La foto explosiva de Lucía Celasco y Nico Figal: el detalle que llamó la atención de todos

Este cambio de actitud no pasó inadvertido y fue interpretado como una señal de la solidez del vínculo. Para muchos, la imagen reflejó no solo un romance consolidado, sino también una etapa distinta en la vida de Lucía, más abierta a compartir su intimidad.

La relación habría comenzado a mediados de este año, en un contexto particular para ambos. Mientras Lucía llevaba un largo tiempo sin parejas conocidas públicamente, Figal atravesaba un momento deportivo irregular, condicionado por lesiones que lo alejaron de las canchas. A sus 31 años, el futbolista cuenta con una carrera extensa: surgió en Independiente, donde obtuvo dos títulos internacionales, pasó por Olimpo de Bahía Blanca y sumó experiencia en el exterior con su llegada al Inter Miami en 2020. Desde 2022 forma parte del plantel de Boca Juniors.

En ese marco, la foto que se viralizó no solo confirmó el romance, sino que expuso un detalle clave: la complicidad y el cambio de perfil de una pareja que, sin proponérselo, terminó captando la atención de todos.