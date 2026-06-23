La fuerte revelación de Titi Tcherkaski sobre Manu al salir de la casa de Gran Hermano

Sobre Sol Abraham, su rival en la placa de eliminación, destacó sus condiciones como jugadora, aunque le marcó un defecto. “Para mí es una de las mejores jugadoras de esta edición, aunque a veces peca de soberbia. La gente terminó eligiéndola, pero por muy poca diferencia”, concluyó.

¿Qué dijo el papá de Titi tras la salida de su hija de Gran Hermano?

La eliminación de Titi Tcherkaski de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) el lunes por la noche generó una fuerte repercusión entre los seguidores del reality. Mientras una parte del público celebró la continuidad de Sol Abraham en la competencia, otro sector expresó su descontento en las redes sociales, denunció un supuesto fraude y apuntó contra la producción por una presunta intervención en el resultado de la votación.

En medio de la polémica, quien decidió pronunciarse fue Iván Tcherkaski, padre de la participante, con un mensaje que rápidamente se viralizó. A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, destacó el recorrido de su hija dentro de la casa más famosa del país y valoró la autenticidad que, según él, mantuvo durante toda su participación.

"Entraste a Gran Hermano y durante cuatro meses fuiste vos. No inventaste un personaje para gustar, para durar más o para acomodarte a lo que esperaban los demás. Fuiste Titi: inteligente, divertida, solidaria, compañera, frontal y, muchas veces, incómoda para quienes prefieren los grises. Y eso es lo que más orgullo me da", escribió el padre de Catalina, nombre real de la exjugadora.

Más adelante, reconoció que nunca fue un seguidor de este tipo de formatos televisivos, aunque admitió que la experiencia de su hija le permitió confirmar algo que siempre tuvo claro sobre ella: la firmeza de sus valores y su personalidad. En ese sentido, aseguró que su paso por el programa no hizo más que reforzar las cualidades que la distinguen.

El mensaje también incluyó una reflexión que muchos interpretaron como una crítica a ciertas actitudes observadas dentro del reality. "En un lugar donde muchas veces parece que la maldad, el maltrato, el desprecio y el odio generan más ruido, vos nunca necesitaste entrar en esa sintonía para hacerte notar. Nunca dejaste de ser vos ni negociaste los valores que tratamos de transmitirte como familia", expresó.

Además, destacó el cariño que recibió Titi por parte del público y dejó una reflexión sobre lo que considera el verdadero triunfo. "El amor de la gente no se compra ni se exige, se gana", afirmó, antes de remarcar que, para él, su hija consiguió algo mucho más importante que ganar el certamen. "Estoy profundamente orgulloso de la persona que entró a esa casa, pero mucho más orgulloso todavía de la que hoy sale, porque sos la misma, pero con más experiencia, más exposición y seguramente con muchos aprendizajes, aunque con tu esencia intacta".

La publicación no tardó en multiplicarse en las redes y recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo. Entre los comentarios, numerosos usuarios destacaron la sinceridad y la sensibilidad de las palabras de Iván Tcherkaski, al punto de considerarlas uno de los mensajes más genuinos que dejó esta edición de Gran Hermano.