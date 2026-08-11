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Patricia Bullrich defendió las reformas de Milei: "Un gobierno que va para adelante, en algunos momentos choca"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza reconoció que el oficialismo debe negociar por su condición de minoría en el Congreso, pero aseguró que no frenará su programa de reformas. El debate también expuso diferencias sobre las PASO, la economía y el rumbo de las desregulaciones.

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Patricia Bullrich defendió las reformas de Milei y cruzó a Pichetto por la agenda del Gobierno

Patricia Bullrich defendió las reformas de Milei y cruzó a Pichetto por la agenda del Gobierno

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, defendió la agenda de reformas impulsada por el Gobierno de Javier Milei y reconoció que, en algunos momentos, el oficialismo puede encontrar dificultades para avanzar en el Congreso. Sin embargo, remarcó que la intención de transformar distintas áreas del Estado se mantendrá.

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Patricia Bullrich apuntó a Victoria Villaruel por habilitar la presencia virtual de Fernández Sagasti en la sesión del 6 de agosto. (Foto: archivo). 

"Un gobierno que reforma y que va para adelante en algunos momentos choca", sostuvo durante el segundo encuentro de la séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo (DyD), organizado por Clarín en el Museo Malba.

La senadora destacó que, pese a que LLA representa cerca del 30% del Parlamento, el Gobierno consiguió avanzar en distintas iniciativas gracias a los acuerdos alcanzados con otros bloques. En ese sentido, reconoció que cada proyecto requiere negociaciones para reunir los votos necesarios.

Bullrich anticipó condiciones para avanzar con una reforma impositiva

Uno de los puntos que planteó Bullrich fue la posibilidad de avanzar con una reforma impositiva, aunque dejó claro que el Gobierno buscará contar previamente con respaldo parlamentario para una propuesta orientada a reducir la carga tributaria.

"No vamos a mandar una reforma impositiva hasta no saber quién está dispuesto a acompañar una reforma impositiva pro-producción", afirmó. Según explicó, el objetivo debería ser reducir impuestos para dar mayor margen de acción a ciudadanos y empresas y, al mismo tiempo, reducir el peso de las estructuras estatales.

La dirigente oficialista también sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a ordenar la agenda legislativa si es necesario, pero marcó un límite respecto de su programa de transformación. "No estamos dispuestos a dejar de reformar una Argentina corrupta, burocrática, llena de recovecos", afirmó.

El debate por las PASO volvió a mostrar diferencias

La discusión también estuvo atravesada por la posible eliminación de las PASO. El titular del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, explicó que su partido aún no definió una postura sobre una eventual modificación del sistema electoral. De todos modos, recordó que las primarias fueron utilizadas en elecciones anteriores y consideró que tuvieron un papel positivo para la construcción de alternativas electorales.

Ritondo mencionó los procesos electorales de 2015 y 2023, cuando las PASO permitieron definir candidaturas que luego terminaron imponiéndose en las elecciones presidenciales. Al mismo tiempo, reconoció que el sistema tiene costos y que implica que los ciudadanos deban concurrir a votar en más de una oportunidad.

Una decisión de Javier Milei podría poner en jaque las elecciones del 2025. (Foto: Télam)

Una decisión de Javier Milei podría poner en jaque las elecciones del 2025. (Foto: Télam)

En el otro extremo del debate apareció Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó la posibilidad de modificar las reglas electorales durante el año previo a los comicios. El diputado de Encuentro Federal sostuvo que las reglas del juego deberían mantenerse y advirtió sobre el riesgo de cambiarlas en función de la conveniencia del Gobierno.

Bullrich respondió que el momento actual es adecuado para discutir una eventual reforma porque 2026 no es un año electoral. También señaló que cualquier modificación de las PASO requerirá acuerdos entre distintas fuerzas políticas.

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