WhatsApp estrena casi 200 nuevos emojis y todos van a usarlos en sus mensajes: cuáles son

Con Unicode 17.0, el consorcio aprobó miles de nuevos caracteres, pero uno de los focos principales estuvo puesto en la iconografía emocional. Android 16 adoptó este estándar y lo tradujo en 163 nuevos emojis que ya forman parte del sistema.

De ese total, solo siete son emojis completamente nuevos en su forma base. El resto corresponde a variaciones de género, tonos de piel y versiones alternativas que amplían las posibilidades de uso.

Emojis en WhatsApp

Los siete nuevos emojis base que llegan a WhatsApp

Rostro distorsionado: Representó estados emocionales complejos como la confusión o la incomodidad, aportando un matiz inexistente hasta ahora.

Nube de pelea: Inspirada en los cómics clásicos, simbolizó discusiones caóticas o conflictos sin necesidad de violencia explícita.

Orca: Sumó biodiversidad al catálogo, reforzando la presencia de animales marinos y el interés por la vida oceánica.

Criatura peluda: Basada en figuras legendarias como Pie Grande, apeló a la cultura popular y al misterio.

Trombón: Amplió la familia de instrumentos musicales, permitiendo referencias más específicas al mundo sonoro.

Deslizamiento de tierras: Introdujo un fenómeno natural relevante, vinculado a la conciencia ambiental y los desastres climáticos.

Cofre del tesoro: Un objeto clásico asociado a la aventura, la fantasía y los videojuegos.

Llegan nuevos emojis a WhatsApp

Variantes, tonos de piel y combinaciones inteligentes

La cifra total de 163 nuevos emojis se alcanzó gracias a la inclusión de múltiples variantes. Android incorporó versiones con distintos tonos de piel, géneros y representaciones alternativas para emojis humanos y figuras similares.

Además, Unicode 17.0 añadió 156 nuevas secuencias de emoji. Estas secuencias permitieron combinar símbolos existentes para crear uno nuevo que el sistema interpreta como una sola unidad visual.

Este avance técnico mejoró la personalización y la inclusión, ya que permitió representar identidades, situaciones y contextos con mayor precisión. Para los usuarios, el cambio se tradujo en un teclado más flexible y expresivo, sin necesidad de instalar complementos externos.

Emojis de WhatsApp

El emoji que fue descartado y nadie explicó por qué

Durante las fases iniciales de aprobación, Unicode había considerado la incorporación de un emoji adicional: el núcleo de una manzana mordida. Sin embargo, este ícono fue eliminado en la etapa final del proceso.

Quiénes ya pueden usar los nuevos emojis en Android

Por ahora, el acceso a los nuevos emojis en Android quedó limitado a un grupo reducido de usuarios. Solo quienes cuentan con dispositivos Pixel y participan en el programa Android 16 QPR3 Beta 1 o utilizan la versión Android Canary 2512 pudieron verlos en funcionamiento.

Emojis WhatsApp 1.jpg

Estos usuarios ya pudieron enviar, recibir y probar la compatibilidad de los nuevos íconos en aplicaciones como WhatsApp, Telegram e Instagram. Sin embargo, existió una condición clave: para que el receptor vea correctamente el emoji, también debe tener el sistema actualizado. Cuando esto no ocurre, los emojis aparecen como rectángulos vacíos o símbolos genéricos.

Google confirmó que la versión estable de Android con soporte completo para Unicode 17.0 va a llegar a comienzos de 2026. El despliegue será gradual y dependerá del fabricante y del modelo del dispositivo.