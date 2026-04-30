Nuevo récord: el barril de petróleo alcanzó el precio más alto desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Este escenario refuerza los temores por los malos pronósticos, por ejemplo, de Irán y del propio Fondo Monetario Internacional.

Irán amenazó con tomar todo tipo de medidas -como el bloqueo del estrecho de Ormuz- para que el precio supere incluso los 200 dólares por barril. Y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, dijo -antes del inicio de la guerra- que un precio sostenido por encima de los 90 dólares el barril llevaría a un riesgo cierto de una nueva etapa de alta inflación en el mundo y una crisis económica global.

evolucion del precio De 73 dólares a 125. En 10 semanas, el precio del crudo subio un 71 por ciento. (Foto: A24.com)

Una guerra sin final, aumento del petróleo sin horizonte

El salto del petróleo a la zona de los 125 dólares por barril volvió a encender las alarmas en la economía global. No se trata solo de un número alto: es un nivel que históricamente ha tenido impacto directo en la inflación, el crecimiento y el bolsillo de millones de personas en todo el mundo.

El encarecimiento del crudo se traslada de forma casi inmediata a los combustibles. Naftas y diésel suben en la mayoría de los países, lo que eleva los costos de transporte y logística. Esto termina impactando en el precio final de los alimentos, los productos industriales y los servicios. En otras palabras, el petróleo caro actúa como un multiplicador de la inflación.

El sector del transporte es uno de los más afectados. Las aerolíneas enfrentan mayores costos operativos y, como consecuencia, suben tarifas o recortan rutas. Algo similar ocurre con el transporte de cargas, tanto marítimo como terrestre, lo que presiona aún más sobre las cadenas de suministro globales.

El efecto también llega a las decisiones de política económica. Bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos quedan ante un dilema complejo: subir las tasas de interés para contener la inflación o mantenerlas para no frenar una economía que ya muestra signos de desaceleración. Este equilibrio delicado aumenta el riesgo de un escenario de estanflación, con precios en alza y bajo crecimiento.

Powell, en su última reunión del board de la FED como director decidió mantener altas las tasas, para contener como pueda mayor inflación en los Estados Unidos. Que la FED no baje las tasas saca de quicio a Donald Trump porque quiere que las baje para dinamizar la economía en un año electoral.

por el aumento dle crudo Petroleros varados en el estrecho de Ormuz. Empresas aéreas cancelan viajes y estaciones de servicio con colas por el aumento del combustible. (Foto: A24.com)

En este contexto, no todos pierden. Los países exportadores de petróleo y las grandes compañías energéticas se benefician de precios elevados. En cambio, las economías importadoras - incluyendo gran parte de Europa, Asia y América Latina - enfrentan mayores costos energéticos, presión sobre sus cuentas externas y menor margen de maniobra fiscal.

El escenario a futuro dependerá en gran medida de la evolución del conflicto en Medio Oriente. Un factor clave es el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. Cualquier interrupción en esa vía podría generar un nuevo salto en los precios.

Por ahora, los analistas manejan tres escenarios. Uno optimista, con una desescalada que lleve el barril hacia los 90 o 100 dólares. Un escenario intermedio, con precios altos pero estables entre 110 y 130 dólares. Y uno crítico, con una escalada del conflicto que empuje el crudo por encima de los 150 dólares.

En definitiva, un petróleo a 125 dólares funciona como un verdadero “impuesto global”: encarece la vida cotidiana, complica a las economías y agrega incertidumbre a un contexto internacional ya de por sí frágil. Y Trump, que pese a sus enojos y posteos estrambóticos, no sabe que hacer para frenar la guerra.