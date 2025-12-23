WhatsApp estrena casi 200 nuevos emojis y todos van a usarlos en sus mensajes: cuáles son
Los nuevos emojis de WhatsApp ya empezaron a desplegarse en versión beta y anticipan un cambio silencioso que va a transformar cómo te expresás en la aplicación.
WhatsApp estrena casi 200 nuevos emojis y todos van a usarlos en sus mensajes: cuáles son. (Foto: Archivo)
Android 16 confirmó el soporte oficial para Unicode 17.0 y, con esa decisión técnica, habilitó la incorporación de 163 nuevos emojis que muy pronto van a estar disponibles en WhatsApp y en el resto de las aplicaciones más usadas. La llegada de esta actualización pasó casi desapercibida, pero va a marcar un antes y un después en la forma en que millones de personas se comunican todos los días.
La novedad no se limitó a sumar íconos por acumulación. El sistema operativo dio un paso más en expresividad, inclusión y representación visual. Algunos de los emojis que se incorporaron fueron pensados para cubrir emociones que hasta ahora no tenían un símbolo claro, mientras que otros ampliaron el catálogo de objetos, animales y fenómenos naturales.
Aunque el despliegue general todavía no llegó a todos los dispositivos, la confirmación oficial ya generó expectativa. Lo que parecía una simple actualización estética terminó convirtiéndose en una de las incorporaciones más relevantes del ecosistema Android para 2026.
Qué cambió con la llegada de Unicode 17.0
Unicode es el estándar internacional que define cómo se representan los caracteres en la comunicación digital. Letras, símbolos y emojis dependen de este consorcio, que cada año aprueba nuevas incorporaciones tras un proceso largo y técnico.
Con Unicode 17.0, el consorcio aprobó miles de nuevos caracteres, pero uno de los focos principales estuvo puesto en la iconografía emocional. Android 16 adoptó este estándar y lo tradujo en 163 nuevos emojis que ya forman parte del sistema.
De ese total, solo siete son emojis completamente nuevos en su forma base. El resto corresponde a variaciones de género, tonos de piel y versiones alternativas que amplían las posibilidades de uso.
Los siete nuevos emojis base que llegan a WhatsApp
Rostro distorsionado: Representó estados emocionales complejos como la confusión o la incomodidad, aportando un matiz inexistente hasta ahora.
Nube de pelea: Inspirada en los cómics clásicos, simbolizó discusiones caóticas o conflictos sin necesidad de violencia explícita.
Orca: Sumó biodiversidad al catálogo, reforzando la presencia de animales marinos y el interés por la vida oceánica.
Criatura peluda: Basada en figuras legendarias como Pie Grande, apeló a la cultura popular y al misterio.
Trombón: Amplió la familia de instrumentos musicales, permitiendo referencias más específicas al mundo sonoro.
Deslizamiento de tierras: Introdujo un fenómeno natural relevante, vinculado a la conciencia ambiental y los desastres climáticos.
Cofre del tesoro: Un objeto clásico asociado a la aventura, la fantasía y los videojuegos.
Variantes, tonos de piel y combinaciones inteligentes
La cifra total de 163 nuevos emojis se alcanzó gracias a la inclusión de múltiples variantes. Android incorporó versiones con distintos tonos de piel, géneros y representaciones alternativas para emojis humanos y figuras similares.
Además, Unicode 17.0 añadió 156 nuevas secuencias de emoji. Estas secuencias permitieron combinar símbolos existentes para crear uno nuevo que el sistema interpreta como una sola unidad visual.
Este avance técnico mejoró la personalización y la inclusión, ya que permitió representar identidades, situaciones y contextos con mayor precisión. Para los usuarios, el cambio se tradujo en un teclado más flexible y expresivo, sin necesidad de instalar complementos externos.
El emoji que fue descartado y nadie explicó por qué
Durante las fases iniciales de aprobación, Unicode había considerado la incorporación de un emoji adicional: el núcleo de una manzana mordida. Sin embargo, este ícono fue eliminado en la etapa final del proceso.
Quiénes ya pueden usar los nuevos emojis en Android
Por ahora, el acceso a los nuevos emojis en Android quedó limitado a un grupo reducido de usuarios. Solo quienes cuentan con dispositivos Pixel y participan en el programa Android 16 QPR3 Beta 1 o utilizan la versión Android Canary 2512 pudieron verlos en funcionamiento.
Estos usuarios ya pudieron enviar, recibir y probar la compatibilidad de los nuevos íconos en aplicaciones como WhatsApp, Telegram e Instagram. Sin embargo, existió una condición clave: para que el receptor vea correctamente el emoji, también debe tener el sistema actualizado. Cuando esto no ocurre, los emojis aparecen como rectángulos vacíos o símbolos genéricos.
Google confirmó que la versión estable de Android con soporte completo para Unicode 17.0 va a llegar a comienzos de 2026. El despliegue será gradual y dependerá del fabricante y del modelo del dispositivo.