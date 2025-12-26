Vacaciones a Brasil y al exterior con Pix y tarjetas, ¿cómo evitar el recargo del "dólar tarjeta"?

Pix, el sistema "revolucionario" de Brasil

Es un hallazgo y un invento del Banco Central de Brasil. Cada vez más utilizado por los argentinos que se deleitan con las playas de ese país en verano. Es un sistema de transferencias electrónicas que permite realizar pagos y cobros de manera inmediata. Primera ventaja: se evita el 30% de recargo del dólar turista o tarjeta.

Funciona así: no requiere intermediarios, ni tarjeta de débito o crédito. Es en la práctica como un sistema de "transferencias de pagos". Cuando uno tiene la aplicación de Pix, el sistema le permite pagar y toma el dinero al instante y lo convierte a reales. El 30% de la “percepción” no existe.

Hay que bajar alguna de las apps que tienen este sistema. La cuenta provee un CBU al que se podrá transferir dinero desde cualquier cuenta del usuario. Al pagar con PIX, se transfiere el dinero y listo. No requiere efectivo, hace el cambio de pesos a reales en el momento de la compra. Se puede pagar con el escaneo de un código QR o con la "llave Pix". Suele ser el número del celular del vendedor (sea una cadena o una persona).

Este método del Banco de Brasil, despertó las quejas de bancos argentinos que no pueden usar este mismo método por el momento. Más parecido al de Mercado Pago de transferencias directas.

Este sistema es tan bueno, para evitar la “percepción” del 30% que son numerosas las apps desde las que se puede acceder a PIX. Incluso, argentinas, que tienen una asociación particular. Entonces, desde la aplicación de origen argentina, se viaja a brasil y se paga con ella, por medio de PIX. El pago y transferencia son inmediatos y no se tiene que calcular el 30% porque no corre.

pix PIX, del Banco de Brasil. El revolucionario sistema para pagar directamente con medios virtuales desde apps en el celular y con los que se evita la percepción del 30% (Foto: A24.com)

Todas opciones a tener en cuenta para viajar y pagar - al momento de la conversión - la menor cantidad de pesos posibles.

Embed

Tipo de cambio, dólar, tarjeta o los "tips" para irse de vacaciones sin complicaciones

Este viernes 26 de diciembre, veamos cuatro tipos de cambio:

Dólar oficial: $1.475

Dólar MEP: $1.510

Dólar Blue: $1.486

Dólar "Tarjeta": $1.917,5

La diferencia entre el primero y el último es el impuesto del 30% que se debe pagar por las compras en el exterior. Si se paga con tarjeta de crédito, por ejemplo, cuando se llega a la fecha de corte y se hace la factura o resumen para pagar, el banco convierte los dólares a pesos y le aplica el impuesto del 30%.

Por lo tanto, desde hace años, no conviene usar la tarjeta de crédito para hacer gastos en el exterior y pagar al recibir la factura que envía el banco. Hay muchas otras alternativas que permiten sentirnos como el ministro de Economía: "Cómodos con el dólar a $1.500".

La más incómoda: llevar el dinero contante y sonante

Si un viaje se planea con mucha anticipación, se puede ir juntando divisas para el momento de partir al exterior. Entonces, como el dinero se "ahorro" previamente, al pagar en efectivo, el gasto se hace con un billete comprado con antelación, se puede hasta "ver como una diferencia a favor sobre la cotización al momento de usarlo". Y sobre todo, la "percepción" o impuesto del 30 % no se aplica.

Pero tiene el problema de lo engorroso de llevar una suma importante, fijarse como se guarda en hoteles o casas alquiladas por pocos días y un dato adicional: cada vez más, el dinero en efectivo no se acepta en muchos sitios y entonces, si no tiene elementos digitales o tarjetas de crédito o débito, no podrá pagar.

Tarjetas de débito sobre cuentas en dólares

Este método es cada vez más utilizados por los argentinos en sus viajes al exterior. De nuevo, hay que hacer un "ahorro previo" de las divisas. Sobre una cuenta de ahorro en dólares, se utiliza la tarjeta de débito.

Lo bueno: se paga al instante la compra o gasto, pero se evita el recargo del 30%.

Lo malo: la "reserva" de dólares en la cuenta disminuye instantáneamente con cada pago, por mínimo que sea.

Tarjetas virtuales con dinero "precargado"

Estas son muy útiles y siguen en expansión: Sólo con llevar el celular alcanza. En las diferentes billeteras (como Ualá, Pay Pal, Mercado Pago - en la opción de prepaga - etc.) billeteras virtuales, se puede utilizar el dinero cargado. De nuevo, la percepción del 30% se evita.

Tarjetas de crédito (virtuales o físicas)

Desde hace más de una década, cuando se instrumentó el primer cepo y luego vinieron los impuestos que dieron pie al eufemismo de "dólar turista o tarjeta", el plástico, que era lo más simple, nos obligó a hacer todo tipo de "maniobras" para poder pagar en el exterior y no sufrir al regresar.

Es que si uno se mueve con tarjeta de crédito para todo es fantástico. Mucho más con las del tipo "contactless", se apoya en un pod y listo. Pero entonces comienza a correr un reloj inexorable del que nadie puede olvidarse: hay que tener y sabe usar el "stop debit".

Consiste en saber exactamente la fecha de cada corte de los gastos. Antes de ese día, uno debe comunicarse con el banco y pagar los gastos que llegaron en dólares hasta ese momento. Si tiene dólares en su cuenta o el efectivo, avisa que paga antes del vencimiento y de nuevo: el 30% se evita.

Atención: si el plazo se cumple, no hay chance alguna. Todos los gastos se pasan inmediatamente a pesos con el impuesto del 30%. Es decir, al momento de hacer esta nota, 1 dólar gastado en el exterior - con esta modalidad - son $ 1.917,5 y no los 1.475 pesos del BNA. Es un 30% más. Lo mismo ocurre con las billeteras virtuales si, en lugar de depositar previamente las divisas, espera para pagar el día del vencimiento.

Pero lo importante, es no pagar un 30% más sobre los gastos que se hacen en el extranjero. Y desde Brasil, PIX, es la herramienta del momento para las vacaciones.