El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 7) × 5 - 42 ÷ 6 + 23.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 7) × 5 - 42 ÷ 6 + 23.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 7 = 25
La expresión queda así: 25 × 5 - 42 ÷ 6 + 23
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
25 × 5 = 125 | 42 ÷ 6 = 7
La expresión queda así: 125 - 7 + 23
El cierre se hace de izquierda a derecha.
125 - 7 = 118 |
118 + 23 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un buen ejercicio de cálculo mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura completa y aplicar el orden correcto. Además de entretener, estos desafíos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la precisión al resolver problemas cotidianos con números.