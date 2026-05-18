Una nena apareció muerta en su casa y el resultado de la autopsia fue escalofriante

En paralelo, los investigadores comenzaron a tomar declaración a los padres para reconstruir el estado de salud de la menor y conocer cómo habían sido sus últimos días.

Morgue Santiago del Estero Los investigadores detectaron lesiones en distintas partes del cuerpo de la nena de 10 años.

La declaración del padre y las primeras sospechas

Según relató René Orlando Bulacio ante los investigadores, su hija presentaba desde hacía varios días dolores de garganta, tos persistente y dificultades para alimentarse.

El hombre aseguró que, debido a problemas económicos, no pudieron llevarla a un centro de salud y que únicamente le daban alimentos líquidos porque tenía problemas para ingerir comida sólida. También indicó que cuando la nena tenía dos años había atravesado un cuadro de neumonía.

En un primer momento, la Justicia analizó la posibilidad de una muerte natural o vinculada a un abandono de persona. Sin embargo, las sospechas crecieron rápidamente cuando los investigadores detectaron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Fuentes del caso señalaron que la menor estaba “muy flaquita” y que presentaba “varios hematomas”, un detalle que encendió las alarmas sobre un posible caso de maltrato infantil.

Los golpes que cambiaron el rumbo de la investigación

Durante las pericias, los especialistas observaron hematomas en los glúteos, lesiones en las rodillas, irritaciones en la entrepierna y golpes en el rostro. Además, encontraron el cuello del pulóver rasgado y una mancha pardo-rojiza en la espalda.

Ante esas marcas, Bulacio sostuvo que las lesiones se debían a accidentes domésticos. Según declaró, la nena se había golpeado mientras jugaba con su hermana y también había sufrido una caída de bicicleta días antes.

Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia dieron un giro contundente a la causa.

Qué reveló la autopsia

El informe forense determinó que la causa de muerte fue un “traumatismo en la cabeza producido por un golpe compatible con la mano”.

Con esa información, el fiscal Rafael Zanni decidió imputar al padre por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, una de las figuras más graves previstas en el Código Penal.

La fiscalía considera que existen elementos suficientes para sospechar que la niña sufrió una agresión fatal dentro de la vivienda.

La hipótesis que investigan los fiscales

Una de las líneas investigativas que más fuerza cobró en las últimas horas apunta a que Bulacio no reconocía a la nena como hija. Según trascendió, uno de los elementos que refuerza esa hipótesis es que la víctima llevaba el apellido de su madre y no el paterno.

Mientras tanto, la Justicia decidió no detener a la madre de la menor, quien permanece al cuidado de otros hijos pequeños en la vivienda familiar, ubicada en una zona rural alejada de la ruta.

El padre seguirá detenido

René Orlando Bulacio continuará detenido mientras avanzan los peritajes y se profundiza la investigación sobre el contexto familiar en el que vivía la niña.

La fiscalía ahora busca sumar pruebas físicas y testimoniales para determinar si existían antecedentes de violencia, abandono o maltrato dentro de la casa.