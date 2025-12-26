La foto explosiva de Lucía Celasco y Nico Figal: el detalle que llamó la atención de todos
Se conoció una imagen de Lucía Celasco y Nico Figal, que captó la atención de los usuarios por un particular detalle.
Acostumbrada a moverse lejos de los flashes pese a ser la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco logró durante años preservar un perfil discreto. Su presencia pública estuvo casi siempre vinculada al mundo de la moda, los viajes y un estilo de vida cuidado, sin grandes exposiciones personales. Sin embargo, en las últimas semanas, una imagen compartida en redes sociales marcó un quiebre en esa lógica y la colocó en el centro de la escena junto a Nico Figal, actual defensor de Boca Juniors.
Tras varios meses de versiones y rumores, fue en noviembre cuando ambos decidieron dejar de lado las especulaciones y confirmar el vínculo. Lo hicieron de manera sutil, pero contundente, con una publicación conjunta en Instagram que despejó cualquier duda. A partir de ese momento, la relación comenzó a tomar otra visibilidad y despertó un interés creciente tanto en el ambiente del espectáculo como en el deportivo.
El paso siguiente llegó con una decisión que no pasó desapercibida: la primera escapada romántica juntos. El destino elegido fue Nueva York, una ciudad emblemática para celebrar momentos especiales. Allí viajaron para tomarse unos días de descanso, recorrer la Gran Manzana y compartir las fiestas navideñas, lejos de la rutina y las obligaciones laborales. Desde ese viaje comenzaron a aparecer imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.
La foto que generó mayor repercusión no tuvo que ver únicamente con el paisaje o el glamour del lugar. Si bien no faltaron las postales clásicas frente al árbol del Rockefeller Center ni las salidas nocturnas por restaurantes sofisticados, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: la naturalidad con la que Lucía se mostró junto a Figal. Abrazos, sonrisas y gestos de complicidad dejaron ver una faceta poco habitual en ella, más relajada y expuesta, algo que sorprendió incluso a quienes la siguen desde hace años.
Este cambio de actitud no pasó inadvertido y fue interpretado como una señal de la solidez del vínculo. Para muchos, la imagen reflejó no solo un romance consolidado, sino también una etapa distinta en la vida de Lucía, más abierta a compartir su intimidad.
La relación habría comenzado a mediados de este año, en un contexto particular para ambos. Mientras Lucía llevaba un largo tiempo sin parejas conocidas públicamente, Figal atravesaba un momento deportivo irregular, condicionado por lesiones que lo alejaron de las canchas. A sus 31 años, el futbolista cuenta con una carrera extensa: surgió en Independiente, donde obtuvo dos títulos internacionales, pasó por Olimpo de Bahía Blanca y sumó experiencia en el exterior con su llegada al Inter Miami en 2020. Desde 2022 forma parte del plantel de Boca Juniors.
En ese marco, la foto que se viralizó no solo confirmó el romance, sino que expuso un detalle clave: la complicidad y el cambio de perfil de una pareja que, sin proponérselo, terminó captando la atención de todos.