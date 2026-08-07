El mensaje de Coti Romero después de su cirugía estética que despejó todas las dudas sobre su salud

Desde el inicio de este proceso, Coti Romero eligió mostrarse tal como estaba, sin ocultar las emociones que le generaba enfrentar la cirugía. Esa sinceridad fue una constante durante los días previos, cuando relató las distintas etapas que atravesó antes de llegar al quirófano.

Horas después de la operación, la ex Gran Hermano reapareció con una imagen tomada desde la clínica para confirmar que todo había salido de acuerdo con lo previsto. Acostada en la cama y con una sonrisa, publicó una selfie acompañada por un mensaje que llevó alivio a sus seguidores: "Holi, ya salí. Todo bien, gracias a Dios".

La publicación estuvo acompañada por un corazón rojo y rápidamente recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de quienes habían seguido de cerca cada paso de la intervención y esperaban novedades sobre su estado de salud.

Con esa imagen, Coti Romero dio las primeras señales de cómo transitaba las horas posteriores a la cirugía, mientras comenzaba el período de recuperación. La operación marcó el cierre de un proceso que la influencer decidió compartir públicamente desde el primer momento, mostrando tanto sus dudas como la elección de las prótesis. Ahora, deberá afrontar el posoperatorio antes de poder enseñar el resultado definitivo del cambio estético que eligió realizarse.

Cómo fue el anuncio de Coti Romero sobre su operación para agrandarse las lolas

Antes de ingresar al quirófano para cumplir uno de sus deseos más postergados, Coti Romero decidió compartir con sus seguidores cada detalle del camino que la llevó a tomar esa importante decisión. La ex participante de Gran Hermano 2022 reveló en sus redes sociales que finalmente se realizaría una cirugía estética para colocarse implantes mamarios, algo que, según contó, venía analizando desde hacía varios años.

Fiel a su estilo espontáneo, la correntina no ocultó nada del proceso y registró en video los momentos previos a la operación. Desde el viaje hacia el consultorio hasta la consulta con el especialista para definir el tamaño de las prótesis, la influencer mostró cómo vivió una jornada cargada de expectativas y emociones.

En las primeras imágenes del registro, Coti Romero apareció camino al turno médico y expresó la mezcla de sentimientos que la invadía antes de la intervención. “Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas”, comentó al comenzar el video. Minutos más tarde, también confesó la ansiedad que sentía por el procedimiento: “Estoy re ansiosa, estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner”.

Ya dentro del consultorio, la ex hermanita compartió parte del intercambio con el cirujano, quien le explicó las distintas opciones disponibles, las técnicas que podían utilizarse y las características de cada implante para que pudiera elegir la alternativa que mejor se adaptara a sus expectativas.

Lejos de quedarse con una explicación general, Coti se mostró muy curiosa durante toda la consulta. Observó los diferentes modelos, comparó tamaños y no dudó en manipular las prótesis para conocerlas de cerca. “Estoy inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar”, dijo entre risas mientras revisaba cada una de las opciones que tenía sobre la mesa.

Además, la influencer reveló que no se trató de una decisión impulsiva. Según explicó, tiempo atrás ya había visitado al mismo profesional con la intención de realizarse la intervención, aunque en ese momento no estaba completamente convencida. “Hace dos años había visitado al doctor con la intención de ponerme pechos, pero no estaba completamente decidida como ahora”, recordó, dejando en evidencia que necesitó tiempo para sentirse segura de dar este paso.

Como parte de la preparación para la cirugía, Coti Romero también se probó distintos volúmenes frente al espejo para tener una idea del resultado que podría obtener. Entre pruebas, comparaciones y cambios de opinión, reconoció con humor que elegir el tamaño adecuado no fue una tarea sencilla. “Soy indecisa, no iba a ser tan fácil”, expresó divertida.

De esta manera, la ex Gran Hermano volvió a mostrar la cercanía que mantiene con su comunidad en las redes sociales al abrir las puertas de un momento muy personal, compartiendo cada instancia del proceso y dejando en claro que se trata de una decisión tomada con tranquilidad, después de mucho tiempo de reflexión y convencida de que este era el momento indicado para concretarla.