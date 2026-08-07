Desafío matemático: la cuenta parece fácil,. pero no todos dan con el resultado correcto

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión a resolver es: 25 × 3 + 24 + 7 - (20 + 13) + 14
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión a resolver es: 25 × 3 + 24 + 7 - (20 + 13) + 14
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
20 + 13 = 33
La expresión queda así: 25 × 3 + 24 + 7 - 33 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
25 × 3 = 75
La expresión queda así: 75 + 24 + 7 - 33 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
75 + 24 = 99 |
99 + 7 = 106 |
106 - 33 = 73 |
73 + 14 = (?)
El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar, ordenar la información y aplicar una regla simple con precisión. Además de entretener, este tipo de juego ayuda a ejercitar la atención y a detectar errores comunes en cuentas que parecen más fáciles de lo que realmente son.