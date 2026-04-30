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Causa Cuadernos: declaró José López y habló de Cristina en el juicio que entra en una etapa clave

El ex secretario de Obras Públicas y dos empresarios son los últimos imputados en declarar antes del inicio de la etapa testimonial, en la que expondrán 43 testigos durante mayo

Causa Cuadernos: declara José López y el juicio contra Cristina Kirchner entra en una etapa clave

Causa Cuadernos: declara José López y el juicio contra Cristina Kirchner entra en una etapa clave

El Tribunal Oral Federal N°7 escuchó este jueves las declaraciones del exsecretario de Obras Públicas, José López, y de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano, en una audiencia clave del juicio por la causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner.

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Con estas indagatorias concluyó la etapa de declaración de los imputados y, a partir de mayo, comenzará la fase testimonial del proceso.

El exfuncionario condenado por corrupción aseguró que declaró en el caso como arrepentido por la “situación de aislamiento y vulnerabilidad” en la que se encontraba en 2018.

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Niego haber integrado una asociación ilícita y tampoco fui invitado a integrarla. Solo conformé un gobierno legítimo y elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos”, remarcó.

A su vez, José López habló sobre la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en el expediente: “Nunca vi a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y tampoco lo vi, en ese sentido, a Julio De Vido”.

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Comienza la etapa de los testigos

Durante mayo, los jueces escucharán a 43 testigos distribuidos en ocho audiencias. Entre los primeros convocados figuran los periodistas de La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, integrantes del equipo que recibió los cuadernos originales de Oscar Centeno.

También declararán Héctor María Guyot, el ex policía Jorge Bacigalupo, Hilda Horovitz y Elizabeth Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner.

El 12 de mayo será el turno del exministro de Economía, Roberto Lavagna, y de la diputada nacional, Mariana Zuvic.

Las restantes audiencias se realizarán los días 14, 19, 21, 26 y 28 de mayo.

El origen de la causa: Cristina Kirchner, principal acusada

La investigación se inició a partir de los cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno, quien registró durante años supuestas entregas de dinero de empresarios a funcionarios públicos.

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Según la acusación, durante los gobiernos kirchneristas funcionó un sistema organizado de recaudación ilegal vinculado a la adjudicación de obras públicas.

La fiscalía sostiene que Cristina Kirchner y exfuncionarios de su administración implementaron un mecanismo sistemático para recibir sobornos de empresarios de distintos sectores a cambio de beneficios estatales.

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