Empleadas domésticas: cómo quedaron los sueldos de 2026 con el bono incluido

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirmó la actualización de las remuneraciones para el personal doméstico, que regirá desde enero de 2026.
A partir de enero de 2026, las empleadas domésticas comenzarán a recibir el bono de hasta $14 mil como parte de su salario regular, luego de haberse pagado de manera no remunerativa durante noviembre y diciembre.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) decidió que este monto pase a ser remunerativo, lo que impactará no solo en el ingreso mensual, sino también en el cálculo de aportes, aguinaldo, vacaciones y otros adicionales.
El esquema de actualización salarial contempla distintos valores según categoría, modalidad y carga horaria:
Personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina) cobrará $3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes con retiro, mientras que sin retiro el salario ascenderá a $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.
Tareas específicas (como cocina o funciones especializadas) tendrán remuneraciones de $3.696,15 por hora y $452.478,51 al mes con retiro, y $4.039,45 por hora y $502.101,03 mensuales sin retiro.
Supervisores, quienes coordinan y supervisan el trabajo de otros empleados, percibirán $3.895,56 por hora y $485.961,09 al mes con retiro, y $4.254,05 por hora y $539.711,97 mensuales sin retiro.
Caseros, que residen en la propiedad donde trabajan, recibirán $3.494,25 por hora y $441.806,54 al mes.
Cuidadores de personas (niños, adultos mayores o personas con discapacidad) percibirán $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes con retiro, y $3.894,43 por hora y $490.745,56 mensuales sin retiro.
Al pasar a ser remunerativo, el bono ahora se suma al salario base, lo que significa que:
Aumenta el aguinaldo, ya que se calcula sobre el salario total.
Se incrementan las vacaciones y aportes, al formar parte de la base salarial oficial.
Los adicionales, como horas extras o trabajo en días feriados, también se calcularán sobre este nuevo salario.
Cronograma de pagos
El bono se pagó de manera no remunerativa en noviembre y diciembre de 2025, y en enero de 2026 será la última cuota antes de su integración definitiva al salario.
Con esta actualización, el personal doméstico no solo verá un aumento en su ingreso mensual, sino que también se reflejará en beneficios y aportes, consolidando un esquema más estable y transparente para el sector.