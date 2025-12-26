¿Cuáles son los 30 emojis de WhatsApp más usados del 2025 en las redes sociales?
Un informe global reveló por qué estos son los 30 emojis de WhatsApp más usados del 2025 y qué mensaje esconden sobre cómo nos comunicamos en redes.
¿Cuáles son los 30 emojis de WhatsApp más usados del 2025 en las redes sociales? (Foto: Archivo)
Estos son los 30 emojis de WhatsApp más usados del 2025 y el dato pasó casi inadvertido para millones de usuarios que los utilizan a diario sin detenerse a pensar qué revelan sobre el lenguaje digital actual. El informe, elaborado por la consultora Buffer, analizó millones de publicaciones en las principales plataformas sociales y dejó al descubierto una tendencia clara.
Durante todo 2025, Buffer examinó posteos realizados en Instagram, X (antes Twitter), Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Threads, YouTube y Bluesky. El relevamiento incluyó publicaciones de cuentas personales, marcas, creadores de contenido y perfiles profesionales. El resultado fue contundente y, para muchos, inesperado.
Cuáles fueron los emojis más usados en el 2025
El emoji dedestellos fue el más utilizado en redes sociales durante 2025. Más de 207.768 usuarios lo incorporaron en sus publicaciones a lo largo del año, lo que lo posicionó cómodamente en el primer lugar del ranking general. La distancia con el segundo puesto fue tan amplia que marcó un quiebre respecto de años anteriores, donde la disputa por el liderazgo solía ser más pareja.
En el segundo lugar se ubicó el emoji delíndice señalando hacia la derecha, utilizado por 131.783 usuarios. Aunque quedó lejos del liderazgo, mantuvo una presencia constante durante todo el año. Este símbolo cumplió una función clave: dirigir la atención del lector hacia un enlace, una llamada a la acción o un dato relevante dentro del texto.
El tercer puesto fue para el emoji defuego, con 125.665 usuarios, un clásico del lenguaje digital que siguió representando intensidad, tendencia y popularidad. Buffer destacó que, aun cuando el fuego tuvo altibajos a lo largo del año, logró sostenerse dentro del podio.
Un dato no menor surgió de la comparación directa: el emoji de destellos fueun 57,7% más utilizado que el índice señalando hacia la derecha, lo que evidenció un cambio profundo en las preferencias visuales de los usuarios.
Estos son los 30 emojis más usados del 2025
El informe incluyó el ranking completo de los 30 emojis más usados en 2025, ordenados de mayor a menor frecuencia:
Destellos
Índice del revés apuntando hacia la derecha
Fuego
Botón de marca de verificación
Bombilla
Cohete
Estrella brillante
Índice del revés apuntando hacia abajo
Confeti de fiesta
Corazón rojo
Chincheta redonda
Bíceps flexionados
Globo de diálogo
Ojos
Enlace
Luz del coche de policía
Hierba
Globo terráqueo que muestra Europa y África
Colisión
Marca de verificación
Calendario
Impacto directo
Alto voltaje
Cara de pensamiento
Flecha derecha
Levantando las manos
Cerebro
Mareado
Corazón azul
Brote
Por qué el emoji de destellos fue el más usado
El emoji de destellos no solo encabezó el ranking general, sino que también fue el más utilizadoen todas las plataformas analizadas. Ese dominio transversal llamó especialmente la atención de los analistas.
Buffer explicó que el algoritmo de Instagram tiende a priorizar contenidos visualmente atractivos. En ese contexto, los emojis funcionan como una extensión del lenguaje visual, integrándose de manera natural a captions, historias y reels.
Los emojis más usados del año, según cada plataforma
Aunque el emoji de destellos lideró en todas las redes, el informe mostró variaciones interesantes en los puestos siguientes, según la plataforma:
En Instagram, el podio estuvo compuesto por destellos, índice señalando hacia la derecha y fuego.
En LinkedIn, se destacaron destellos, índice señalando y botón de verificación, reflejando un uso más profesional.
En TikTok, dominaron destellos, fuego y ojos, en línea con el consumo rápido y visual.
En X (Twitter), el orden fue destellos, fuego e índice señalando.
En Facebook, destellos, índice señalando y verificación.
En Threads, destellos, fuego e índice hacia abajo.
En YouTube, destellos, fuego e índice señalando.
En Pinterest, destellos, índice señalando y fuego.
En Bluesky, destellos, índice señalando y confeti de fiesta.