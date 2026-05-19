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Quién era el joven que terminó compactado vivo en un camión de basura: la hipótesis de cómo llegó allí

Tenía 27 años. La Justicia tiene tres posibles motivos por los que el cuerpo del hombre terminó en una montaña de residuos en el CEAMSE.

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Quién era el joven que terminó compactado vivo en un camión de basura: la hipótesis de cómo llegó allí

El hallazgo de un cuerpo entre montañas de basura sorprendió a todos en el predio de la CEAMSE. La víctima fue identificada como Óscar Eduardo Conobbio, un joven de 27 años en situación de calle. Ahora la Justicia intenta determinar cómo terminó dentro de un camión recolector y si murió producto de un accidente, una tragedia o un posible crimen.

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Las primeras pericias revelaron lesiones compatibles con la compactación del camión recolector y una grave fractura en el cráneo. La principal hipótesis es que el joven habría ingresado a un contenedor para refugiarse del frío y terminó siendo compactado junto a los residuos.

El impactante hallazgo en la CEAMSE de Ensenada

CEAMSE Ensenada 2

Todo ocurrió durante la madrugada del jueves 15 de mayo en el predio de la CEAMSE ubicado sobre Diagonal 74, en Ensenada. Un operario que manipulaba una máquina de descarga detectó algo extraño entre las bolsas de residuos: dos piernas humanas sobresalían entre la basura.

Los trabajadores del lugar dieron aviso urgente a las autoridades. Minutos más tarde llegó una ambulancia, aunque el personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento.

En un primer momento, la víctima fue registrada como un NN masculino de entre 30 y 40 años. Sin embargo, horas después los investigadores encontraron una copia del DNI dentro de uno de los bolsillos del pantalón y lograron identificarlo como Óscar Eduardo Conobbio, de 27 años.

La autopsia reveló lesiones estremecedoras

Los resultados preliminares de la autopsia aportaron que el joven presentaba múltiples hematomas, fracturas costales y una grave fractura en la base del cráneo, además de hemorragias en ambos oídos.

Los peritos detectaron ocho fracturas en la parte frontal del tórax y otras siete en la espalda, lesiones compatibles con un mecanismo de presión extrema.

Además, el informe reveló un corte en el cuero cabelludo con sangre depositada en el piso, un dato clave para la investigación.

“Si hubiera sido arrojado muerto, la herida posterior no sangra. Al no bombear el corazón, la sangre no circula”, explicaron fuentes del caso.

Ese detalle refuerza la principal hipótesis que maneja la fiscalía: Conobbio todavía estaba con vida cuando fue compactado dentro del camión recolector.

Cómo creen que terminó dentro del camión

La causa quedó en manos de la UFI N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit, quien ordenó reconstruir el recorrido de todos los camiones recolectores que descargaron basura esa noche en el predio.

Los investigadores creen que el cuerpo llegó dentro de uno de los vehículos provenientes de La Plata.

Ahora analizan cámaras de seguridad municipales y privadas para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar en qué momento ingresó al circuito de residuos.

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