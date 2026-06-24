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Cuál es el truco para guardar la fruta correctamente y que no se arruine: así tiene que separarse

Descubrí por qué conviene separar correctamente la fruta para no se arruine y cómo un simple truco casero puede prolongar su frescura durante más tiempo.

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Cuál es el truco para guardar la fruta correctamente y que no se arruine: así tiene que separarse. (Foto: Archivo)

Cuál es el truco para guardar la fruta correctamente y que no se arruine: así tiene que separarse. (Foto: Archivo)

Guardar todas las frutas en un mismo recipiente parece una solución práctica para mantener la cocina organizada. Sin embargo, esa costumbre tan extendida puede convertirse en una de las principales razones por las que muchos alimentos terminan deteriorándose antes de tiempo.

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Lo que pocas personas saben es que existe un factor invisible capaz de acelerar la maduración de algunas frutas y reducir considerablemente su vida útil. Por eso, los especialistas en conservación doméstica recomiendan prestar atención a un detalle que puede marcar una gran diferencia: la correcta separación de cada variedad.

A simple vista, una manzana, una banana y una pera pueden convivir sin inconvenientes en el mismo frutero. No obstante, detrás de esa imagen se produce un fenómeno que influye directamente en la textura, el aroma y el estado general de los alimentos. El responsable es el etileno, un gas que ciertas frutas liberan durante su proceso de maduración y que afecta a las piezas que se encuentran cerca.

Según explican especialistas en almacenamiento doméstico y conservación de alimentos, comprender cómo actúa este compuesto permite reducir desperdicios, aprovechar mejor las compras y mantener las frutas frescas durante más tiempo.

Por qué no todas las frutas deben compartir el mismo espacio

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que todas las frutas requieren exactamente las mismas condiciones de almacenamiento.

La realidad es diferente. Algunas variedades producen grandes cantidades de etileno, mientras que otras son especialmente sensibles a ese gas.

Cuando ambas categorías se mezclan, las frutas más delicadas suelen ser las principales perjudicadas. Su vida útil disminuye y se vuelven más propensas al deterioro.

Por esta razón, los especialistas recomiendan crear al menos dos zonas diferenciadas en la cocina o en el refrigerador:

  • Frutas productoras de etileno.
  • Frutas sensibles al etileno.

Esta sencilla organización ayuda a que cada alimento complete su proceso de maduración de forma natural sin afectar al resto.

La banana, una de las frutas que más influye en las demás

Entre todas las frutas habituales en los hogares, la banana ocupa un lugar destacado por su elevada producción de etileno.

A medida que madura, libera importantes cantidades de este gas. Por eso, colocar bananas junto a otras frutas delicadas puede acelerar notablemente el proceso de maduración de estas últimas.

Frutillas, duraznos y otras variedades de vida útil corta suelen verse afectadas cuando permanecen demasiado cerca de las bananas.

Los especialistas aconsejan almacenarlas en un lugar ventilado y separado del resto del frutero. De esta manera, el etileno se dispersa más fácilmente y disminuye su impacto sobre otros alimentos.

Las manzanas también pueden acelerar el deterioro

Muchas personas asocian las manzanas con una fruta resistente y duradera. Sin embargo, también forman parte del grupo de productoras de etileno.

Aunque suelen conservarse bien durante largos períodos, pueden influir en frutas más sensibles que se encuentren cerca.

Cuando se almacenan junto a variedades delicadas, las manzanas pueden provocar una maduración más rápida y reducir significativamente el tiempo disponible para consumirlas.

Por ello, los expertos sugieren reservarles un espacio propio, especialmente cuando se almacenan grandes cantidades.

Las peras continúan madurando después de la compra

Las peras presentan una característica particular: con frecuencia se adquieren cuando todavía están firmes y terminan de madurar en casa. Durante ese proceso, producen etileno y pueden afectar a otras frutas cercanas.

Si se colocan junto a alimentos sensibles, es posible que estos comiencen a deteriorarse antes de alcanzar su mejor punto de consumo.

La recomendación consiste en permitir que las peras completen su maduración por separado. Una vez que alcanzan la textura adecuada, pueden trasladarse al refrigerador para prolongar su conservación.

El caso de las paltas y la maduración acelerada

Las paltas suelen utilizarse como ejemplo de fruta cuya maduración puede acelerarse mediante la exposición al etileno. De hecho, muchas personas las colocan junto a bananas o manzanas para que alcancen más rápido el punto ideal de consumo.

Sin embargo, cuando permanecen constantemente expuestas a grandes productores de etileno, pueden madurar de forma excesivamente rápida y perder calidad.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan mantenerlas fuera del refrigerador mientras maduran. Una vez listas para consumir, conviene refrigerarlas para ralentizar el proceso.

Los tomates también requieren atención especial

Aunque muchas personas los consideran una hortaliza, desde el punto de vista botánico los tomates son frutas. Además, generan cantidades moderadas de etileno.

Cuando se almacenan junto a otros alimentos sensibles, pueden contribuir a acelerar su maduración.

Por esta razón, se recomienda conservarlos en un espacio independiente, con buena ventilación y sin mezclarlos con frutas particularmente delicadas.

Cómo organizar correctamente las frutas en casa

  • Separar bananas, manzanas, peras, tomates y ciertos melones del resto.
  • Mantener buena ventilación en las zonas de almacenamiento.
  • Evitar recipientes excesivamente cerrados.
  • Refrigerar las frutas cuando alcancen su punto óptimo de maduración.
  • Revisar periódicamente el estado de cada pieza para detectar signos tempranos de deterioro.

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