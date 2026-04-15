Dolor en el pecho: cómo saber si es un infarto o ansiedad

Un infarto ocurre cuando una arteria coronaria se bloquea total o parcialmente por acumulación de grasa o un coágulo, lo que impide que el corazón reciba el oxígeno necesario.

Dolor en el pecho por ansiedad

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Por otro lado, las molestias vinculadas a la ansiedad o a ataques de pánico tienen un origen psicógeno, asociado al estrés. Suelen sentirse como pinchazos, ardor o dolor agudo. Pueden aparecer junto a palpitaciones aceleradas, sensación de ahogo, mareos y miedo intenso. A diferencia de los cuadros cardíacos, este malestar puede variar con la respiración o aumentar con la tensión muscular, y no suele irradiarse de forma típica. Además, alcanza su punto máximo en pocos minutos y luego disminuye.

También existen otras causas frecuentes que no responden ni a problemas cardíacos ni a ansiedad, como contracturas musculares, costocondritis, reflujo gastroesofágico, hernia de hiato, úlcera gástrica, pleuritis o neumonía. Estos cuadros pueden generar sensaciones similares y prestarse a confusión.

Ante la aparición de molestias en el pecho, se recomienda consultar de inmediato o acudir a una guardia, especialmente si es intenso, dura más de cinco minutos o se presenta con sudoración, dificultad para respirar, náuseas o mareos.

Si se trata de episodios asociados a ansiedad, puede ayudar detenerse, buscar un lugar tranquilo y practicar respiración lenta y profunda. En caso de repetirse con frecuencia, se aconseja consultar a un profesional de la salud mental.