En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Nena
autopsia
DESOLADOR

Una nena apareció muerta en su casa y el resultado de la autopsia fue escalofriante

La menor de 10 años fue encontrada sin vida y, aunque en un principio se investigó una posible muerte natural, la autopsia reveló un golpe fatal en la cabeza.

Banner Seguinos en google DESK
Una nena apareció muerta en su casa y el resultado de la autopsia fue escalofriante. (Foto: archivo)

Una nena apareció muerta en su casa y el resultado de la autopsia fue escalofriante. (Foto: archivo)

La muerte de una nena de 10 años en Santiago del Estero quedó envuelta en una investigación por presunto homicidio familiar. La menor fue hallada sin vida dentro de su casa en la localidad de Chañar Pozo de Abajo y, aunque en un primer momento se creyó que podía tratarse de una muerte natural o vinculada a la falta de atención médica, la autopsia reveló un dato escalofriante: murió por un golpe en la cabeza compatible con una mano.

Leé también Conmoción en una escuela por la muerte de una alumna de 15 años tras la caída de un arco de fútbol
El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en el IPEM 294, mientras la adolescente se encontraba en el patio de la institución durante el horario de descanso. (Foto: Google Street View)

Por el caso fue detenido e imputado su padre, René Orlando Bulacio, de 47 años, acusado de “homicidio agravado por el vínculo”. La Justicia ahora intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y si la pequeña era víctima de un contexto de violencia y maltrato.

El dramático hallazgo de la nena de 10 años

Todo comenzó el pasado sábado por la noche, poco después de las 21, cuando los adultos que estaban en la vivienda llamaron al 911 porque la menor no reaccionaba.

Al llegar al domicilio, ubicado en la localidad santiagueña de Chañar Pozo de Abajo, personal sanitario confirmó el fallecimiento. Poco después, efectivos de la División Criminalística realizaron los primeros peritajes en el lugar y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial para practicar la autopsia.

En paralelo, los investigadores comenzaron a tomar declaración a los padres para reconstruir el estado de salud de la menor y conocer cómo habían sido sus últimos días.

Morgue Santiago del Estero
Los investigadores detectaron lesiones en distintas partes del cuerpo de la nena de 10 a&ntilde;os.

Los investigadores detectaron lesiones en distintas partes del cuerpo de la nena de 10 años.

La declaración del padre y las primeras sospechas

Según relató René Orlando Bulacio ante los investigadores, su hija presentaba desde hacía varios días dolores de garganta, tos persistente y dificultades para alimentarse.

El hombre aseguró que, debido a problemas económicos, no pudieron llevarla a un centro de salud y que únicamente le daban alimentos líquidos porque tenía problemas para ingerir comida sólida. También indicó que cuando la nena tenía dos años había atravesado un cuadro de neumonía.

En un primer momento, la Justicia analizó la posibilidad de una muerte natural o vinculada a un abandono de persona. Sin embargo, las sospechas crecieron rápidamente cuando los investigadores detectaron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Fuentes del caso señalaron que la menor estaba “muy flaquita” y que presentaba “varios hematomas”, un detalle que encendió las alarmas sobre un posible caso de maltrato infantil.

Los golpes que cambiaron el rumbo de la investigación

Durante las pericias, los especialistas observaron hematomas en los glúteos, lesiones en las rodillas, irritaciones en la entrepierna y golpes en el rostro. Además, encontraron el cuello del pulóver rasgado y una mancha pardo-rojiza en la espalda.

Ante esas marcas, Bulacio sostuvo que las lesiones se debían a accidentes domésticos. Según declaró, la nena se había golpeado mientras jugaba con su hermana y también había sufrido una caída de bicicleta días antes.

Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia dieron un giro contundente a la causa.

Qué reveló la autopsia

El informe forense determinó que la causa de muerte fue un “traumatismo en la cabeza producido por un golpe compatible con la mano”.

Con esa información, el fiscal Rafael Zanni decidió imputar al padre por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, una de las figuras más graves previstas en el Código Penal.

La fiscalía considera que existen elementos suficientes para sospechar que la niña sufrió una agresión fatal dentro de la vivienda.

La hipótesis que investigan los fiscales

Una de las líneas investigativas que más fuerza cobró en las últimas horas apunta a que Bulacio no reconocía a la nena como hija. Según trascendió, uno de los elementos que refuerza esa hipótesis es que la víctima llevaba el apellido de su madre y no el paterno.

Mientras tanto, la Justicia decidió no detener a la madre de la menor, quien permanece al cuidado de otros hijos pequeños en la vivienda familiar, ubicada en una zona rural alejada de la ruta.

El padre seguirá detenido

René Orlando Bulacio continuará detenido mientras avanzan los peritajes y se profundiza la investigación sobre el contexto familiar en el que vivía la niña.

La fiscalía ahora busca sumar pruebas físicas y testimoniales para determinar si existían antecedentes de violencia, abandono o maltrato dentro de la casa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nena autopsia Santiago del Estero
Notas relacionadas
Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna endureció su postura y habló de un "plan" alrededor de Diego
Insólito robo en Vaca Muerta: quedaron filmados y ofrecen $2 millones para hallar a los ladrones
Una nena de 12 años quedó internada por consumir drogas y alcohol: el terrible hallazgo de los investigadores

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar