entre ambas producciones está en el contexto geográfico y temporal.

La película de Bielinsky transcurre en Buenos Aires y refleja un entorno social argentino. La serie de Netflix, en cambio, sitúa la acción en Madrid durante 2012, en plena crisis económica.

Ese traslado modifica las condiciones en las que se mueven los personajes. Las relaciones sociales, los espacios urbanos y las dificultades económicas forman parte de un contexto español que tendrá sus propias características.

También cambia el elenco y, con él, la interpretación de los protagonistas. Álvaro Morte asume el papel que estuvo asociado a Ricardo Darín, mientras que Patrick Criado toma el lugar narrativo de Juan, originalmente interpretado por Gastón Pauls.

La adaptación conserva el negocio de los sellos falsificados y la relación entre dos estafadores que deben colaborar pese a la desconfianza. Sin embargo, la serie puede desarrollar los conflictos con una estructura diferente a la de un largometraje.

La producción fue anunciada como una serie de ficción para Netflix, pero la plataforma todavía no ha confirmado públicamente una fecha de estreno. Por lo tanto, aún no corresponde dar por definido cuándo podrá verse en Argentina.

Álvaro Morte vuelve al universo de los engaños después de La casa de papel

La llegada de Nueve reinas representa una oportunidad para que Álvaro Morte vuelva a explorar una historia en la que las estrategias y las apariencias cumplen un papel fundamental.

En La casa de papel, El Profesor construía planes complejos para ejecutar robos y trataba de anticiparse a las reacciones de las autoridades. Su principal herramienta era el conocimiento: cuanto más comprendía el comportamiento de los demás, mayores eran sus posibilidades de controlar la situación.

Marcos pertenece a un universo diferente. No tiene detrás una organización que ejecuta una operación de gran escala, sino una trayectoria vinculada con las estafas y la supervivencia cotidiana.

La diferencia entre ambos personajes puede ser uno de los aspectos más interesantes de la interpretación. Morte tendrá que construir un hombre que utiliza la inteligencia para engañar, pero que también necesita adaptarse a las decisiones de su socio y a las reacciones del comprador.

El desafío consiste en sostener la ambigüedad. Un buen estafador no revela todo lo que sabe y tampoco puede confiar plenamente en quienes participan de su negocio.

En ese sentido, la nueva Nueve reinas se conecta con una de las características más reconocibles de la carrera del actor español: su participación en relatos donde el espectador necesita observar cada detalle para comprender las verdaderas intenciones de los personajes.

Cuándo se estrena Nueve reinas en Netflix

Netflix anunció el inicio del rodaje de Nueve reinas en Madrid en abril de 2026. La producción está concebida como una adaptación española de la película argentina y cuenta con Álvaro Morte y Patrick Criado en los papeles principales.

Por el momento, no se anunció una fecha oficial de estreno. Tampoco debe confundirse el comienzo del rodaje con la disponibilidad de la serie en el catálogo argentino.

La expectativa está vinculada tanto con el regreso de una historia reconocida como con la posibilidad de ver a Morte en un papel que exige carisma, capacidad de persuasión y una relación compleja con los demás personajes.

Para el público argentino, además, existe un atractivo adicional: comparar la nueva versión con la película de Fabián Bielinsky, una obra que convirtió una estafa aparentemente sencilla en un relato sobre la ambición y la imposibilidad de confiar plenamente en las apariencias.

La serie deberá demostrar que puede conservar esa esencia sin limitarse a reproducir el material original. El cambio de escenario, el nuevo reparto y el desarrollo en formato televisivo serán determinantes para definir su identidad.



