"Propuesta millonaria y tema legal": la tremenda teoría sobre la expulsión de Solange de Gran Hermano

Emiliano Boscatto

Cabe recordar que Abraham ya había tenido un paso por el reality mexicano, donde participó durante una semana como parte de un intercambio de figuras. Sin embargo, su regreso a Gran Hermano no habría sido como esperaba.

Luego, De Brito arrojó una fuerte crítica contra el programa: “Es cualquiera que salga Sol, entre Cinzia, que después vuelvan con información en el repechaje. ¿Qué están haciendo con GH?”, cuestionó, dejando en evidencia su malestar con las decisiones de la producción.

Y como si fuera poco, ahora se sumó una explosiva teoría que dio un ex GH y compañero del reality en la edición 2011. En su cuenta de Instagram, Emiliano Boscatto escribió: "Su ex le habría hecho una propuesta millonaria más algún tema legal para que ya no siga estando tan expuesta en los medios".

Cabe destacar que hace unos días, y lejos de la amistad que los unió dentro de la casa más famosa del país, Boscatto dejó en claro que el vínculo con Abraham se quebró de manera definitiva tras un cambio que él considera radical en la actitud de su excompañera.

emiliano boscatto y sol abraham

Emiliano Boscatto apuntó fuerte contra Solange de Gran Hermano

“Me cuesta mucho haber llegado a este punto. Pero necesito descargar esto”, señaló en sus historias de Instagram, marcando desde el inicio el tono emocional de su descargo.

En ese mismo mensaje, el ex GH recordó el afecto que supo tener por Sol y contrastó ese pasado con la situación actual. “Ustedes saben lo que yo amaba a Sol, pero realmente lo de ella fue muy fuerte y duro”, expresó, antes de lanzar una de las frases más contundentes de su publicación: “Cambió totalmente su perfil al estar con el millonario de su ex”.

Así, hizo por primera vez referencia a la relación que Abraham mantuvo con Marcelo Da Corte, su exmarido y padre de su hija, a quien señala como un punto de inflexión en su personalidad y en sus vínculos.

Según el relato de Boscatto, ese cambio no solo impactó en su relación personal con ella, sino también en la dinámica general del grupo que se formó tras el reality. “Cuando lo conoció, se alejó. Nunca más me habló”, aseguró.

También sumó un dato que llamó la atención: “Es la única que no está en el grupo de los ex GH”, incluyendo en ese círculo a otros participantes como Cristian Urrizaga y Emanuel Di Gioia.