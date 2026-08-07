Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 19 × 3 - 90 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

19 × 3 = 57 | 90 ÷ 9 = 10

La expresión queda así: 57 - 10 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

57 - 10 = 47 |

47 + 37 = (?)

Resultado final: 84

El error común está en avanzar de izquierda a derecha sin atender la jerarquía matemática, especialmente cuando la cuenta parece sencilla a primera vista. Este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos detalles que, en pocos segundos, pueden cambiar toda la respuesta.