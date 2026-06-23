La historia del paraíso olvidado que se volvió protagonista inesperado del Mundial 2026

Pero ahora, según los resultados de la tercera fecha del mundial, puede clasificar a la segunda ronda. Hasta ganar su grupo. Y según como se den los partidos, hasta puede ser el rival de la Argentina en los nuevos 16avos. del mundial. Simplemente: Cabo Verde.

Cabo Verde, el paraíso de Vozinha

El arquero de ese país rompió récords, aunque no como Messi. Su partido ante España fue tan bueno que explotó de seguidores su cuenta de Instagram. Su fama se disparó a tal punto, que para el segundo partido, el departamento de estado de los EE.UU. intervino para que su madre pudiera tener la visa que le permitiera viajar a ver el encuentro con Uruguay.

El arquero es una leyenda en su país. Y un agradecido también. Es su cuenta de Instagram, que siguen casi 16 millones de personas ( un tercio de la población argentina y 32 veces la de Cabo Verde) subió un hermoso video de promoción del archipiélago.

Y como el cariño es mutuo, en la capital, Praia ( que significa playa en portugués) pusieron una enorme pintura (tipo fresco en el piso) con la bandera y el arquero que es su "estandarte mundial".

Vozinha, el arquero estrella en una imagen gigante. Puso a Cabo Verde en el mundo. (foto: A24.com)

De la venta de esclavos al fútbol y un paraíso en el Atlántico

Las 10 islas que conforman el archipiélago de Cabo Verde estuvieron deshabitadas hasta que llegaron los navegantes portugueses en el siglo XIV. Rápidamente tuvo una trise transformación: por estar en el Atlántico, pero cerca de la costa de Senegal se transformó en una suerte de "base natural" para enviar desde allí esclavos africanos a la metrópoli.

Cabo Verde, un archipiélago de 10 islas. Un país de 500.000 habitantes. Un paraíso que gracias a su arquero y el mundial es una rebelación planteraria. (Foto: A24com)

Desde su independencia de Portugal el 5 de julio de 1975, Cabo Verde se ha convertido en uno de los países más estables y democráticos ( desde la década del 90) de África. A diferencia de muchas naciones de la región, el archipiélago evitó grandes conflictos internos y logró consolidar instituciones políticas sólidas, elecciones regulares y una economía relativamente estable.

La vida en Cabo Verde está marcada por su condición insular. El país tiene escasos recursos naturales, depende de las importaciones para buena parte de los alimentos y enfrenta desafíos como la sequía y la falta de agua dulce. Sin embargo, cuenta con altos índices de alfabetización y una calidad de vida superior al promedio de África occidental.

La Isla de Boa Vista, una de las mejores playas de Cabo Verde. ( Foto: Gentileza Barceló)

El turismo es el principal motor económico. Antes de la pandemia representaba cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB), y actualmente continúa siendo una de las mayores fuentes de ingresos y empleo. Las islas de Sal y Boa Vista atraen a cientos de miles de visitantes cada año gracias a sus playas, clima cálido durante todo el año y paisajes volcánicos.

Además del turismo, la economía depende de las remesas enviadas por emigrantes caboverdianos que viven en Europa, Estados Unidos y otros países. De hecho, la diáspora caboverdiana es más numerosa que la población que reside en las islas.

Con unos 500.000 habitantes, Cabo Verde es considerado un ejemplo de desarrollo, estabilidad política y crecimiento turístico en África. Un archipiélago volcánico. Y no debe ser casualidad. Cabo Verde hizo erupción en el mundial