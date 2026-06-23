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Conmoción por la herencia de Liam Payne: quién se quedó con los más de 21 millones de libras

Giro inesperado en la herencia de Liam Payne: se supo quién se quedara con toda su fortuna. Enterate.

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Conmoción por la herencia de Liam Payne: quién se quedó con los más de 21 millones de libras

A casi dos años de la trágica muerte de Liam Payne, una nueva noticia volvió a sacudir a los fanáticos de One Direction. El Tribunal Superior británico definió el destino de la fortuna que dejó el cantante y la decisión generó una enorme repercusión.

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Según trascendió en las últimas horas, el único beneficiario del patrimonio valuado en más de 21 millones de libras esterlinas será Bear Gray Payne, el hijo de nueve años que el artista tuvo con Cheryl Cole.

La resolución judicial establece que parte del dinero podrá utilizarse desde ahora para garantizar el bienestar del menor, mientras que el resto permanecerá protegido en un fideicomiso hasta que cumpla los 18 años.

La noticia causó impacto porque los documentos oficiales revelaron que Liam Payne murió sin haber dejado testamento. El exintegrante de One Direction falleció el 16 de octubre de 2024, luego de caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur, en Buenos Aires, una tragedia que conmocionó al mundo entero.

La ausencia de un testamento obligó a la Justicia británica a intervenir para determinar el futuro de una de las mayores fortunas surgidas de la exitosa banda que marcó a toda una generación.

De esta manera, el pequeño Bear quedó como el heredero exclusivo de los más de 21 millones de libras, mientras la administración de los fondos permanecerá bajo supervisión hasta que alcance la mayoría de edad.

La decisión judicial vuelve a poner en el centro de la escena la dramática historia del cantante británico, cuya inesperada muerte sigue provocando conmoción entre millones de fanáticos alrededor del mundo.

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