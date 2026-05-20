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Tortilla de papas en 10 minutos: el truco profesional para hacerla perfecta y jugosa

Hacer una tortilla de papas suele demandar tiempo y precisión, pero existe una técnica utilizada en cocinas profesionales que permite agilizar su preparación sin perder textura ni sabor.

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Hacer una tortilla de papas suele demandar tiempo y precisión

Hacer una tortilla de papas suele demandar tiempo y precisión, pero existe una técnica utilizada en cocinas profesionales que permite agilizar su preparación sin perder textura ni sabor. Foto: captura de YouTube Fuego Loco.

Hacer una tortilla de papas suele asociarse con un proceso largo y paciente. Sin embargo, en cocinas profesionales se aplica una metodología de trabajo en caliente y organización simultánea que permite agilizar la preparación y lograr un resultado estilo bodegón en tiempos reducidos, manteniendo una textura jugosa y sin exceso de huevo líquido.

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Ingredientes para la tortilla de papa

Para esta receta disponible en el canal de YouTube de "Fuego Loco" se requiere:

  • 500 g de papas, preferentemente variedad “agria”, por su menor absorción de aceite
  • 4 huevos
  • Aceite para fritura profunda
  • Sal fina

Paso a paso: cómo hacer la tortilla de papas en 10 minutos

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1. Organización y precalentamiento

El método se basa en la simultaneidad de tareas. La sartén con abundante aceite se coloca a calentar mientras se pelan las papas, evitando tiempos muertos.

2. Corte de precisión (2 mm)

El resultado depende directamente del corte.

Las papas se dividen a la mitad, luego nuevamente a la mitad, y se cortan en láminas finas mediante la técnica de “punta y arrastre”, logrando un espesor cercano a los 2 milímetros.

Este formato asegura una cocción rápida y pareja. Se recomienda salar en la tabla antes de la fritura.

3. Cocción rápida de la papa (7 minutos)

Las papas se incorporan al aceite a aproximadamente 180 °C, manteniendo fuego medio.

El objetivo es un pochado rápido, sin dorado ni excesiva coloración.

El punto justo se reconoce cuando las papas están blandas y se desarman con facilidad al contacto con la espumadera.

4. Preparación del huevo

Se baten 4 huevos en un recipiente amplio, con una pizca de sal fina por yema.

El batido es suave: solo integración, sin aire ni espuma.

5. Ajuste térmico en caliente (cuajado parcial)

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Se utiliza una etapa intermedia de cuajado parcial para mejorar la textura final.

Las papas calientes se mezclan con el huevo y se llevan brevemente a la sartén a fuego medio-fuerte.

Se remueve durante unos segundos para iniciar la coagulación superficial y luego la mezcla se retira nuevamente al recipiente para homogeneizar.

Este ajuste permite acelerar la estructura final sin llegar a la cocción completa en este paso.

6. Sellado final

Se utiliza una sartén limpia con un mínimo de aceite a fuego fuerte.

Se vuelca la mezcla ya más espesa y se sella durante aproximadamente 30 segundos.

Se da vuelta y se cocina entre 30 y 60 segundos adicionales, dando forma con espátula.

Resultado final

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Se obtiene una tortilla de papas bien cuajada, jugosa en su interior y de textura estable, lograda mediante una técnica de cocción optimizada y organización en caliente propia de cocina profesional.

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