"Cristina no lo quiere a Messi": la dura crítica de Ernesto Tenembaum tras el acto de la vice

Lionel Messi, entre los jugadores históricos que ganaron el Mundial, la Champions y el Balón de Oro.jpg Lionel Messi besa la ansiada Copa del Mundo (Foto: AP).

Luego, se detuvo en lo que, para él, fue el dato más llamativo del acto. “Hay un detalle: no lo quieren a Messi, claramente no lo quieren a Messi. Hay una ausencia, cuando estás inaugurando un estadio después de salir campeón en Qatar 2022, homenajeás a Héctor Enrique, que es funcionario de Avellaneda, y homenajeás a Maradona, y no mencionás ni una sola vez a Messi”, remarcó.

Como otro hecho curioso de lo que dejó la presentación de la vicepresidenta, que marcó su reaparición en público tras la condena por corrupción, Tenembaum señaló que el acto debe haber sido “el único lugar" con "más de veinte personas juntas donde no se canta ‘Muchachos’”, la reversión del clásico de La Mosca que se convirtió en el hit del Mundial

“Puedo mostrar un montón de momentos chiquitos (para demostrar) que claramente no lo quieren a Messi”, afirmó.

“El más categórico es cuando gana la selección (a Francia, La Cámpora pone un video que empieza y termina con Maradona. Maradona es pueblo, Maradona es rebelde, Maradona es castrista y Maradona es kirchnerista, es desprolijo, es el que está en contra del poder, y Messi… y Messi... ¿qué hacemos con Messi?”, concluyó.