Salsa boloñesa casera: cómo hacer la receta original italiana en cinco pasos

1. Sofrito italiano para salsa boloñesa (soffritto)

Se deben limpiar y pelar los vegetales para luego picarlos de forma muy fina. En una olla, se calienta aceite de oliva y se incorporan la cebolla, zanahoria y apio. Se recomienda cocinar a fuego lento durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la cebolla se vuelva transparente y los vegetales estén dorados.

2. Cocción de la carne para ragù alla bolognese

Una vez listo el sofrito, se agrega la carne poco a poco para que se integre correctamente. Se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada. Es fundamental cocinarla hasta que suelte sus jugos y estos se evaporen por completo; la preparación debe quedar sin líquido residual antes de continuar.

3. Cómo desglasar la salsa boloñesa con vino tinto

Cuando la carne esté dorada de manera uniforme, se añade un vaso de vino tinto. Se mantiene el fuego hasta que el alcohol se evapore por completo, permitiendo que su aroma impregne la carne.

4. Salsa boloñesa con tomate: cocción lenta y tradicional

Se agrega el tomate triturado o puré de tomate y se mezcla bien. Luego se incorpora un poco de agua o caldo para hidratar la preparación. El tiempo de cocción es clave: para una salsa más ligera bastan entre 2 y 2 horas y media, pero para una consistencia cremosa y espesa, lo recomendable es cocinarla durante unas 3 horas a fuego muy lento.

5. Toque final de la salsa boloñesa: incorporación de leche

Cerca del final del proceso, se debe incorporar leche a temperatura ambiente. Este ingrediente aporta la cremosidad característica y el color distintivo que identifica al verdadero ragù boloñés.

Tras el tiempo de cocción indicado, la salsa estará lista para servirse, con una textura espesa, untuosa y un sabor equilibrado que respeta la tradición italiana.