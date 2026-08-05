El secreto detrás del cuadro de Mauro Icardi y la China Suárez que Wanda Nara decidió exponer

La frase de la empresaria generó una gran repercusión tanto en los medios como en las plataformas digitales. Mientras algunos usuarios cuestionaron sus dichos y la acusaron de tener una postura negativa hacia su exmarido, otros manifestaron su enojo al interpretar que las menores habrían quedado involucradas en una situación relacionada con el conflicto entre los adultos.

Por otro lado, Wanda Nara también habló sobre la situación judicial relacionada con la propiedad que ambos compartían y que ella definió como la casa de sus sueños. En ese sentido, explicó: “Así lo decidió la Justicia. En su momento Mauro estuvo de acuerdo y pidió a Santa Bárbara como compensación de alimentos futuros. Fue él con Ana (Rosenfeld) que lo armaron y me parece raro que ahora opine diferente. Esa casa va a ser para las nenas”.

Finalmente, la conductora se refirió a las últimas publicaciones de Mauro Icardi en redes sociales y cuestionó el tono de sus mensajes. “Todos los agravios hacia un juez de la Nación habla de los pocos límites que tiene porque imaginate que una persona que se atreve a insultar públicamente a un juez lo que puede hacer en la intimidad”, sostuvo.

Además, agregó: “Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Muchas cosas que se ven en redes son violentas y habría que poner un stop y decir basta con la violencia”.

Cuál fue el descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara tras el embargo por alimentos

Lejos de optar por el silencio luego de que trascendiera una medida judicial que habría dispuesto un embargo de 2.745.000 dólares sobre la denominada “casa de los sueños”, Mauro Icardi salió al cruce de la información con fuertes declaraciones en sus redes sociales. La resolución estaría vinculada a una medida por alimentos futuros para sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, hasta que ellas alcancen la mayoría de edad.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista decidió reaccionar públicamente y dejó varios mensajes en los que cuestionó tanto la decisión judicial como a quienes impulsaron la medida.

En una de sus primeras publicaciones, Mauro Icardi mostró una imagen de la propiedad y acompañó la fotografía con una frase cargada de misterio: "Luna llena, julio 2026. Cuanto más llena la luna, más desesperados los que viven en la sombra".

Sin embargo, esa primera reacción no fue la única. Poco después, el delantero publicó un extenso texto en el que manifestó su enojo y apuntó contra el fallo judicial, además de cuestionar el desempeño del magistrado que intervino en la causa.

“Por acá leyendo de embargos me pregunto...”, comenzó escribiendo Icardi, antes de plantear una serie de interrogantes sobre la resolución. En ese sentido, lanzó una fuerte acusación al referirse al juez Hagopian: "1. ¿Se lleva porcentaje el señor Juez Hagopian por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para acontentar a sus "amigas"?"

Luego continuó con sus cuestionamientos y puso en duda los argumentos que habrían motivado la decisión: "2. Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación".

En el mismo descargo, el futbolista volvió a criticar el funcionamiento de la Justicia y expresó: "3. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad. La última vez lo pensaron un mes entero, dudo que se tarde lo mismo para pegarle una patada en el culo cuando es tan alevoso".

Además, sobre el cierre de su publicación, Mauro Icardi hizo referencia a otros montos que, según sus dichos, habrían sido reclamados durante la disputa judicial, y volvió a apuntar contra su expareja Wanda Nara.

“Pd: Se quedaron con ganas de los 250.000€ por mes para la señora, los 130.000€ para las nenas y los 100.000 mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado”, expresó.

Finalmente, el jugador cerró su mensaje con una advertencia sobre las medidas que afirma que tomará en la Justicia italiana: "Les mando un beso, sigan probando. Cuánto más pidan acá, más pido en la justicia Italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras".