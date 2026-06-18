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Salsa boloñesa casera: cómo hacer la receta original italiana en cinco pasos

La salsa boloñesa casera es un clásico de la cocina italiana, conocido por su cocción lenta y su sabor intenso. Esta es la receta original del ragù alla bolognese, explicada paso a paso para lograr una versión auténtica ideal para pastas como fideos, ravioles y lasagna.

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La salsa boloñesa casera es un clásico de la cocina italiana

La salsa boloñesa casera es un clásico de la cocina italiana, conocido por su cocción lenta y su sabor intenso. 

La salsa boloñesa es una de las preparaciones más famosas de la cocina italiana y un clásico que trascendió fronteras. Aunque existen numerosas versiones, la receta tradicional del ragù alla bolognese tiene reglas muy precisas sobre los ingredientes y el método de cocción que deben utilizarse para respetar su autenticidad.

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Ideal para acompañar fideos, ravioles y otros tipos de pasta, protagonista de la clásica lasagna alla bolognese e incluso una excelente opción para servir sobre polenta, esta salsa se caracteriza por su sabor intenso, su textura cremosa y una cocción lenta que potencia cada ingrediente.

Receta de salsa boloñesa casera: ingredientes tradicionales

salsa

Para respetar la tradición, según la receta compartida por en el canal de YouTube Papá Felice - Sabor de Italia, se debe mantener una proporción de carne compuesta por un 60% de carne de vaca y un 40% de carne de cerdo.

  • Zanahoria, cebolla y apio (el clásico soffritto italiano).
  • Carne picada de vaca y de cerdo. También se admite el uso de panceta o tocineta.
  • Aceite de oliva virgen extra, un vaso de vino tinto de buena calidad, puré de tomate o tomate triturado, y caldo o agua.
  • Leche a temperatura ambiente.
  • Sal, pimienta y nuez moscada.
  • No se debe utilizar ajo, romero, perejil ni brandy.

Cómo hacer salsa boloñesa paso a paso (receta original italiana)

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1. Sofrito italiano para salsa boloñesa (soffritto)

Se deben limpiar y pelar los vegetales para luego picarlos de forma muy fina. En una olla, se calienta aceite de oliva y se incorporan la cebolla, zanahoria y apio. Se recomienda cocinar a fuego lento durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la cebolla se vuelva transparente y los vegetales estén dorados.

2. Cocción de la carne para ragù alla bolognese

Una vez listo el sofrito, se agrega la carne poco a poco para que se integre correctamente. Se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada. Es fundamental cocinarla hasta que suelte sus jugos y estos se evaporen por completo; la preparación debe quedar sin líquido residual antes de continuar.

3. Cómo desglasar la salsa boloñesa con vino tinto

Cuando la carne esté dorada de manera uniforme, se añade un vaso de vino tinto. Se mantiene el fuego hasta que el alcohol se evapore por completo, permitiendo que su aroma impregne la carne.

4. Salsa boloñesa con tomate: cocción lenta y tradicional

Se agrega el tomate triturado o puré de tomate y se mezcla bien. Luego se incorpora un poco de agua o caldo para hidratar la preparación. El tiempo de cocción es clave: para una salsa más ligera bastan entre 2 y 2 horas y media, pero para una consistencia cremosa y espesa, lo recomendable es cocinarla durante unas 3 horas a fuego muy lento.

5. Toque final de la salsa boloñesa: incorporación de leche

Cerca del final del proceso, se debe incorporar leche a temperatura ambiente. Este ingrediente aporta la cremosidad característica y el color distintivo que identifica al verdadero ragù boloñés.

Tras el tiempo de cocción indicado, la salsa estará lista para servirse, con una textura espesa, untuosa y un sabor equilibrado que respeta la tradición italiana.

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