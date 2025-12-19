WhatsApp cambia para siempre la forma de desgrabar los audios tras este anuncio inesperado

La salida, entonces, no respondió a una falla del servicio ni a una baja en la demanda. Todo lo contrario. Zapia decidió adaptarse para seguir operando sin limitaciones, aun cuando eso implicara abandonar el entorno donde alcanzó su mayor popularidad.

Hasta cuándo funcionará Zapia en WhatsApp

El retiro de Zapia no ocurrió de un día para otro. El asistente inició un período de transición pensado para que los usuarios se preparen con tiempo. Durante varias semanas, el chatbot continuó activo y operativo dentro de WhatsApp, aunque con avisos reiterados sobre su salida definitiva.

WhatsApp Zapia 2

La fecha clave ya fue comunicada: el 15 de enero será el último día en el que Zapia funcionará dentro de WhatsApp. A partir de ese momento, el chat dejará de responder y el servicio quedará completamente deshabilitado en la app de mensajería.

Este plazo permitió que los usuarios descarguen la nueva versión de la herramienta y se familiaricen con su funcionamiento fuera de WhatsApp. La estrategia apuntó a evitar una interrupción abrupta y a mantener la continuidad del servicio para quienes dependen de sus funciones a diario.

Cómo se podrá seguir usando Zapia después de WhatsApp

Aunque Zapia se va de WhatsApp, no desaparece. La herramienta continuará operando, pero bajo un nuevo formato. A partir de mediados de enero, el asistente pasará a funcionar exclusivamente como una aplicación independiente, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

WhatsApp Zapia 3

La app ya se encuentra publicada en las tiendas oficiales. En Google Play y Apple Store, figura como “Zapia AI – Personal Assistant” y acumuló más de 500.000 descargas. En el caso de iOS, la calificación alcanzó 4.8 estrellas sobre cinco, un dato que refleja el alto nivel de satisfacción entre los usuarios.

El cambio implica una modificación en la experiencia de uso. Ya no se accederá a Zapia desde un chat de WhatsApp, sino desde una aplicación dedicada. Sin embargo, las funciones principales se mantuvieron activas y, en algunos casos, se ampliaron.

Qué funciones mantiene y potencia Zapia en su nueva etapa

La función más utilizada de Zapia fue, desde sus inicios, la transcripción automática de audios. Esa herramienta se mantuvo como eje central en la versión independiente. Los usuarios podrán seguir enviando mensajes de voz desde la app y recibir el texto desgrabado en cuestión de segundos, con un alto nivel de precisión.

Pero Zapia no se limitó a esa función. El asistente permite crear recordatorios personalizados, recibir notificaciones en horarios específicos y organizar tareas cotidianas con simples instrucciones en lenguaje natural. Además, se integró con servicios externos como Google Calendar, lo que facilita la gestión de eventos y compromisos.

WhatsApp Zapia 4

Otra de las capacidades destacadas es la posibilidad de resumir artículos de noticias. Con solo pegar un enlace o un texto largo, Zapia genera un resumen claro y directo, pensado para ahorrar tiempo y mejorar el acceso a la información.

Qué cambia para los usuarios que solo querían desgrabar audios

Para muchos usuarios, Zapia era sinónimo de una solución rápida para un problema concreto: escuchar audios largos. La posibilidad de desgrabar mensajes de voz de WhatsApp sin esfuerzo convirtió al chatbot en un aliado cotidiano.

Con la salida de WhatsApp, ese hábito deberá modificarse. A partir de ahora, el proceso implicará abrir la app de Zapia y cargar allí el audio que se quiera transcribir. Aunque el paso adicional puede resultar incómodo al principio, desde la empresa aseguraron que el objetivo fue mejorar la estabilidad y ampliar funciones sin las restricciones de una plataforma externa.