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Crece la tensión entre Marixa Balli y Marcela Baños por la conducción de Pasión: "Cuestión de..."

Marixa Balli se refirió al reemplazo de Marcela Baños en Pasión de sábado y la conductora del ciclo tropical le respondió desde el piso de Intrusos.

7 ago 2026, 14:30
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Crece la tensión entre Marixa Balli y Marcela Baños por la conducción de Pasión: Cuestión de...

Crece la tensión entre Marixa Balli y Marcela Baños por la conducción de Pasión: "Cuestión de..."

Crece la tensión entre Marixa Balli y Marcela Baños por la conducción de Pasión: Cuestión de...

Crece la tensión entre Marixa Balli y Marcela Baños por la conducción de Pasión: "Cuestión de..."

En medio del revuelo por el reemplazo de Marcela Baños en la conducción de Pasión de sábado ante sus vacaciones por lo que fue convocada Marixa Balli, la intérprete de la Cachaca dio su opinión del tema.

"Ella quiere sentirse que me está cumpliendo un sueño, si eso le da falicidad puede sentir lo quiera. Es un programa que hago porque me gusta y lo hice muchos años. Tanto desde la producción como Telefe me dijeron palabras muy lindas para que me decida a hacerlo y se dio", precisó Marixa Balli en diálogo con Intrusos (América Tv).

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"Yo voy a ir a hacer algo que lo sé hacer y dar lo mejor de mí como en cada laburo y punto. No va a sorprender porque ya lo hice y sé la temática", continuó.

Consultada de si espera un mensaje de Marcela Baños al ocupar momentáneamente su lugar en medio de la distancia que mantienen hace años, la panelista sentenció: "Es indistinto, te juro. No es algo que estoy pensando en este momento. En LAM cuando ella vino la traté súper bien y después si quiere pensar que estoy enojada que piense lo que quiera".

"Ya no me preocupo por nada más que mi familia, amigos y el laburo que estoy haciendo, no busco otra cosa", concluyó Marixa Balli.

La picantes respuesta de Marcela Baños a Marixa Balli

"Para mí lo va a hacer al aire y no a mí, va a agradecer al programa, la producción, etc", sostuvo Marcela Baños en Intrusos ante la pregunta de si espera una mención al aire hacia ella de Marixa Balli desde Pasión de sábado.

"Tampoco hay mucho más para decir, me parece igual sabiendo que di el Ok me parece que por una cuestión de empatía tendría que ser un poco más amorosa. Sigue estando en ese lugar de te ninguneo, te trato como que no existís... Ese es el punto", continuó.

Y apuntó sobre sus diferencias con Marixa: "Es lo que hizo siempre entonces no me extraña porque se sigue comportando de esa manera. Los hechos hablan de las personas yo hablo de mí y mis acciones hablan por mi persona, no tengo mucho más para decir".

"Me pareció extraño enterarme por la tele (que Marixa la iba a reemplazar en sus vacaciones) pero está todo bien pero entiendo que fue una cuestión de tiempo. No pasa nada, pasala bomba", finalizó Marcela Baños.

     

 

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