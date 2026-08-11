La picante reacción de Chechu Bonelli tras la propuesta de casamiento de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras

Pero la periodista no se quedó solamente con esas publicaciones. En medio de la repercusión que provocó la noticia del próximo casamiento de su ex, Chechu Bonelli también compartió una producción de fotos de tono sensual y romántico, acompañada por una particular frase que rápidamente captó todas las miradas.

“Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad”, expresó la modelo y comunicadora junto a las imágenes. La contundente reflexión no tardó en generar repercusiones, especialmente por el contexto en el que decidió publicarla y por el reciente anuncio relacionado con Darío Cvitanich.

De esta manera, Chechu Bonelli dejó en claro, al menos a través de sus redes sociales, que se encuentra disfrutando de una nueva etapa personal y de la soltería. Su mensaje también fue interpretado como una señal de que aquella relación con el exfutbolista forma parte de una etapa ya cerrada de su vida.

Cómo fue que se conocieron los planes de casamiento de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Este lunes, Intrusos (América TV) fue escenario de una inesperada revelación mientras los integrantes del programa analizaban una serie de imágenes protagonizadas por Ivana Figueiras y Darío Cvitanich. Las fotografías habían sido tomadas el viernes por la noche, cuando la pareja disfrutaba de una cena en un exclusivo restaurante.

Todo comenzó cuando Adrián Pallares reparó en una particular situación que, según la información que había trascendido, habría ocurrido durante la salida de la modelo y el exfutbolista. El conductor señaló que algunos presentes en el lugar habrían advertido cierta tensión entre ambos y relató detalles de lo sucedido durante la velada.

"En el medio de la cena Ivana empezó a levantar la voz y le pidió el teléfono", aseguró Pallares al aire, dando pie a especulaciones sobre un posible momento incómodo entre la pareja.

Sin embargo, lo que parecía ser una discusión pública terminó tomando un rumbo completamente diferente y sorprendió a todos en el estudio. Mientras los panelistas continuaban con el análisis de las imágenes, Paula Varela recibió una comunicación inesperada que modificó por completo la información que se estaba brindando.

La periodista fue contactada telefónicamente por la propia Ivana Figueiras, quien había tomado conocimiento de lo que se estaba comentando en Intrusos y decidió comunicarse para aclarar la situación.

Según explicó Varela al regresar al aire, la modelo negó que hubiera protagonizado una pelea con Darío Cvitanich durante la cena y aseguró que no existió el supuesto enfrentamiento que se había mencionado minutos antes.

Pero además, Figueiras habría compartido con la periodista un dato mucho más importante sobre aquella noche: el exfutbolista le habría propuesto casamiento durante la salida.

"Puedo decir que a mí me había llegado y ahora me lo corrobora ella, que esa noche le pidió casamiento", contó Paula Varela en vivo, luego de haberse apartado durante unos instantes de la mesa para conversar telefónicamente con la modelo.

De esta manera, la supuesta tensión entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich quedó desplazada por una noticia inesperada que sorprendió al programa y generó repercusión. La pareja, que lleva varios meses de relación, todavía no realizó ningún anuncio oficial sobre un posible compromiso, por lo que el dato revelado en Intrusos tomó aún más relevancia.