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Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión (12 + 7) × 3 - 90 ÷ 9 + 37

Leé también Desafío Matemático: poco los resuelven en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 19 × 3 - 90 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

19 × 3 = 57 | 90 ÷ 9 = 10

La expresión queda así: 57 - 10 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

57 - 10 = 47 |

47 + 37 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ordenar los pasos sin saltear pasos

Resultado final: 84

El error común está en avanzar de izquierda a derecha sin atender la jerarquía matemática, especialmente cuando la cuenta parece sencilla a primera vista. Este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos detalles que, en pocos segundos, pueden cambiar toda la respuesta.

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