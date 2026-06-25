Cuál es el truco para que tus plantas sobrevivan al frío del invierno, según los especialistas

Durante el invierno, gran parte de las especies entra en una etapa de reposo vegetativo o crecimiento reducido. Esto significa que consumen menos energía, absorben menos nutrientes y requieren una cantidad mucho menor de agua para mantenerse saludables.

Al disminuir la actividad de las raíces, el sustrato tarda mucho más tiempo en secarse. Si se agrega agua de forma constante sin verificar el estado de la tierra, la humedad excesiva permanece durante días e incluso semanas alrededor del sistema radicular.

Esa acumulación de humedad crea un ambiente ideal para la aparición de hongos, enfermedades y procesos de pudrición que pueden comprometer seriamente la supervivencia de la planta.

Por qué las plantas necesitan menos agua cuando hace frío

La explicación se encuentra en el comportamiento natural de las especies vegetales frente a los cambios estacionales.

Durante el invierno, los días son más cortos y la cantidad de luz solar disminuye. Como consecuencia, la fotosíntesis se reduce y la demanda energética baja considerablemente.

Al mismo tiempo, las temperaturas frías ralentizan los procesos internos de la planta. Las raíces absorben menos agua y el crecimiento de nuevos brotes se vuelve mucho más lento.

En este contexto, regar de más no acelera el desarrollo ni mejora la salud del ejemplar. Por el contrario, genera condiciones desfavorables que pueden afectar tanto a plantas de interior como de exterior.

Los especialistas explican que una maceta constantemente húmeda puede provocar falta de oxígeno en las raíces. Cuando esto ocurre, la planta comienza a mostrar señales de deterioro que muchas veces se interpretan de forma incorrecta.

La importancia de aprovechar la luz natural para las plantas

Además del riego, otro aspecto fundamental durante el invierno es la exposición a la luz. Aunque las plantas reduzcan su crecimiento, la fotosíntesis sigue siendo indispensable para mantener sus funciones vitales.

Debido a que los días son más cortos y el sol permanece menos tiempo visible, muchas especies reciben menos luminosidad de la que necesitan.

Por eso, los expertos aconsejan acercar las macetas a ventanas o espacios donde puedan aprovechar la mayor cantidad posible de luz natural.

Esta medida resulta especialmente importante para las plantas de interior, que dependen por completo de las condiciones que existen dentro del hogar.

Una mejor iluminación ayuda a conservar el color de las hojas, fortalece el desarrollo general y favorece una recuperación más rápida cuando llegue la primavera.

El impacto de la calefacción y los cambios bruscos de temperatura

El invierno también presenta otros desafíos que pueden pasar desapercibidos.

Las corrientes de aire frío suelen afectar las hojas y generar estrés en determinadas especies. Al mismo tiempo, los ambientes excesivamente calefaccionados provocan un efecto contrario: resecan el aire y favorecen la pérdida de humedad.

Esta combinación puede resultar perjudicial para muchas plantas de interior.

Los especialistas recomiendan evitar que las macetas permanezcan cerca de radiadores, estufas o sistemas de calefacción directa.

Tampoco es conveniente ubicarlas junto a ventanas que permanezcan abiertas durante períodos prolongados, especialmente durante los días más fríos.

Mantener una temperatura relativamente estable ayuda a reducir el estrés ambiental y permite que las plantas atraviesen la temporada invernal en mejores condiciones.

Cómo lograr que las plantas lleguen fuertes a la primavera

El invierno no debe entenderse como una etapa de abandono, sino como un período de adaptación en los cuidados.

Las necesidades cambian y las rutinas también deben hacerlo. Reducir la frecuencia de riego, controlar la humedad del sustrato, aprovechar al máximo la luz natural y evitar cambios bruscos de temperatura son algunas de las medidas más efectivas.

Los expertos coinciden en que observar cada planta resulta mucho más importante que seguir reglas rígidas. Cada especie responde de forma distinta a las condiciones ambientales y aprender a interpretar sus señales puede marcar la diferencia.

Un cuidado adecuado durante los meses fríos permitirá que las plantas conserven su vitalidad y estén preparadas para retomar su crecimiento cuando regresen los días más cálidos.