¿Cuáles son los 30 emojis de WhatsApp más usados del 2025 en las redes sociales?

El tercer puesto fue para el emoji de fuego, con 125.665 usuarios, un clásico del lenguaje digital que siguió representando intensidad, tendencia y popularidad. Buffer destacó que, aun cuando el fuego tuvo altibajos a lo largo del año, logró sostenerse dentro del podio.

Un dato no menor surgió de la comparación directa: el emoji de destellos fue un 57,7% más utilizado que el índice señalando hacia la derecha, lo que evidenció un cambio profundo en las preferencias visuales de los usuarios.

Emojis de WhatsApp

Estos son los 30 emojis más usados del 2025

El informe incluyó el ranking completo de los 30 emojis más usados en 2025, ordenados de mayor a menor frecuencia:

Destellos Índice del revés apuntando hacia la derecha Fuego Botón de marca de verificación Bombilla Cohete Estrella brillante Índice del revés apuntando hacia abajo Confeti de fiesta Corazón rojo Chincheta redonda Bíceps flexionados Globo de diálogo Ojos Enlace Luz del coche de policía Hierba Globo terráqueo que muestra Europa y África Colisión Marca de verificación Calendario Impacto directo Alto voltaje Cara de pensamiento Flecha derecha Levantando las manos Cerebro Mareado Corazón azul Brote

30 emojis más usados del 2025

Por qué el emoji de destellos fue el más usado

El emoji de destellos no solo encabezó el ranking general, sino que también fue el más utilizado en todas las plataformas analizadas. Ese dominio transversal llamó especialmente la atención de los analistas.

Buffer explicó que el algoritmo de Instagram tiende a priorizar contenidos visualmente atractivos. En ese contexto, los emojis funcionan como una extensión del lenguaje visual, integrándose de manera natural a captions, historias y reels.

Emojis WhatsApp

Los emojis más usados del año, según cada plataforma

Aunque el emoji de destellos lideró en todas las redes, el informe mostró variaciones interesantes en los puestos siguientes, según la plataforma: