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Cómo limpiar la cortina de baño para quitar manchas, humedad y restos de jabón

Una guía práctica para blanquear cortinas de tela, plástico o vinilo sin arruinarlas, con métodos simples y cuidados clave para evitar que vuelva el moho.

Cómo limpiar la cortina de baño para quitar manchas, humedad y restos de jabón

La cortina de baño es uno de esos elementos del hogar que suele pasar desapercibido hasta que aparecen manchas oscuras, bordes amarillentos o mal olor. La exposición constante al agua, al vapor y a los restos de jabón crea un ambiente ideal para que se acumulen suciedad y humedad, especialmente cuando el baño no se ventila bien.

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Antes de pensar en reemplazarla, conviene saber que muchas cortinas pueden recuperarse con una limpieza adecuada. La clave está en reconocer el material, usar productos compatibles y evitar mezclas peligrosas o procedimientos demasiado agresivos que puedan deformar, romper o desteñir la superficie.

Qué tener en cuenta antes de limpiar la cortina

El primer paso es revisar la etiqueta o las indicaciones del fabricante. No todas las cortinas resisten el mismo tipo de lavado. Las de poliéster o algodón suelen tolerar mejor el lavarropas, siempre que se use un programa suave. En cambio, las de vinilo, PEVA o plástico fino requieren más cuidado porque pueden dañarse con el calor, la fricción o un centrifugado fuerte.

También es importante retirar ganchos, argollas y cualquier accesorio antes de lavar. Si la cortina tiene manchas localizadas, conviene tratarlas primero a mano y recién después hacer una limpieza general. En todos los casos, el enjuague debe ser completo para que no queden residuos de producto que después puedan irritar la piel o favorecer nuevas marcas.

Métodos simples para quitar manchas y blanquear

El bicarbonato de sodio es una opción útil para trabajar sobre zonas con restos de jabón o suciedad adherida. Se puede preparar una pasta mezclándolo con un poco de agua y aplicarla sobre las manchas. Después, hay que frotar suavemente con una esponja no abrasiva y enjuagar con abundante agua.

Para manchas puntuales que necesitan un efecto aclarador, el agua oxigenada puede ayudar, siempre que el material lo permita. Lo recomendable es probar primero en un sector poco visible y seguir las instrucciones del envase. Una vez aplicada, se debe enjuagar bien y dejar que la cortina se seque por completo.

El vinagre blanco diluido en agua también puede servir para aflojar restos de jabón en cortinas compatibles con este tipo de limpieza. Se aplica con un paño o esponja, se frota sin ejercer demasiada presión y luego se enjuaga. De todos modos, no siempre elimina el moho profundo, sobre todo si ya penetró en el material.

Un punto clave de seguridad: no hay que mezclar productos de limpieza entre sí. En particular, nunca se debe combinar lavandina con vinagre, porque puede generar gases tóxicos. Tampoco conviene mezclar vinagre y agua oxigenada en el mismo recipiente.

Cómo lavar la cortina en el lavarropas

Si la etiqueta lo permite, el lavarropas puede facilitar mucho la tarea. Lo ideal es usar poca cantidad de detergente, elegir un ciclo delicado y seleccionar agua fría o a baja temperatura. Para ayudar a desprender la suciedad, se puede colocar la cortina junto con una o dos toallas blancas, siempre que no destiñan ni dañen el material.

El centrifugado intenso no es recomendable, especialmente en cortinas plásticas o livianas. Tampoco conviene usar secadora salvo que el fabricante lo indique expresamente. Cuando el material es demasiado fino o no admite lavado a máquina, lo mejor es limpiarlo a mano con agua, detergente suave y una esponja blanda.

Cómo secarla para que no vuelva el moho

La limpieza no termina cuando desaparecen las manchas. El secado es fundamental para evitar que el problema reaparezca. Después de lavar, la cortina debe colgarse bien extendida, sin pliegues amontonados, y el baño tiene que ventilarse hasta que no quede humedad acumulada.

Para prevenir nuevas manchas, conviene abrir la ventana o encender el extractor después de ducharse, enjuagar los restos de jabón que quedan sobre la cortina y dejarla desplegada. Si las manchas vuelven con frecuencia, hay olor persistente o el material está deteriorado, puede ser momento de cambiarla. Con mantenimiento regular y buena ventilación, una cortina de baño puede conservarse en buen estado durante mucho más tiempo.

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