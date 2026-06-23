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De ser cartonero en Villa Fiorito a ser titular con Messi: la emocionante historia de la nueva figura de la Selección Argentina

Uno de los futbolistas de la Selección Argentina tiene una historia que emociona a todos. Un repaso por su infancia de sacrificios en el barrio, su cambio de puesto táctico y su camino hasta la elite europea.

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De ser cartonero en Villa Fiorito a ser titular con Messi: la emocionante historia de la nueva figura de la Selección Argentina

La Copa del Mundo no solo regala emociones dentro del campo de juego, sino que también pone bajo la luz pública historias de vida que inspiran por su sacrificio y superación. En el estreno de la Scaloneta en el torneo, las miradas no solo se posaron sobre las grandes estrellas consagradas. El defensor de 27 años, Facundo Medina, tuvo su debut mundialista como titular en la victoria de la Selección Argentina ante Argelia, ocupando el lateral izquierdo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico. La noche especial en Kansas significó la coronación de un largo recorrido que comenzó con enormes dificultades económicas en las calles de Villa Fiorito.

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El actual futbolista del Olympique de Marsella atravesó una infancia marcada por las necesidades y él mismo se encargó de visibilizar su pasado para dejar un mensaje de resiliencia. Durante varios años trabajó como cartonero junto a su familia para ayudar en la economía de su casa. "Tuve otros laburos. Había que sobrevivir en el barrio. Tuve que agarrar un carrito y laburar, como todos. Iba a cartonear con toda la banda, con todos mis tíos. Era de lunes a viernes, un laburo familiar", rememoró el defensor en una entrevista brindada a ESPN hace unos años. El jugador detalló que realizaban las recorridas entre las 4 o 5 de la tarde y regresaban a las 9 o 10 de la noche, complementando ese esfuerzo con sus responsabilidades diarias: "Yo entrenaba, jugaba e iba al colegio, así que lo hice hasta los 12 o 13 años, después me encerré en la pensión de River", sentenció.

A pesar del esfuerzo invertido en las divisiones inferiores del conjunto de Núñez, Medina nunca pudo debutar oficialmente en la Primera División del Millonario, llegando a disputar únicamente un encuentro amistoso en 2016 contra Olimpia de Paraguay. Durante su paso por la reserva de River, el zaguero dejó en claro cuáles eran sus ambiciones deportivas al recalcar de forma contundente: “Mi mayor sueño por cumplir es hacerle un gol a Boca”. Sin embargo, ante la falta de minutos en la máxima categoría, en 2018 fue oficializado como refuerzo de Talleres de Córdoba, club que se transformaría en el trampolín definitivo para su carrera profesional.

Cómo fue el cambio de posición táctica que llevó a Facundo Medina a Europa y a la Selección

La carrera del defensor dio un vuelco rotundo gracias a su capacidad de adaptación en el campo de juego. Medina pasó de ser volante en las inferiores a desempeñarse como lateral izquierdo una vez que logró asentarse en la primera de Talleres. No obstante, su reconversión hacia la zaga central se produjo en las categorías juveniles de la Albiceleste.

El entrenador Sebastián Beccacece lo utilizó como central en la Selección Sub-20, inicialmente para conformar una línea de tres defensores. Al sentirse cómodo en dicho sector, los clubes europeos tomaron nota de su polifuncionalidad. En 2020, dio el salto a Europa al ser transferido al Lens de Francia por una cifra de 5 millones de dólares, consolidando un crecimiento técnico que llamó de inmediato la atención de Lionel Scaloni.

Cuándo debutó Facundo Medina en la Selección Argentina mayor y qué torneos disputó

El seleccionador nacional lo convocó por primera vez para la fecha FIFA de octubre de 2020, haciendo su debut absoluto al ingresar un minuto en la histórica victoria frente a Bolivia en La Paz, un encuentro que rompió una racha negativa de 15 años sin triunfos visitantes en territorio boliviano.

Con el correr del proceso, Medina sumó ocho partidos oficiales con la camiseta mayor y le ganó la pulseada a Marcos Acuña para integrar la lista definitiva del Mundial 2026 gracias a su versatilidad para ocupar diferentes puestos de la defensa. Además, en su recorrido internacional, el defensor formó parte de la Selección Olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024, certamen donde el equipo quedó eliminado en los cuartos de final tras perder 1 a 0 en un polémico partido ante Francia, compartiendo plantel en aquella cita con futbolistas que hoy están en la Mayor como Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

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