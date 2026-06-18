Ni tierra ni macetas: las plantas de interior que son tendencia y pueden crecer solo en agua

Esta modalidad no solo reduce el mantenimiento habitual que requiere la tierra, sino que también aporta una estética moderna que encaja perfectamente con estilos escandinavos, industriales, contemporáneos y naturales.

Entre las especies que mejor se adaptan a esta forma de cultivo destacan la tradescantia, el singonio y la monstera, tres variedades que lograron posicionarse entre las favoritas de los amantes de la decoración.

Tradescantia: color, crecimiento rápido y fácil reproducción

La tradescantia es una de las plantas más valoradas por quienes buscan resultados rápidos y un fuerte impacto visual. Sus hojas combinan diferentes tonalidades de verde, violeta y plateado, creando contrastes que llaman la atención en cualquier ambiente.

Tradescantia

Uno de los aspectos más destacados de esta especie es la velocidad con la que crece. A partir de un simple esqueje es posible obtener nuevas plantas en poco tiempo, lo que facilita su reproducción y expansión dentro del hogar.

Para cultivarla en agua solo es necesario cortar un tallo saludable y colocarlo en un recipiente donde algunos de sus nudos permanezcan sumergidos. Con el paso de los días comenzarán a aparecer nuevas raíces que permitirán su desarrollo continuo.

Su crecimiento colgante la convierte en una excelente alternativa para decorar bibliotecas, repisas elevadas, escritorios o estantes. Los tonos vibrantes de sus hojas aportan dinamismo y personalidad a cualquier espacio.

Además, su resistencia permite que se adapte con facilidad a diferentes condiciones ambientales, siempre que reciba buena iluminación indirecta.

Singonio: la planta tropical que combina con todos los estilos

El singonio se transformó en una de las especies más utilizadas dentro del diseño de interiores gracias a la elegancia de sus hojas en forma de flecha.

Singonio

Su apariencia tropical transmite frescura y vitalidad, características muy buscadas en los hogares modernos. A diferencia de otras plantas que requieren mayores cuidados, el singonio presenta una notable capacidad de adaptación y puede desarrollarse durante largos períodos únicamente en agua.

Para lograrlo, se recomienda utilizar esquejes sanos y colocarlos en recipientes transparentes que permitan observar el desarrollo de las raíces.

Uno de los motivos por los que esta planta ganó popularidad es su versatilidad estética. Puede integrarse tanto en ambientes minimalistas como en decoraciones más cálidas y naturales.

Las raíces visibles generan un atractivo adicional que transforma un simple frasco de vidrio en un auténtico elemento decorativo.

Con una correcta exposición a la luz indirecta y un mantenimiento adecuado del agua, el singonio puede mantenerse saludable durante mucho tiempo y convertirse en uno de los principales protagonistas del hogar.

Monstera: la reina de la decoración moderna

La monstera, popularmente conocida como costilla de Adán, es una de las plantas de interior más buscadas de los últimos años.

Monstera

Sus grandes hojas perforadas se transformaron en un símbolo de la decoración contemporánea y aparecen frecuentemente en revistas especializadas, redes sociales y proyectos de diseño de interiores.

Aunque habitualmente se cultiva en tierra, sus esquejes también pueden desarrollarse en agua sin inconvenientes.

Esta característica permite disfrutar de toda su belleza utilizando únicamente recipientes de vidrio que realzan aún más su presencia visual.

La monstera suele convertirse en el centro de atención dentro de cualquier habitación debido al tamaño y la forma única de sus hojas. Por este motivo, resulta ideal para espacios amplios, rincones vacíos o sectores donde se busca generar un fuerte impacto decorativo.

Con el paso del tiempo, las raíces crecen dentro del agua y crean una composición natural muy atractiva que combina perfectamente con ambientes inspirados en la naturaleza.