Cómo prevenir uno de los infartos más comunes

Por su parte, el Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP), en Suecia, detectó que en casos extremos el riesgo puede aumentar hasta nueve veces durante la hora siguiente al episodio. Estos aumentos se vinculan con la combinación de presión arterial elevada, pulso acelerado y contracción de las arterias coronarias, lo que puede contribuir a la inestabilidad de placas en las arterias coronarias, especialmente en personas con enfermedad cardiovascular previa.

El enojo también afecta otras áreas de la salud. Mantener un estado de irritabilidad constante puede agotar la energía, disminuir la concentración, afectar la memoria, debilitar el sistema inmunológico y generar problemas de sueño, como insomnio o despertares frecuentes. Esto aumenta la irritabilidad y dificulta la regulación emocional.

Cómo gestionar el enojo de manera saludable para evitar un infarto

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Reconocer la emoción: identificar cuándo surge y usar inteligencia emocional para comprender su origen y consecuencias.

identificar cuándo surge y usar inteligencia emocional para comprender su origen y consecuencias. Expresarlo de forma constructiva.

Controlar la respuesta física: técnicas como respirar profundo, caminar, correr o nadar.

técnicas como respirar profundo, caminar, correr o nadar. Practicar el bienestar: relajación, meditación, mindfulness u oración.

Un manejo consciente del enojo protege la salud cardiovascular y también mejora el bienestar mental, la claridad de pensamiento y la resiliencia emocional.