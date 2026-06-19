Cómo prevenir uno de los infartos más comunes

Cuando se vuelve intenso, el enojo puede tener consecuencias serias para la salud física y mental. En determinados casos, incluso puede actuar como un desencadenante de infarto.
El infarto de miocardio es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Más allá de los factores de riesgo clásicos como la hipertensión, el colesterol elevado o el tabaquismo, distintos estudios señalan que las emociones intensas, como el enojo, también pueden influir como desencadenantes en personas con predisposición cardiovascular.
El infarto de miocardio es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Más allá de los factores de riesgo clásicos como la hipertensión, el colesterol elevado o el tabaquismo, distintos estudios señalan que las emociones intensas, como el enojo, también pueden influir como desencadenantes en personas con predisposición cardiovascular.
Cuando se vuelve intenso, el enojo puede tener consecuencias serias para la salud física y mental. En determinados casos, incluso puede actuar como un desencadenante de infarto.
Tanto en situaciones puntuales como prolongadas, activa la respuesta de lucha o huida, lo que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, una suba de la presión arterial y tensión muscular. Además, se liberan hormonas como la adrenalina y el cortisol.
Estos cambios preparan al cuerpo para actuar rápido, pero también ejercen presión sobre el sistema cardiovascular, sobre todo en personas con factores de riesgo o enfermedad cardiovascular previa.
Diversos estudios confirman esta relación. El DetermInants of Myocardial Infarction Onset Study encontró que un episodio de enojo intenso puede asociarse a un aumento transitorio del riesgo de infarto agudo de miocardio en las dos horas siguientes.
Por su parte, el Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP), en Suecia, detectó que en casos extremos el riesgo puede aumentar hasta nueve veces durante la hora siguiente al episodio. Estos aumentos se vinculan con la combinación de presión arterial elevada, pulso acelerado y contracción de las arterias coronarias, lo que puede contribuir a la inestabilidad de placas en las arterias coronarias, especialmente en personas con enfermedad cardiovascular previa.
El enojo también afecta otras áreas de la salud. Mantener un estado de irritabilidad constante puede agotar la energía, disminuir la concentración, afectar la memoria, debilitar el sistema inmunológico y generar problemas de sueño, como insomnio o despertares frecuentes. Esto aumenta la irritabilidad y dificulta la regulación emocional.
Un manejo consciente del enojo protege la salud cardiovascular y también mejora el bienestar mental, la claridad de pensamiento y la resiliencia emocional.