Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

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Todo cambiará con la llegada de un nuevo paciente. Diego Peretti interpretará a un escritor atravesado por un bloqueo creativo profundo. A partir de ese encuentro comenzará a desarrollarse una relación cada vez más intensa e incómoda entre ambos personajes.

La historia avanzará hacia un thriller psicológico cargado de tensión, donde se explorarán temas sensibles como la manipulación emocional, los límites éticos de la terapia y la dependencia entre terapeuta y paciente.

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan "Lo dejamos acá"

La reunión entre Ricardo Darín y Diego Peretti ya comenzó a generar enorme repercusión dentro de la industria audiovisual argentina. Ambos actores son considerados dos de las figuras más importantes del cine y la televisión nacional, con carreras consolidadas y gran reconocimiento internacional.

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En los últimos años, Darín mantuvo una fuerte presencia en producciones de alcance global, mientras que Peretti continuó destacándose tanto en cine como en ficción televisiva. Por eso, la confirmación de este proyecto despertó una expectativa inmediata entre los seguidores de ambos artistas.

El primer adelanto difundido por Netflix mostró escenas oscuras, silencios incómodos y un clima de suspenso permanente. Allí apareció Darín en el rol de un terapeuta obsesionado con encontrar respuestas nuevas para sus pacientes, mientras que Peretti se mostró como un escritor emocionalmente agotado y atrapado en su propia frustración.

Aunque todavía no se revelaron demasiados detalles de la trama, el tono del avance dejó en claro que la película apostará por un relato intenso y psicológico, muy distinto a las producciones tradicionales del cine argentino reciente.

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Netflix vuelve a apostar por las películas argentinas

Con Lo dejamos acá, Netflix reforzará su estrategia de expansión dentro de la industria audiovisual argentina. La plataforma viene desarrollando múltiples proyectos locales que lograron repercusión tanto en América Latina como en otros mercados internacionales.

La iniciativa "Hecho en Argentina" buscará consolidar esa presencia mediante producciones originales con identidad local, pero pensadas para una audiencia global. En ese contexto, la participación de Ricardo Darín y Diego Peretti representa una apuesta fuerte por figuras con enorme reconocimiento regional.

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En los últimos años, las plataformas de streaming incrementaron considerablemente sus inversiones en contenidos argentinos. El objetivo será competir dentro de un mercado cada vez más amplio, donde las producciones latinoamericanas comenzaron a ganar relevancia global.

Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix

Aunque Netflix todavía no confirmó una fecha exacta de lanzamiento, sí anunció que la película llegará durante el segundo semestre de 2026. La producción actualmente se encuentra entre los títulos argentinos más esperados del catálogo futuro de la plataforma.

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La expectativa crecerá en los próximos meses a medida que aparezcan nuevos avances e imágenes oficiales. El primer teaser ya dejó señales de que el film apostará por una estética oscura y una narrativa cargada de tensión emocional.

Mientras tanto, los seguidores de Ricardo Darín y Diego Peretti ya comenzaron a posicionar a Lo dejamos acá como uno de los estrenos más fuertes del cine argentino para el próximo año.

Primer vistazo de "Lo dejamos acá" en Netflix