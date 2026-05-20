Incidentes en la clínica "trucha" de González Catán: clausura provisoria, piedrazos y detenidos

Según relató el hijo tras los incidentes en la puerta del sanatorio, todo ocurrió el pasado 4 de enero, luego de compartir una tarde de pádel con su padre. “Lo traje por un dolor de abdomen, le hicieron estudios cardiológicos y le inyectaron ketorolac. A los 15 o 20 minutos murió en la casa”, contó.

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De acuerdo con su testimonio, en la clínica le realizaron un electrocardiograma, pero le dieron el alta y lo enviaron de regreso a su domicilio. Poco después, Héctor sufrió un infarto fatal.

La familia aseguró que, tras la muerte, consultaron los estudios con otros médicos y recibieron una advertencia alarmante. “Nos dijeron que había una curva que indicaba que lo tenían que haber internado de urgencia”, sostuvo Damián, quien además denunció irregularidades al intentar identificar al profesional que atendió a su padre.

“Cuando preguntamos quién lo había atendido nos dijeron que el médico supuestamente no estaba”, explicó.

Tras los incidentes, Damián fue demorado junto a otros dos hombres por presunta resistencia a la autoridad. En el medio de los piedrazos que lanzaron los familiares de las víctimas, el cronista Javier Mozo de A24 resultó herido.

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Denunció a la clínica y aseguró que fue golpeado

El caso tomó aún más repercusión luego de que Damián Navarro se presentara nuevamente en la clínica tras enterarse de la investigación judicial contra Argentina Salud. “Ayer hice la denuncia, después de que me enteré que era una clínica trucha. Hoy vine a pedir respuestas y me agarraron a palos entre cinco”, denunció.

Además, aseguró que el lugar seguía funcionando pese a los allanamientos y las acusaciones judiciales. “Me dijeron que siguen atendiendo porque hoy sí hay médicos. ¿Antes no había?”, cuestionó indignado. “Cómo puede ser que este lugar no esté clausurado todavía, es lo mínimo que pido”, agregó.

Cómo funcionaba la presunta red de clínicas truchas

La investigación judicial reveló que la organización operaba con al menos cuatro sedes en localidades de La Matanza, entre ellas González Catán, Virrey del Pino y San Justo.

Según la causa, los centros atendían las 24 horas, ofrecían distintas especialidades médicas, tenían mutual propia, ambulancias y hasta farmacias donde comercializaban medicamentos sin habilitación.

familiares-de-victimas-y-empleados-del-lugar-se-enfrentaron-a-golpes-foto-tn-TZ6VUEOAPZHP3ISY23EMDJ4JQE Familiares de víctimas y empleados del lugar se enfrentaron a golpes. (Foto: captura)

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron más de 50 sellos médicos presuntamente falsificados, ambulancias con patentes adulteradas y documentación apócrifa.

La principal hipótesis es que utilizaban matrículas reales de médicos obtenidas de internet para confeccionar recetas, certificados y estudios truchos. Además, sospechan que algunas personas atendían pacientes sin contar con ningún título habilitante.

Por el caso ya fueron detenidas seis personas acusadas de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. En total, hay unas 30 personas bajo investigación.