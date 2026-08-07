Desafío matemático: la cuenta parece fácil,. pero no todos dan con el resultado correcto

20 + 13 = 33

La expresión queda así: 25 × 3 + 24 + 7 - 33 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 3 = 75

La expresión queda así: 75 + 24 + 7 - 33 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

75 + 24 = 99 |

99 + 7 = 106 |

106 - 33 = 73 |

73 + 14 = (?)

Resultado final: 87

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar, ordenar la información y aplicar una regla simple con precisión. Además de entretener, este tipo de juego ayuda a ejercitar la atención y a detectar errores comunes en cuentas que parecen más fáciles de lo que realmente son.