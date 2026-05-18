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Confirmaron la verdadera causa de muerte de Ángel y evalúan cambios en la imputación contra la madre y el padrastro

El Cuerpo Interdisciplinario Forense concluyó que la muerte del niño se produjo por un cuadro infeccioso complejo con compromiso multiorgánico. La fiscalía analiza modificar la calificación legal y redefinir las responsabilidades de los imputados en la causa.

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El último registro médico se produjo el 5 de abril

El último registro médico se produjo el 5 de abril, cuando el niño fue asistido en una guardia pediátrica. (Foto: archivo)

El Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut confirmó la causa de muerte de Ángel López, el niño fallecido en Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su madre y su padrastro. A partir de las conclusiones médicas, la fiscalía analiza modificar la calificación legal del expediente y eventualmente revisar la imputación de los acusados.

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Según el informe oficial, el niño murió a raíz de un “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar”, con referencias a “bronquiolitis y bronconeumonía”, en coincidencia con traumatismos craneoencefálicos. El estudio fue firmado por los forenses que integraron la junta médica realizada el 15 de mayo.

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La fiscalía evalúa una posible reconfiguración de roles en la causa, por la cual la madre sería considerada autora y su pareja, partícipe necesario. (Foto: archivo)

La fiscalía evalúa una posible reconfiguración de roles en la causa, por la cual la madre sería considerada autora y su pareja, partícipe necesario. (Foto: archivo)

Fuentes del caso indicaron que también se describió una “hipoperfusión tisular grave multifactorial” y un cuadro de “anoxia anóxica”, condición que implica la falta de oxígeno suficiente en el organismo. En paralelo, se señaló que las más de 20 lesiones cerebrales detectadas estarían vinculadas al proceso clínico general y no a golpes directos ni al síndrome del sacudón, hipótesis que había sido evaluada en un inicio.

Posibles cambios en la acusación

Pese a las nuevas conclusiones médicas, por el momento la fiscalía no modificaría la imputación contra Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, quienes permanecen con prisión preventiva acusados de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. Sin embargo, se evalúa una posible reconfiguración de roles en la causa, por la cual la madre sería considerada autora y su pareja, partícipe necesario.

En ese marco, una de las alternativas en análisis es una eventual recalificación del delito hacia abandono de persona, figura que prevé una pena máxima de 15 años de prisión. El expediente continúa bajo investigación en el marco de un contexto de presunto maltrato infantil y situación de vulnerabilidad.

Antecedentes médicos y estudios previos del caso

El análisis forense incorporó además antecedentes médicos del niño. El primero corresponde a una internación del 18 de enero de 2022 por rinitis alérgica y COVID-19 positivo, cuando tenía apenas un mes y 26 días de vida. La atención estuvo a cargo de la médica Gina Di Marco.

El segundo antecedente es del 30 de septiembre de 2024, cuando fue atendido en el Hospital Regional por un cuadro de neumonitis, oportunidad en la que se indicaron medicación, pautas de alarma y control pediátrico.

El último registro médico se produjo el 5 de abril, cuando el niño fue asistido en una guardia pediátrica. En ese episodio se consignó diagnóstico de coma, paro cardiorrespiratorio en domicilio sin causa determinada, neumonitis por aspiración de vómito y diabetes insípida, según consta en la información incorporada a la causa.

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