Crece la tensión entre Marixa Balli y Marcela Baños por la conducción de Pasión: "Cuestión de..."

"Ya no me preocupo por nada más que mi familia, amigos y el laburo que estoy haciendo, no busco otra cosa", concluyó Marixa Balli.
La picantes respuesta de Marcela Baños a Marixa Balli
"Para mí lo va a hacer al aire y no a mí, va a agradecer al programa, la producción, etc", sostuvo Marcela Baños en Intrusos ante la pregunta de si espera una mención al aire hacia ella de Marixa Balli desde Pasión de sábado.
"Tampoco hay mucho más para decir, me parece igual sabiendo que di el Ok me parece que por una cuestión de empatía tendría que ser un poco más amorosa. Sigue estando en ese lugar de te ninguneo, te trato como que no existís... Ese es el punto", continuó.
Y apuntó sobre sus diferencias con Marixa: "Es lo que hizo siempre entonces no me extraña porque se sigue comportando de esa manera. Los hechos hablan de las personas yo hablo de mí y mis acciones hablan por mi persona, no tengo mucho más para decir".
"Me pareció extraño enterarme por la tele (que Marixa la iba a reemplazar en sus vacaciones) pero está todo bien pero entiendo que fue una cuestión de tiempo. No pasa nada, pasala bomba", finalizó Marcela Baños.