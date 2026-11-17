18 + 7 = 25

La expresión queda así: 25 × 5 - 42 ÷ 6 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

25 × 5 = 125 | 42 ÷ 6 = 7

La expresión queda así: 125 - 7 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

125 - 7 = 118 |

118 + 23 = ?

Resultado final: 141

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un buen ejercicio de cálculo mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura completa y aplicar el orden correcto. Además de entretener, estos desafíos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la precisión al resolver problemas cotidianos con números.