Sergio Massa le recordó a Javier Milei las denuncias de plagio en su contra

Entonces el diputado chicaneó a Massa y lo acusó de no saber nada sobre economía. "Fracasé cuando te quise enseñar, que lástima que no hayas aprendido", disparó primero y más adelante volvió a la carga: "Lamento que opines de temas que no sabes".

Luego, le recomendó al candidato de UxP que "si queres citar mis referencias, hacelo bien", luego de que mencionara algunas de sus ideas económicas.

"Javier no puedo citar tus referencias bien porque el último libro que escribiste, tenés tres denuncias de plagio de haber copiado otros autores", lanzó Massa descolocando al libertario. "Invito a la gente a que lo revise en Google", propuso luego.