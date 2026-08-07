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Dejó la actuación, abrió un negocio y sorprendió hasta a Rosalía

La actriz que dejó los guiones por un negocio gastronómico que causa furor: incluso la Rosalía recibió su comida. Mirala.

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Justina Bustos decidió dar un giro inesperado a su carrera. Después de años dedicada a la actuación y de convertirse en mamá este año, la actriz apostó por un nuevo camino profesional: dejó por un momento los guiones para lanzar un emprendimiento gastronómico de empanadas artesanales junto a su pareja, Máximo Pardo.

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Lejos de tratarse de una colaboración ocasional, la pareja creó Barrito, una marca propia que nació desde cero y en la que cuidaron cada detalle: desde las recetas y la selección de ingredientes hasta el diseño del packaging y la identidad del proyecto.

Según contó la actriz, la llegada de su hijo la llevó a replantearse el ritmo de trabajo que llevaba hasta ese momento. Buscaba un proyecto que le permitiera tener mayor flexibilidad, compartir más tiempo con su familia y desarrollar una faceta creativa fuera del mundo de la actuación.

Así, lo que comenzó como una búsqueda de equilibrio entre la vida personal y laboral terminó convirtiéndose en una verdadera apuesta empresarial, con una propuesta gastronómica basada en empanadas de autor.

Pero hubo una estrategia que terminó dándole una enorme visibilidad al emprendimiento.

Durante la reciente visita de Rosalía a la Argentina, Justina Bustos le envió una caja de empanadas de Barrito. El gesto rápidamente llamó la atención de los fanáticos de la cantante española, que comenzaron a preguntarse de qué marca se trataba y qué había probado la artista.

La repercusión no tardó en llegar. En redes sociales, cientos de usuarios buscaron el nombre del emprendimiento y comentaron que querían probar las mismas empanadas que recibió la intérprete de Despechá.

El movimiento fue visto por muchos como una inteligente forma de dar a conocer la marca. Sin grandes campañas publicitarias, el regalo a una de las artistas más populares del mundo logró despertar la curiosidad de miles de personas y poner a Barrito en el centro de la conversación.

Con esta nueva etapa, Justina Bustos demuestra que su presente ya no se limita a la actuación. Hoy divide su tiempo entre la maternidad y un emprendimiento gastronómico que nació como un proyecto familiar y que, gracias a una combinación de creatividad, estrategia y exposición, ya comenzó a hacerse un lugar propio.

En pocas palabras

  • Justina Bustos: La actriz lanzó un emprendimiento de empanadas artesanales llamado Barrito.
  • Motivación: Buscaba mayor flexibilidad y tiempo familiar tras ser madre.
  • Estrategia de visibilidad: Envió empanadas a Rosalía, generando gran repercusión en redes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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