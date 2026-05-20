Se conoció el video del brutal choque de Kevin Martínez y reveló un dato clave

El siniestro ocurrió el pasado 12 de mayo. Según se pudo reconstruir, Kevin y su acompañante circulaban en una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo.

Tras el impacto, el adolescente quedó tendido en el piso esperando asistencia médica. Fue entonces cuando, según quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron, Leandro Edgardo Marzzellino se acercó y comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza e incluso le pisó el cuello.

La difusión de las imágenes provocó indignación y abrió una fuerte discusión sobre cuál fue la verdadera causa de muerte del adolescente.

Qué reveló la autopsia de Kevin Martínez

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El informe preliminar de autopsia determinó que Kevin murió por “politraumatismos” y una “hemorragia interna”, aunque inicialmente no se había podido establecer si esas lesiones derivaban del choque o de la golpiza posterior.

Sin embargo, nuevas conclusiones forenses incorporadas al expediente señalaron un dato central: la lesión fatal fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad.

Los especialistas indicaron que el traumatismo era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una descripción que apunta directamente al accidente vial.

Además, la investigación confirmó que el adolescente circulaba sin casco, un elemento que ahora será determinante para las próximas pericias accidentológicas y médicas.

La familia insiste en que la golpiza influyó en la muerte

Joven, aracado en Chascomús

Pese a las conclusiones preliminares de la fiscalía, la familia de Kevin sostiene que la agresión sufrida mientras estaba indefenso en el piso tuvo incidencia directa en el desenlace fatal. “Nadie hizo nada para evitar que le peguen”, denunció la abuela del adolescente tras la difusión de las imágenes.

En la misma línea, el abogado de la familia, José Esquiza, aseguró que Kevin fue víctima de “un homicidio de la peor manera” y remarcó que las pruebas contra Marzzellino “son contundentes”.

“La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso”, insistió el letrado.

Quiénes están imputados en la causa

Por el momento, la única imputada formalmente es la conductora del Ford Ka, acusada de homicidio culposo.

En tanto, la situación judicial de Marzzellino todavía no fue definida. La fiscalía analiza imputarlo por lesiones, aunque espera nuevas pericias anatomopatológicas y estudios complementarios antes de avanzar.

El hombre, además, posee antecedentes por abuso sexual, violencia familiar y causas por lesiones y daños. Según el abogado de la familia Martínez, hace apenas un mes había sido condenado por abuso sexual por el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores, aunque permanecía en libertad porque la sentencia fue apelada.

La causa quedó a cargo de la fiscal Bertoletti Tramuja, quien ordenó que la investigación sea llevada adelante por la SubDDI de Chascomús.