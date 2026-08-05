Llega a los cines la película "¡Behemoth! Una vida. En piezas.", protagonizada por Pedro Pascal

Searchlight Pictures presenta ¡Behemoth! Una vida. En piezas.

Searchlight Pictures es una compañía global especializada en cine y televisión que desarrolla, produce, financia y adquiere películas y series para su estreno tanto en salas de cine como en streaming. Cuenta con sus propias operaciones de marketing y distribución, y forma parte de The Walt Disney Studios, una división de The Walt Disney Company.

Fundada en 1994 como Fox Searchlight Pictures, los títulos de la compañía han recaudado más de 5.000 millones de dólares en todo el mundo, acumulando 52 premios de la Academia®, entre ellos cinco a la mejor película desde 2009: ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?, 12 AÑOS DE ESCLAVITUD, BIRDMAN, LA FORMA DEL AGUA y NOMADLAND; 64 premios BAFTA, 35 premios Globo de Oro® y 10 premios Grammy®. Entre los próximos estrenos se incluyen: BODA SANGRENTA 2 de Jay Roach protagonizada por Samara Weaving volviendo a interpretar el papel de Grace; SUPER TROOPERS 3, de Broken Lizard, la tercera entrega de la comedia de culto clásica; WILD HORSE NINE, de Martin McDonagh, protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, y ¡BEHEMOTH! UNA VIDA. EN PIEZA, de Tony Gilroy, protagonizada por Pedro Pascal.

La compañía incluye Searchlight Television, la división que desarrolla y produce series para plataformas de streaming, cadenas y socios de televisión por cable que obtuvo un premio Primetime Emmy a mejor actriz y 5 nominaciones adicionales por su primera producción: The Dropout de Elizabeth Meriwether, en asociación con Hulu y 20th Studios. Searchlight Television también produjo la miniserie en español La Máquina, con Gael García Bernal y Diego Luna, que se emite actualmente en Hulu y Disney+.