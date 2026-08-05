Platense confirmó al reemplazante de Zunino: el regreso de Martín Palermo y los desafíos que se le vienen

El cuerpo técnico del ídolo xeneize estará conformado por:

Ayudantes de campo: Diego Cagna y Damián Leyes.

Preparadores físicos: Gastón Mendoza y Esteban Herrera.

Cómo le fue a Martín Palermo en su primer ciclo en Platense y cuál fue su último equipo

Palermo tuvo su primera etapa al frente del cuadro de Vicente López durante el año 2023, periodo en el que dirigió 46 partidos y condujo al equipo hasta la final de la Copa de la Liga, instancia en la que cayó 1-0 ante Rosario Central. Al finalizar dicho certamen no renovó su vínculo debido a la posibilidad que se había abierto para asumir en Boca Juniors en caso de que la fórmula encabezada por Andrés Ibarra ganara las elecciones institucionales.

Posteriormente, la última experiencia de Palermo como DT se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2025 al frente de Fortaleza de Brasil. En el conjunto cearense dirigió 17 encuentros, cosechando ocho triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, en un ciclo que concluyó tras el descenso del equipo.

Por su parte, el saliente Walter Zunino finalizó un ciclo iniciado en noviembre de 2025 para reemplazar a Cristian González. El entrenador de 44 años acumuló 28 presentaciones oficiales entre Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Copa Libertadores, Torneo Apertura y Torneo Clausura.

Cuáles son los próximos partidos que dirigirá Martín Palermo en Platense

El nuevo cuerpo técnico asume con la urgencia de reorientar el rumbo en el plano doméstico —prioridad marcada por la dirigencia—, donde el equipo marcha decimocuarto en la Zona A con solo un punto y se ubica 27° en la Tabla Anual con 17 unidades, únicamente por encima de Deportivo Riestra (14 pts), Aldosivi (9 pts) y Estudiantes de Río Cuarto (9 pts).

El calendario inmediato contempla los siguientes compromisos: