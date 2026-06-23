Escalofriante giro en la desaparición de la madre de una famosa periodista: encontraron una nueva carta

Mientras tanto, la búsqueda continúa contrarreloj. Las autoridades siguen analizando distintas pistas y una de las imágenes que más intriga genera es la de un hombre con el rostro cubierto, captado por una cámara de seguridad cerca de la vivienda de Nancy el mismo día de su desaparición.

La figura misteriosa se convirtió en una de las piezas clave de la investigación, aunque hasta ahora no trascendió si logró ser identificada.

La familia de la madre de Savannah Guthrie permanece sumida en una angustiosa incertidumbre y se aferra a cualquier dato que permita conocer qué sucedió realmente.

Con una desaparición sin respuestas, una figura encapuchada, mensajes anónimos y una nueva carta cargada de interrogantes, el caso de Nancy Guthrie se transformó en uno de los episodios más inquietantes y enigmáticos de los últimos meses en Estados Unidos. El misterio, lejos de disiparse, parece volverse cada vez más oscuro.