Escalofriante giro en la desaparición de la madre de una famosa periodista: encontraron una nueva carta

El misterio que rodea la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida periodista y conductora estadounidense Savannah Guthrie, acaba de sumar un nuevo y desconcertante capítulo que mantiene en alerta a las autoridades y a toda su familia.
Desapareció la madre de una importante conductora, apareció una carta y se cree lo peor. Enterate.
El misterio que rodea la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida periodista y conductora estadounidense Savannah Guthrie, acaba de sumar un nuevo y desconcertante capítulo que mantiene en alerta a las autoridades y a toda su familia.
La mujer, de 84 años, desapareció el pasado 1 de febrero de su vivienda en Tucson, Arizona, y desde entonces nadie volvió a verla. Pero cuando la investigación parecía haberse estancado, una nueva revelación sacudió por completo el caso.
Según informó NBC News, apareció una segunda nota atribuida a quienes serían los responsables de su presunto secuestro, pero lejos de aportar claridad, el mensaje sembró todavía más interrogantes.
De acuerdo con la información difundida, la carta asegura que Nancy Guthrie habría muerto. Sin embargo, lo más inquietante es que no explica qué ocurrió, no aporta pruebas y tampoco exige ningún rescate, algo que desconcertó tanto a los investigadores como al entorno más íntimo de la mujer.
Mientras tanto, la búsqueda continúa contrarreloj. Las autoridades siguen analizando distintas pistas y una de las imágenes que más intriga genera es la de un hombre con el rostro cubierto, captado por una cámara de seguridad cerca de la vivienda de Nancy el mismo día de su desaparición.
La figura misteriosa se convirtió en una de las piezas clave de la investigación, aunque hasta ahora no trascendió si logró ser identificada.
La familia de la madre de Savannah Guthrie permanece sumida en una angustiosa incertidumbre y se aferra a cualquier dato que permita conocer qué sucedió realmente.
Con una desaparición sin respuestas, una figura encapuchada, mensajes anónimos y una nueva carta cargada de interrogantes, el caso de Nancy Guthrie se transformó en uno de los episodios más inquietantes y enigmáticos de los últimos meses en Estados Unidos. El misterio, lejos de disiparse, parece volverse cada vez más oscuro.