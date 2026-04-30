El Gobierno se reúne con empresarios de los colectivos para evitar más recortes en el AMBA

Reclamo por subsidios y aumento del gasoil

Las cinco cámaras empresarias del sector reclamarán una actualización de las compensaciones estatales para afrontar el fuerte incremento del precio del combustible y otros costos operativos.

Según denunciaron, actualmente el Estado mantiene una deuda superior a los $128.000 millones en concepto de subsidios.

"El sector continúa sin recibir definiciones concretas", advirtieron las compañías en un comunicado conjunto, donde además se declararon en estado de emergencia.

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Amenaza de más recortes en las frecuencias de los colectivos

Las empresas ya redujeron las frecuencias de los colectivos durante las últimas semanas y advirtieron que podrían profundizar las medidas si no obtienen respuestas concretas.

La suba del gasoil, impulsada por la tensión internacional en Medio Oriente, agravó la situación financiera del sector, que asegura sostener el servicio mediante un "significativo esfuerzo financiero y operativo".

Hace dos semanas, el Gobierno y las empresas habían alcanzado un principio de acuerdo que permitió destrabar momentáneamente el conflicto mediante el envío de fondos adicionales.

Sin embargo, la falta de una solución estructural mantiene la incertidumbre sobre la prestación del servicio para millones de usuarios del AMBA.