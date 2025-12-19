WhatsApp cambia para siempre la forma de desgrabar los audios tras este anuncio inesperado
Zapia se va de WhatsApp y cambia la forma de desgrabado de audios. Qué pasó, desde cuándo y cómo se podrá seguir usando este asistente con IA.
WhatsApp cambia para siempre la forma de desgrabar los audios tras este anuncio inesperado. (Foto: Archivo)
Zapia se va de WhatsApp y la noticia generó sorpresa, molestia y muchas dudas entre quienes usaban a diario este asistente con inteligencia artificial integrado en la app de mensajería. Durante los últimos días, miles de usuarios recibieron mensajes automáticos del chatbot con avisos claros, pero inquietantes.
El servicio que permitía desgrabar audios, programar recordatorios y resolver tareas cotidianas desde un simple chat anunció su salida definitiva de la plataforma de Meta. Aunque el cambio no será inmediato, la decisión ya tiene fecha y marca un antes y un después en el uso cotidiano de esta herramienta digital.
Qué pasó con Zapia y por qué deja WhatsApp
Zapia se consolidó como uno de los asistentes personales con IA más usados dentro de WhatsApp. Su crecimiento fue rápido, impulsado por una función clave: la posibilidad de transcribir mensajes de voz en segundos, algo especialmente valorado en contextos laborales, académicos y de consumo de noticias. A eso se sumaron herramientas como recordatorios automáticos, resúmenes de textos y ayuda para organizar tareas diarias.
Sin embargo, ese modelo comenzó a chocar con las nuevas condiciones impuestas por WhatsApp. Según explicaron desde el propio chatbot, los cambios en las políticas de uso de la plataforma obligaron a Zapia a replantear su presencia dentro del ecosistema de Meta. Aunque no se detallaron aspectos técnicos específicos, la decisión respondió a restricciones cada vez más estrictas sobre automatizaciones, bots y uso de inteligencia artificial integrada en chats personales.
La salida, entonces, no respondió a una falla del servicio ni a una baja en la demanda. Todo lo contrario. Zapia decidió adaptarse para seguir operando sin limitaciones, aun cuando eso implicara abandonar el entorno donde alcanzó su mayor popularidad.
Hasta cuándo funcionará Zapia en WhatsApp
El retiro de Zapia no ocurrió de un día para otro. El asistente inició un período de transición pensado para que los usuarios se preparen con tiempo. Durante varias semanas, el chatbot continuó activo y operativo dentro de WhatsApp, aunque con avisos reiterados sobre su salida definitiva.
La fecha clave ya fue comunicada: el 15 de enero será el último día en el que Zapia funcionará dentro de WhatsApp. A partir de ese momento, el chat dejará de responder y el servicio quedará completamente deshabilitado en la app de mensajería.
Este plazo permitió que los usuarios descarguen la nueva versión de la herramienta y se familiaricen con su funcionamiento fuera de WhatsApp. La estrategia apuntó a evitar una interrupción abrupta y a mantener la continuidad del servicio para quienes dependen de sus funciones a diario.
Cómo se podrá seguir usando Zapia después de WhatsApp
Aunque Zapia se va de WhatsApp, no desaparece. La herramienta continuará operando, pero bajo un nuevo formato. A partir de mediados de enero, el asistente pasará a funcionar exclusivamente como una aplicación independiente, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.
La app ya se encuentra publicada en las tiendas oficiales. En Google Play y Apple Store, figura como “Zapia AI – Personal Assistant” y acumuló más de 500.000 descargas. En el caso de iOS, la calificación alcanzó 4.8 estrellas sobre cinco, un dato que refleja el alto nivel de satisfacción entre los usuarios.
El cambio implica una modificación en la experiencia de uso. Ya no se accederá a Zapia desde un chat de WhatsApp, sino desde una aplicación dedicada. Sin embargo, las funciones principales se mantuvieron activas y, en algunos casos, se ampliaron.
Qué funciones mantiene y potencia Zapia en su nueva etapa
La función más utilizada de Zapia fue, desde sus inicios, la transcripción automática de audios. Esa herramienta se mantuvo como eje central en la versión independiente. Los usuarios podrán seguir enviando mensajes de voz desde la app y recibir el texto desgrabado en cuestión de segundos, con un alto nivel de precisión.
Pero Zapia no se limitó a esa función. El asistente permite crear recordatorios personalizados, recibir notificaciones en horarios específicos y organizar tareas cotidianas con simples instrucciones en lenguaje natural. Además, se integró con servicios externos como Google Calendar, lo que facilita la gestión de eventos y compromisos.
Otra de las capacidades destacadas es la posibilidad de resumir artículos de noticias. Con solo pegar un enlace o un texto largo, Zapia genera un resumen claro y directo, pensado para ahorrar tiempo y mejorar el acceso a la información.
Qué cambia para los usuarios que solo querían desgrabar audios
Para muchos usuarios, Zapia era sinónimo de una solución rápida para un problema concreto: escuchar audios largos. La posibilidad de desgrabar mensajes de voz de WhatsApp sin esfuerzo convirtió al chatbot en un aliado cotidiano.
Con la salida de WhatsApp, ese hábito deberá modificarse. A partir de ahora, el proceso implicará abrir la app de Zapia y cargar allí el audio que se quiera transcribir. Aunque el paso adicional puede resultar incómodo al principio, desde la empresa aseguraron que el objetivo fue mejorar la estabilidad y ampliar funciones sin las restricciones de una plataforma externa.