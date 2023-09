Fue durante sus años de estudios en la Universidad de La Plata, donde estudiaba Bellas Artes, cuando Lucía tuvo una epifanía. Se preguntó por qué no podía crear un alfajor vegano, un producto icónico en Argentina, pero sin ingredientes de origen animal. Con esta idea en mente, comenzó a experimentar en su cocina, elaborando tortas, empanadas y tartas veganas que fueron degustadas y aprobadas por familiares y amigos.

Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue fácil. En ese entonces, hace diez años, el veganismo era un término poco conocido y las tiendas de alimentos saludables no estaban familiarizadas con estos productos. Lucía se esforzó por crear conciencia sobre la importancia de tener opciones veganas y se tomó el tiempo para explicar su propuesta, pero no obtuvo el interés que esperaba.

De la cocina casera a Miami: La increíble historia del alfajor vegano argentino

Pero Lucía no se rindió. Decidió transformar un producto clásico argentino, el alfajor, en su versión vegana. Así nació "Un Rincón Vegano", un nombre que reflejaba su incansable búsqueda de un espacio para sus productos en los estantes.

El giro del destino llegó de manera repentina e inesperada. La indiferencia inicial se convirtió en entusiasmo, y Lucía comenzó a trabajar incansablemente junto a sus padres y su novio para satisfacer la creciente demanda. "El alfajor se empezó a ver en más locales, la demanda escaló y se fue incorporando en la vida de la gente", relata con una sonrisa de satisfacción.

Los alfajores de Lucía son 100% veganos, sin huevos, lácteos, soja, grasas trans ni colesterol. Su enfoque es ofrecer los mismos sabores tradicionales, pero con ingredientes que no provengan de animales.

A lo largo de los años, Un Rincón Vegano se expandió desde tiendas locales en Berazategui hasta la ciudad de La Plata y finalmente a la Ciudad de Buenos Aires. El boca a boca desempeñó un papel esencial en su crecimiento.

Sin embargo, como todo emprendedor en Argentina, Lucía ha enfrentado desafíos económicos, especialmente en tiempos de crisis. "Es todo cuesta arriba, y cada vez que hay una crisis económica o el dólar sube, es un dolor de cabeza", admite. A pesar de las dificultades, nunca ha dejado de invertir en su país.

Recientemente, Un Rincón Vegano dio un salto internacional y comenzó a vender sus productos en Miami. Lucía no se conforma con mantenerse en la producción de alfajores, sino que también tiene planes para lanzar una línea de galletitas veganas.

Mirando hacia atrás, Lucía Mariño no puede evitar sentir asombro por el viaje que ha recorrido. Su emprendimiento, que una vez fue descartado y minimizado, ha alcanzado un lugar privilegiado en Argentina. Es una historia de perseverancia, convicción y trabajo arduo que ha llevado el veganismo y la conciencia animal a un público más amplio. Lucía Mariño es un ejemplo inspirador de cómo un sueño puede convertirse en una realidad, incluso en medio de las adversidades.