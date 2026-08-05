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Llega a los cines la película "¡Behemoth! Una vida. En piezas.", protagonizada por Pedro Pascal

La película ¡Behemoth! Una vida. En piezas. presentó su primer tráiler antes de llegar a los cines el 3 de diciembre.

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Llega a los cines la película ¡Behemoth! Una vida. En piezas.

Llega a los cines la película "¡Behemoth! Una vida. En piezas.", protagonizada por Pedro Pascal. (Foto: Captura de pantalla)

Ya están disponibles el primer tráiler y póster de ¡Behemoth! Una vida. En piezas., de Tony Gilroy. La película se estrenará en los cines el 3 de diciembre.

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Disney+ revela el tráiler de Fragmentos, la nueva y seductora serie dramática de Ryan Murphy. (Foto: Gentileza prensa)

Alex Serian (Pedro Pascal), un talentoso violonchelista, regresa a su hogar en Los Ángeles después de 20 años recorriendo el mundo. La música, que ha sido el río constante y absorbente que ha guiado toda su vida, comienza a llevar a Alex a una aventura que lo cambiará para siempre.

Escrita y dirigida por el nominado al Oscar® Tony Gilroy, ¡Behemoth! Una vida. En piezas. está protagonizada por Pedro Pascal, Olivia Wilde, Eva Victor, Alexa Swinton, Kaya Ralls, Erik Griffin, JoBeth Williams, Margarita Levieva, junto a Hank Azaria y Will Arnett. Los productores de la película son Gilroy, Sanne Wohlenberg y John Gilroy.

Searchlight Pictures presenta ¡Behemoth! Una vida. En piezas.

Searchlight Pictures es una compañía global especializada en cine y televisión que desarrolla, produce, financia y adquiere películas y series para su estreno tanto en salas de cine como en streaming. Cuenta con sus propias operaciones de marketing y distribución, y forma parte de The Walt Disney Studios, una división de The Walt Disney Company.

Fundada en 1994 como Fox Searchlight Pictures, los títulos de la compañía han recaudado más de 5.000 millones de dólares en todo el mundo, acumulando 52 premios de la Academia®, entre ellos cinco a la mejor película desde 2009: ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?, 12 AÑOS DE ESCLAVITUD, BIRDMAN, LA FORMA DEL AGUA y NOMADLAND; 64 premios BAFTA, 35 premios Globo de Oro® y 10 premios Grammy®. Entre los próximos estrenos se incluyen: BODA SANGRENTA 2 de Jay Roach protagonizada por Samara Weaving volviendo a interpretar el papel de Grace; SUPER TROOPERS 3, de Broken Lizard, la tercera entrega de la comedia de culto clásica; WILD HORSE NINE, de Martin McDonagh, protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, y ¡BEHEMOTH! UNA VIDA. EN PIEZA, de Tony Gilroy, protagonizada por Pedro Pascal.

La compañía incluye Searchlight Television, la división que desarrolla y produce series para plataformas de streaming, cadenas y socios de televisión por cable que obtuvo un premio Primetime Emmy a mejor actriz y 5 nominaciones adicionales por su primera producción: The Dropout de Elizabeth Meriwether, en asociación con Hulu y 20th Studios. Searchlight Television también produjo la miniserie en español La Máquina, con Gael García Bernal y Diego Luna, que se emite actualmente en Hulu y Disney+.

En pocas palabras

  • Estreno: La película "¡Behemoth! Una vida. En piezas." llegará a los cines el 3 de diciembre.
  • Protagonista: Alex Serian, un talentoso violonchelista interpretado por Pedro Pascal, regresa a Los Ángeles tras 20 años.
  • Producción: Searchlight Pictures presenta este film escrito y dirigido por Tony Gilroy, con estreno el 3 de diciembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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