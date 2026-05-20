Cómo detectar el déficit de vitamina B12: síntomas, causas y señales de alerta

Los signos pueden aparecer de forma progresiva y con distinta intensidad. Entre los más frecuentes se encuentran:

Cansancio extremo o debilidad muscular

o debilidad muscular Hormigueo en brazos, piernas o pies

en brazos, piernas o pies Mareos o dificultad para concentrarse

o dificultad para concentrarse Pérdida de memoria o “mente nublada”

o “mente nublada” Piel pálida o con tono amarillento

o con tono amarillento Lengua inflamada , lisa o dolorida

, lisa o dolorida Cambios de humor o irritabilidad

o irritabilidad Problemas de equilibrio o marcha inestable

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que evalúan los niveles séricos de vitamina B12. En algunos casos también se analizan la homocisteína y el ácido metilmalónico, marcadores que pueden detectar alteraciones incluso cuando los valores aún están dentro del rango normal.

Cuánta vitamina B12 se necesita por día

Los alimentos ricos en vitamina b12

El requerimiento diario en adultos es de aproximadamente 2,4 microgramos. Durante el embarazo asciende a 2,6 microgramos, y en la lactancia a 2,8 microgramos.

Estas necesidades pueden cubrirse con alimentos de origen animal. Por ejemplo, 100 gramos de hígado de vaca cocido aportan varias veces la cantidad diaria recomendada. También se cubre con una combinación de carnes, pescado, huevos y lácteos. En dietas sin productos animales, es fundamental recurrir a alimentos fortificados o suplementos para evitar deficiencias.

Cuando se confirma una deficiencia, el tratamiento puede incluir suplementos orales o inyecciones, especialmente si existen problemas de absorción. La vía y duración dependen del origen del déficit y deben ser indicadas por un profesional de la salud.