Trends
Emojis
WhatsApp
TECNOLOGÍA

¿Cuáles son los 30 emojis de WhatsApp más usados del 2025 en las redes sociales?

Un informe global reveló por qué estos son los 30 emojis de WhatsApp más usados del 2025 y qué mensaje esconden sobre cómo nos comunicamos en redes.

¿Cuáles son los 30 emojis de WhatsApp más usados del 2025 en las redes sociales? (Foto: Archivo)

Estos son los 30 emojis de WhatsApp más usados del 2025 y el dato pasó casi inadvertido para millones de usuarios que los utilizan a diario sin detenerse a pensar qué revelan sobre el lenguaje digital actual. El informe, elaborado por la consultora Buffer, analizó millones de publicaciones en las principales plataformas sociales y dejó al descubierto una tendencia clara.

Durante todo 2025, Buffer examinó posteos realizados en Instagram, X (antes Twitter), Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Threads, YouTube y Bluesky. El relevamiento incluyó publicaciones de cuentas personales, marcas, creadores de contenido y perfiles profesionales. El resultado fue contundente y, para muchos, inesperado.

Cuáles fueron los emojis más usados en el 2025

El emoji de destellos fue el más utilizado en redes sociales durante 2025. Más de 207.768 usuarios lo incorporaron en sus publicaciones a lo largo del año, lo que lo posicionó cómodamente en el primer lugar del ranking general. La distancia con el segundo puesto fue tan amplia que marcó un quiebre respecto de años anteriores, donde la disputa por el liderazgo solía ser más pareja.

Emojis WhatsApp

En el segundo lugar se ubicó el emoji del índice señalando hacia la derecha, utilizado por 131.783 usuarios. Aunque quedó lejos del liderazgo, mantuvo una presencia constante durante todo el año. Este símbolo cumplió una función clave: dirigir la atención del lector hacia un enlace, una llamada a la acción o un dato relevante dentro del texto.

El tercer puesto fue para el emoji de fuego, con 125.665 usuarios, un clásico del lenguaje digital que siguió representando intensidad, tendencia y popularidad. Buffer destacó que, aun cuando el fuego tuvo altibajos a lo largo del año, logró sostenerse dentro del podio.

Un dato no menor surgió de la comparación directa: el emoji de destellos fue un 57,7% más utilizado que el índice señalando hacia la derecha, lo que evidenció un cambio profundo en las preferencias visuales de los usuarios.

Emojis de WhatsApp

Estos son los 30 emojis más usados del 2025

El informe incluyó el ranking completo de los 30 emojis más usados en 2025, ordenados de mayor a menor frecuencia:

  1. Destellos
  2. Índice del revés apuntando hacia la derecha
  3. Fuego
  4. Botón de marca de verificación
  5. Bombilla
  6. Cohete
  7. Estrella brillante
  8. Índice del revés apuntando hacia abajo
  9. Confeti de fiesta
  10. Corazón rojo
  11. Chincheta redonda
  12. Bíceps flexionados
  13. Globo de diálogo
  14. Ojos
  15. Enlace
  16. Luz del coche de policía
  17. Hierba
  18. Globo terráqueo que muestra Europa y África
  19. Colisión
  20. Marca de verificación
  21. Calendario
  22. Impacto directo
  23. Alto voltaje
  24. Cara de pensamiento
  25. Flecha derecha
  26. Levantando las manos
  27. Cerebro
  28. Mareado
  29. Corazón azul
  30. Brote
30 emojis más usados del 2025

Por qué el emoji de destellos fue el más usado

El emoji de destellos no solo encabezó el ranking general, sino que también fue el más utilizado en todas las plataformas analizadas. Ese dominio transversal llamó especialmente la atención de los analistas.

Buffer explicó que el algoritmo de Instagram tiende a priorizar contenidos visualmente atractivos. En ese contexto, los emojis funcionan como una extensión del lenguaje visual, integrándose de manera natural a captions, historias y reels.

Emojis WhatsApp

Los emojis más usados del año, según cada plataforma

Aunque el emoji de destellos lideró en todas las redes, el informe mostró variaciones interesantes en los puestos siguientes, según la plataforma:

  • En Instagram, el podio estuvo compuesto por destellos, índice señalando hacia la derecha y fuego.
  • En LinkedIn, se destacaron destellos, índice señalando y botón de verificación, reflejando un uso más profesional.
  • En TikTok, dominaron destellos, fuego y ojos, en línea con el consumo rápido y visual.
  • En X (Twitter), el orden fue destellos, fuego e índice señalando.
  • En Facebook, destellos, índice señalando y verificación.
  • En Threads, destellos, fuego e índice hacia abajo.
  • En YouTube, destellos, fuego e índice señalando.
  • En Pinterest, destellos, índice señalando y fuego.
  • En Bluesky, destellos, índice señalando y confeti de fiesta.
