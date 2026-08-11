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La picante reacción de Chechu Bonelli tras la propuesta de casamiento de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras

Luego del sorpresivo anuncio de su ex y su actual novia, Chechu Bonelli reapareció en las redes con particulares publicaciones y un contundente mensaje sobre su presente sentimental.

11 ago 2026, 11:39
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La picante reacción de Chechu Bonelli tras la propuesta de casamiento de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras

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La picante reacción de Chechu Bonelli tras la propuesta de casamiento de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras

El inesperado anuncio sobre el futuro sentimental de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras generó una fuerte repercusión en las últimas horas y volvió a poner en el centro de la escena a Chechu Bonelli, expareja del exfutbolista. Todo comenzó este lunes en Intrusos, por América TV, donde se dio a conocer una particular situación que habría tenido como protagonistas a la empresaria y al exjugador.

La información tomó otro rumbo cuando Ivana Figueiras decidió salir al cruce de la versión que había circulado al aire y, en medio de su respuesta, terminó dando a conocer una noticia que hasta ese momento se desconocía públicamente: Darío Cvitanich le había pedido casamiento.

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La revelación rápidamente generó repercusiones y, casi al mismo tiempo, Chechu Bonelli volvió a aparecer en sus redes sociales con una serie de publicaciones que despertaron la atención de sus seguidores. La periodista deportiva utilizó su cuenta de Instagram para compartir diferentes videos en los que se mostraba acompañada por sus amigas y disfrutando de distintos momentos.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido. El material que publicó Chechu Bonelli no pertenecía a la actualidad, sino que se trataba de recuerdos del verano pasado, cuando había asistido al Cosquín Rock. La elección de volver a mostrar esas imágenes precisamente después de conocerse la propuesta de matrimonio de su expareja generó todo tipo de comentarios y especulaciones en las redes.

Pero la periodista no se quedó solamente con esas publicaciones. En medio de la repercusión que provocó la noticia del próximo casamiento de su ex, Chechu Bonelli también compartió una producción de fotos de tono sensual y romántico, acompañada por una particular frase que rápidamente captó todas las miradas.

Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad, expresó la modelo y comunicadora junto a las imágenes. La contundente reflexión no tardó en generar repercusiones, especialmente por el contexto en el que decidió publicarla y por el reciente anuncio relacionado con Darío Cvitanich.

De esta manera, Chechu Bonelli dejó en claro, al menos a través de sus redes sociales, que se encuentra disfrutando de una nueva etapa personal y de la soltería. Su mensaje también fue interpretado como una señal de que aquella relación con el exfutbolista forma parte de una etapa ya cerrada de su vida.

Cómo fue que se conocieron los planes de casamiento de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Este lunes, Intrusos (América TV) fue escenario de una inesperada revelación mientras los integrantes del programa analizaban una serie de imágenes protagonizadas por Ivana Figueiras y Darío Cvitanich. Las fotografías habían sido tomadas el viernes por la noche, cuando la pareja disfrutaba de una cena en un exclusivo restaurante.

Todo comenzó cuando Adrián Pallares reparó en una particular situación que, según la información que había trascendido, habría ocurrido durante la salida de la modelo y el exfutbolista. El conductor señaló que algunos presentes en el lugar habrían advertido cierta tensión entre ambos y relató detalles de lo sucedido durante la velada.

"En el medio de la cena Ivana empezó a levantar la voz y le pidió el teléfono", aseguró Pallares al aire, dando pie a especulaciones sobre un posible momento incómodo entre la pareja.

Sin embargo, lo que parecía ser una discusión pública terminó tomando un rumbo completamente diferente y sorprendió a todos en el estudio. Mientras los panelistas continuaban con el análisis de las imágenes, Paula Varela recibió una comunicación inesperada que modificó por completo la información que se estaba brindando.

La periodista fue contactada telefónicamente por la propia Ivana Figueiras, quien había tomado conocimiento de lo que se estaba comentando en Intrusos y decidió comunicarse para aclarar la situación.

Según explicó Varela al regresar al aire, la modelo negó que hubiera protagonizado una pelea con Darío Cvitanich durante la cena y aseguró que no existió el supuesto enfrentamiento que se había mencionado minutos antes.

Pero además, Figueiras habría compartido con la periodista un dato mucho más importante sobre aquella noche: el exfutbolista le habría propuesto casamiento durante la salida.

"Puedo decir que a mí me había llegado y ahora me lo corrobora ella, que esa noche le pidió casamiento", contó Paula Varela en vivo, luego de haberse apartado durante unos instantes de la mesa para conversar telefónicamente con la modelo.

De esta manera, la supuesta tensión entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich quedó desplazada por una noticia inesperada que sorprendió al programa y generó repercusión. La pareja, que lleva varios meses de relación, todavía no realizó ningún anuncio oficial sobre un posible compromiso, por lo que el dato revelado en Intrusos tomó aún más relevancia.

     

 

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