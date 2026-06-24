Truco casero: para qué sirve mezclar vinagre con detergente y por qué lo recomiendan

La popularidad de esta fórmula radica en varios factores:

Es fácil de preparar.

Utiliza ingredientes de uso cotidiano.

Tiene un costo reducido.

No requiere comprar herbicidas especializados.

Puede aplicarse de manera localizada.

Qué función cumple el vinagre en la mezcla

El vinagre blanco es el componente principal de esta preparación. Su acción se basa en la acidez, una característica que permite afectar directamente las hojas de las plantas.

Cuando entra en contacto con las malezas, el vinagre ayuda a secar sus tejidos superficiales. Este efecto resulta especialmente visible en las hojas jóvenes y en aquellas especies que tienen estructuras más delicadas.

La acción del vinagre no actúa como un herbicida sistémico tradicional. En cambio, genera un efecto de secado sobre las partes expuestas de la planta, lo que explica por qué suele ofrecer mejores resultados cuando se aplica directamente sobre el follaje.

Por qué el detergente es clave en la preparación

Aunque muchas personas creen que el vinagre y la sal son suficientes, el detergente cumple una función determinante en la eficacia de la mezcla.

Especialistas explican que actúa como tensioactivo. Esto significa que ayuda a romper la capa cerosa que recubre las hojas de las malas hierbas.

Gracias a esa acción, el líquido logra adherirse mejor a la superficie vegetal en lugar de resbalar o evaporarse rápidamente.

Además, facilita que el vinagre y la sal penetren con mayor eficacia en los tejidos de la planta.

En otras palabras, el detergente funciona como un aliado que mejora el contacto de la mezcla con las malezas y acelera el efecto buscado.

Lo que ocurre cuando se aplica sobre los yuyos

Una vez pulverizada la preparación sobre las hojas, comienza un proceso de secado progresivo.

La capa protectora de las malezas pierde eficacia debido a la acción del detergente. A partir de ese momento, el vinagre y la sal pueden actuar de manera más directa sobre los tejidos vegetales.

Con el paso de las horas, las hojas suelen mostrar signos visibles de deterioro.

Entre los efectos más habituales se encuentran:

Pérdida de color.

Marchitamiento.

Deshidratación.

Secado progresivo.

La velocidad de estos cambios dependerá de distintos factores, como la especie de planta, la cantidad aplicada y las condiciones climáticas.

Cómo preparar correctamente la mezcla

La elaboración es sencilla y no requiere conocimientos especializados.

Para prepararla se necesitan:

1 litro de vinagre blanco.

200 gramos de sal.

Algunas gotas de detergente para platos.

Agua.

Un pulverizador.

El procedimiento consiste en combinar los ingredientes y diluir posteriormente la mezcla en agua para facilitar su aplicación.

Una vez lista, debe colocarse en un pulverizador para dirigir el producto directamente sobre las hojas de las malezas.

La aplicación localizada ayuda a evitar el contacto con otras plantas que se desean conservar.

Dónde conviene usar este remedio casero

A pesar de su popularidad, esta preparación no debe utilizarse en cualquier lugar.

La mezcla no distingue entre malezas y plantas ornamentales. Por esa razón, puede afectar a cualquier especie vegetal con la que entre en contacto.

Los sitios más recomendados para emplearla son:

Juntas de baldosas.

Veredas.

Senderos de tierra.

Bordes de caminos.

Grietas en superficies pavimentadas.

En estos espacios suele resultar especialmente útil porque permite actuar directamente sobre las plantas no deseadas sin necesidad de utilizar herbicidas industriales.

Las precauciones que recomiendan los expertos

Aunque se trata de una alternativa casera, no significa que deba aplicarse sin control.

Los especialistas aconsejan utilizar la mezcla con moderación.

La sal puede alterar las condiciones del suelo si se acumula en grandes cantidades. Del mismo modo, el detergente también puede generar modificaciones en el entorno cuando se emplea de forma excesiva.

Por esa razón, se recomienda evitar su uso:

Cerca de huertas.

En zonas de cultivo.

Junto a plantas ornamentales.

En canteros con especies delicadas.

La aplicación puntual y controlada suele ser la estrategia más adecuada para minimizar riesgos.