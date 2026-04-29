La CGT se moviliza este jueves a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador

Un día antes de la conmemoración del Día del Trabajador, la central obrera convocó a la protesta en rechazo a la política económica del Gobierno, la reforma laboral y los cambios en el sistema aduanero. A la convocatoria se sumaron más de 100 organizaciones sindicales, sectores estatales, agrupaciones sociales, espacios ligados a las dos CTA y gremios con fuerte presencia territorial. Pero el nivel de adhesión variará según la actividad, la provincia y cada rama laboral.

El Gobierno sigue de cerca la movilización en una semana atravesada por la presentación del jefe de Gabinete Manuel Adorni en Diputados, donde defendió su primer informe de gestión.

A qué hora empieza la marcha de la CGT

La convocatoria central está prevista para las 15 en Plaza de Mayo, aunque desde el mediodía comenzarán a concentrarse columnas provenientes del conurbano bonaerense y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la conducción sindical señalaron que la protesta estará enfocada en la defensa del trabajo, los salarios y los derechos laborales. Bajo la consigna “trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, la CGT también pidió que la movilización tenga una identidad nacional, con predominio de banderas argentinas.

Durante la jornada se realizará además un homenaje al papa Francisco, en reconocimiento a su vínculo con el mundo del trabajo y las organizaciones sindicales.

Por qué protesta la CGT

La movilización se da en un contexto de renovadas tensiones entre el Gobierno y la CGT a partir de la reforma laboral. Los reclamos apuntan a la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario, el endeudamiento de las familias trabajadoras y el impacto de las medidas económicas sobre la producción y el empleo. También se inscribe en un escenario atravesado por reclamos universitarios, conflictos en el sector público y negociaciones salariales abiertas en distintas actividades.

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), ratificó la convocatoria y cuestionó la reforma laboral. El dirigente sostuvo que la iniciativa es contraria a la Constitución y advirtió que el conflicto social podría profundizarse.

La central sindical también cuestiona los cambios en el sistema aduanero impulsados por el Gobierno, al considerar que afectan áreas sensibles del empleo y reducen mecanismos de control estatal.

El Consejo Directivo de la CGT señaló que la protesta busca reflejar el malestar de los trabajadores frente a la pérdida del salario y la falta de respuestas oficiales. Además, reclamó la reapertura del diálogo social con foco en la producción, el empleo y el poder adquisitivo.

Si bien no se definió un paro general, los dirigentes no descartan nuevas medidas en caso de que el Gobierno avance con la reforma o si la situación económica se deteriora.

ATE realiza un paro en organismos estatales

ATE confirmó una medida de fuerza para este jueves que impactará en organismos nacionales, oficinas administrativas y dependencias públicas.

La atención presencial podría verse reducida o interrumpida en ministerios, áreas estatales y trámites que dependen de empleados públicos, por lo que se recomienda consultar los canales digitales antes de concurrir.

el-nuevo-pedido-de-los-estatales-a-axel-kicillof-por-paritarias-foto-prensa-ate-RUROKIH3DJFKDMJIW5SJKCNMAE ATE realiza un paro en el Estado y podría afectar la atención en organismos públicos. (Foto: archivo).

El paro también podría afectar servicios de atención ciudadana, correo, logística, recolección de residuos y servicios municipales, de acuerdo con el nivel de adhesión en cada distrito. En el sistema de salud pública se mantendrán guardias mínimas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también se verá alcanzado por la medida. Al tratarse de un servicio esencial, continuará con prestaciones mínimas, aunque podrían registrarse demoras en alertas y en tareas vinculadas a la actividad aérea.