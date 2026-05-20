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Cómo detectar el déficit de vitamina B12: síntomas, causas y señales de alerta

Aunque el cuerpo necesita una pequeña cantidad de vitamina B12 por día, su ausencia puede afectar funciones vitales como la producción de glóbulos rojos y el sistema nervioso.

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Aunque el cuerpo necesita una pequeña cantidad de vitamina B12 por día

Aunque el cuerpo necesita una pequeña cantidad de vitamina B12 por día, su ausencia puede afectar funciones vitales como la producción de glóbulos rojos y el sistema nervioso.

La vitamina B12, también llamada cobalamina, interviene en procesos vitales del organismo: participa en la producción de glóbulos rojos, la síntesis del ADN, el metabolismo celular y el funcionamiento del sistema nervioso. Cuando sus niveles disminuyen, el cuerpo puede comenzar a manifestar señales que suelen confundirse con estrés o fatiga.

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La vitamina K1 es clave para la coagulación sanguínea y se obtiene principalmente a través de los vegetales de hoja verde.

El déficit de vitamina B12 puede desarrollarse de forma lenta y silenciosa. En muchos casos, los primeros síntomas no se asocian a un problema nutricional, lo que puede retrasar el diagnóstico. Esta carencia puede relacionarse con una alimentación sin productos animales, pero también con problemas de absorción intestinal o el uso prolongado de ciertos medicamentos.

Entre los grupos con mayor riesgo de presentar niveles bajos se encuentran las personas que siguen dietas veganas o vegetarianas estrictas, los mayores de 60 años, pacientes con enfermedades digestivas como gastritis atrófica, celiaquía o enfermedad de Crohn, y quienes consumen de forma habitual metformina o inhibidores de la acidez gástrica.

Cuáles son los síntomas de falta de vitamina B12

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Los signos pueden aparecer de forma progresiva y con distinta intensidad. Entre los más frecuentes se encuentran:

  • Cansancio extremo o debilidad muscular
  • Hormigueo en brazos, piernas o pies
  • Mareos o dificultad para concentrarse
  • Pérdida de memoria o “mente nublada”
  • Piel pálida o con tono amarillento
  • Lengua inflamada, lisa o dolorida
  • Cambios de humor o irritabilidad
  • Problemas de equilibrio o marcha inestable

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que evalúan los niveles séricos de vitamina B12. En algunos casos también se analizan la homocisteína y el ácido metilmalónico, marcadores que pueden detectar alteraciones incluso cuando los valores aún están dentro del rango normal.

Cuánta vitamina B12 se necesita por día

Los alimentos ricos en vitamina b12

El requerimiento diario en adultos es de aproximadamente 2,4 microgramos. Durante el embarazo asciende a 2,6 microgramos, y en la lactancia a 2,8 microgramos.

Estas necesidades pueden cubrirse con alimentos de origen animal. Por ejemplo, 100 gramos de hígado de vaca cocido aportan varias veces la cantidad diaria recomendada. También se cubre con una combinación de carnes, pescado, huevos y lácteos. En dietas sin productos animales, es fundamental recurrir a alimentos fortificados o suplementos para evitar deficiencias.

Cuando se confirma una deficiencia, el tratamiento puede incluir suplementos orales o inyecciones, especialmente si existen problemas de absorción. La vía y duración dependen del origen del déficit y deben ser indicadas por un profesional de la salud.

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