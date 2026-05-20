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Truco viral: para qué sirve mezclar sal con miel y por qué lo recomiendan para entrenar

La mezcla de sal con miel se volvió tendencia entre quienes entrenan porque promete aportar energía e hidratación. Cómo funciona este truco viral.

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Truco viral: para qué sirve mezclar sal con miel y por qué lo recomiendan para entrenar. (Foto: Archivo)

Truco viral: para qué sirve mezclar sal con miel y por qué lo recomiendan para entrenar. (Foto: Archivo)

Mezclar sal con miel dejó de ser una curiosidad de redes sociales para convertirse en un truco viral cada vez más habitual entre personas que hacen actividad física. Gimnasios, grupos de running y comunidades de bienestar empezaron a compartir esta preparación casera que promete mejorar el rendimiento físico sin recurrir a suplementos industriales.

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Aunque para muchos pueda sonar extraño combinar un ingrediente dulce con uno salado antes de entrenar, especialistas en nutrición deportiva explicaron que existe una razón fisiológica detrás de esta tendencia. La clave está en la combinación de azúcares naturales y sodio, dos componentes que el cuerpo utiliza rápidamente durante el ejercicio.

La práctica ganó fuerza especialmente en redes sociales y foros fitness, donde usuarios aseguran que esta mezcla les ayudó a tener más energía, evitar calambres y sentirse mejor hidratados durante entrenamientos intensos. Sin embargo, los expertos también remarcaron que no se trata de una fórmula mágica ni reemplaza una alimentación equilibrada.

Mezclar sal con miel 2

Por qué consumir miel con sal antes de entrenar

La explicación principal tiene que ver con el funcionamiento del organismo durante el esfuerzo físico. Cuando una persona realiza actividad intensa, el cuerpo necesita combustible rápido y una correcta hidratación para sostener el rendimiento.

La miel aporta carbohidratos simples, especialmente glucosa y fructosa, que el organismo absorbe rápidamente. Eso genera un suministro inmediato de energía, algo que puede resultar útil antes de ejercicios de alta intensidad o sesiones prolongadas.

La sal, en tanto, aporta sodio, un mineral fundamental para mantener el equilibrio de líquidos y ayudar a reponer electrolitos perdidos a través de la transpiración. Además, favorece la retención de agua y contribuye a prevenir la deshidratación, sobre todo en días de mucho calor.

Por ese motivo, muchos deportistas comenzaron a utilizar esta combinación como una alternativa casera a las bebidas isotónicas comerciales.

Qué beneficios tendría esta mezcla natural

Quienes consumen esta preparación antes de entrenar aseguran que experimentaron distintas mejoras físicas durante el ejercicio. Entre los beneficios más mencionados aparecen:

  • Mayor sensación de energía.
  • Mejor hidratación.
  • Menor fatiga muscular.
  • Disminución de calambres.
  • Más resistencia en entrenamientos largos.
  • Recuperación más rápida después del esfuerzo.

Especialistas explicaron que algunos de estos efectos sí tienen respaldo fisiológico, especialmente por el aporte de glucosa y sodio. Sin embargo, aclararon que los resultados pueden variar según cada persona, el tipo de entrenamiento y la alimentación previa.

También remarcaron que el beneficio suele ser más evidente en ejercicios prolongados, actividades aeróbicas intensas o jornadas de temperaturas elevadas.

Mezclar sal con miel 3

Cómo se prepara la mezcla viral de miel con sal

La preparación es simple y puede hacerse en pocos minutos con ingredientes comunes que casi todos tienen en casa.

La receta más difundida incluye:

  • 1 o 2 cucharaditas de miel.
  • Una pizca pequeña de sal.
  • Un vaso de agua natural o tibia.

Muchas personas optan por consumir la mezcla entre 15 y 30 minutos antes de entrenar. De esa manera, el organismo tiene tiempo suficiente para absorber los nutrientes antes del esfuerzo físico.

Algunos usuarios prefieren ingerir la miel directamente y agregarle una pequeña cantidad de sal encima. Sin embargo, nutricionistas deportivos indicaron que la versión líquida suele resultar más conveniente porque también ayuda a mejorar la hidratación previa.

Qué dicen los especialistas sobre esta tendencia fitness

Aunque la mezcla se viralizó recientemente, el concepto no es nuevo. Antes de la popularización de las bebidas deportivas industriales, muchos atletas ya utilizaban fuentes naturales de azúcar y minerales para sostener el rendimiento físico.

Nutricionistas deportivos señalaron que esta combinación puede servir como una ayuda puntual antes del ejercicio, especialmente en entrenamientos exigentes o de larga duración.

También explicaron que la miel puede aportar energía rápida cuando pasaron varias horas desde la última comida, mientras que el sodio ayuda a sostener el equilibrio de líquidos durante la actividad física.

Sin embargo, los expertos insistieron en varios puntos importantes:

  • No reemplaza una alimentación equilibrada.
  • No sustituye la hidratación diaria.
  • No tiene efectos milagrosos.
  • No todas las personas necesitan consumirla.
  • El exceso puede generar molestias digestivas.

Además, advirtieron que ingerir demasiada sal antes de entrenar podría provocar sensación de pesadez, sed excesiva o malestar estomacal. En el caso de la miel, el consumo excesivo también podría causar molestias gastrointestinales si se realiza inmediatamente antes del ejercicio.

Mezclar sal con miel 4

En qué situaciones recomiendan consumir miel con sal

Los especialistas coincidieron en que esta preparación puede resultar más útil en determinados contextos específicos.

Entre los casos más habituales aparecen:

  • Antes de entrenamientos intensos
  • Durante actividades prolongadas.
  • En jornadas de mucho calor.
  • Cuando hubo pocas horas entre comidas.

Qué personas deberían tener más cuidado con esta mezcla

Aunque se trata de ingredientes comunes, los especialistas indicaron que no todas las personas deberían consumir esta preparación sin supervisión.

Quienes padecen hipertensión arterial, problemas renales, diabetes o restricciones alimentarias específicas deberían consultar previamente con un profesional de la salud.

También recomendaron prestar atención a las cantidades utilizadas. Una pequeña pizca de sal y una porción moderada de miel suelen ser suficientes para este tipo de preparación.

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