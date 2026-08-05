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Platense confirmó al reemplazante de Zunino: el regreso de Martín Palermo y los desafíos que se le vienen

Gastón Arcieri confirmó el regreso del Titán tras el despido de Walter Zunino. Firma hasta 2028, debut inmediato ante Independiente y la Libertadores.

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Martín Palermo es el nuevo entrenador de Platense. 

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Martín Palermo vuelve a ser el entrenador de Platense. Gastón Arcieri, presidente del club de Vicente López, confirmó este miércoles en ESPN, y posteriormente a través de las redes oficiales de la institución, que el exgoleador de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors tomará las riendas del primer equipo en reemplazo de Walter Zunino.

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El ciclo de Zunino llegó a su fin este martes tras una racha negativa cuyo detonante definitivo fue la dura goleada 4-0 sufrida como local frente a Talleres de Córdoba. “Creímos que lo mejor era descomprimir”, explicó el mandatario sobre la decisión de interrumpir el contrato, en referencia al clima de hostilidad vivido durante el último partido en el estadio Ciudad de Vicente López, donde el público entonó cánticos en contra de los futbolistas e incluso se registraron incidentes.

Cómo fue el proceso de selección y los detalles del contrato de Martín Palermo

Respecto de cómo se definió el sucesor en el banco de suplentes, Arcieri detalló el armado de la nómina de candidatos: “Después de cerrar lo de Walter, armamos una terna y avanzamos con todos a la vez, aclarándoles que había otras opciones y que queríamos definirlo para empezar inmediatamente. Hablamos con Gustavo Costas y con Palermo; la tercera opción no respondió tan rápido como esperábamos y quedó descartada. Nos terminamos definiendo por Martín”.

El flamante entrenador selló su nuevo vínculo con el Calamar hasta diciembre de 2028 y comenzará a trabajar de inmediato: “En la práctica de hoy mismo a la tarde ya va a estar dirigiendo”, sumó el titular de la institución. De este modo, el "Titán" debutará en el banco de suplentes este próximo sábado cuando Platense visite a Independiente en Avellaneda.

El cuerpo técnico del ídolo xeneize estará conformado por:

  • Ayudantes de campo: Diego Cagna y Damián Leyes.

  • Preparadores físicos: Gastón Mendoza y Esteban Herrera.

Cómo le fue a Martín Palermo en su primer ciclo en Platense y cuál fue su último equipo

Palermo tuvo su primera etapa al frente del cuadro de Vicente López durante el año 2023, periodo en el que dirigió 46 partidos y condujo al equipo hasta la final de la Copa de la Liga, instancia en la que cayó 1-0 ante Rosario Central. Al finalizar dicho certamen no renovó su vínculo debido a la posibilidad que se había abierto para asumir en Boca Juniors en caso de que la fórmula encabezada por Andrés Ibarra ganara las elecciones institucionales.

Posteriormente, la última experiencia de Palermo como DT se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2025 al frente de Fortaleza de Brasil. En el conjunto cearense dirigió 17 encuentros, cosechando ocho triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, en un ciclo que concluyó tras el descenso del equipo.

Por su parte, el saliente Walter Zunino finalizó un ciclo iniciado en noviembre de 2025 para reemplazar a Cristian González. El entrenador de 44 años acumuló 28 presentaciones oficiales entre Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Copa Libertadores, Torneo Apertura y Torneo Clausura.

Cuáles son los próximos partidos que dirigirá Martín Palermo en Platense

El nuevo cuerpo técnico asume con la urgencia de reorientar el rumbo en el plano doméstico —prioridad marcada por la dirigencia—, donde el equipo marcha decimocuarto en la Zona A con solo un punto y se ubica 27° en la Tabla Anual con 17 unidades, únicamente por encima de Deportivo Riestra (14 pts), Aldosivi (9 pts) y Estudiantes de Río Cuarto (9 pts).

El calendario inmediato contempla los siguientes compromisos:

  • Torneo Clausura: visita ante Independiente en Avellaneda este sábado.

  • Copa Libertadores (Ida de octavos): recibirá a Coquimbo Unido de Chile en Vicente López dentro de una semana a las 19:00.

  • Copa Libertadores (Vuelta de octavos): definirá la serie como visitante en Chile el miércoles 19 de agosto a las 19:00.

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